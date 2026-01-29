El FBI registra una oficina electoral en Georgia y se lleva papeletas tras la falsa denuncia de Trump de fraude en 2020

Agentes del FBI durante el registro del colegio electoral del estado de Georgia. Elijah Nouvelage Reuters

Agentes del FBI registraron este miércoles una oficina electoral en Georgia, en el sur de Estados Unidos, por una investigación relacionada con las elecciones de 2020 con la que se buscaba incautar papeletas electorales y otros documentos. La operación se enmarca en los esfuerzos de la Administración Trump de indagar en unos comicios que el actual mandatario ha calificado desde el primer momento como "fraude".

Cumpliendo una orden judicial, los agentes del FBI inspeccionaron el centro electoral de operaciones del condado de Fulton, cuya ciudad principal es Atlanta y que fue clave para la victoria del demócrata Joe Biden ante Trump en noviembre de 2020.

Portavoces de la oficina del FBI en Atlanta confirmaron a la prensa local que "ejecutaron una orden autorizada por un tribunal", pero advirtieron de que los detalles son privados por el momento. Según The New York Times, requieron las papeletas electorales físicas, las imágenes obtenidas mediante escaneo, los padrones y los comprobantes registrados en las máquinas de votación.

Tulsi Gabbard en un momento de los registros. Elijah Nouvelage Reuters

El registro se ampara en una demanda que presentó la Administración Trump en diciembre para obligar al condado de Fulton a entregar los registros de las elecciones de 2020. Desde que se consumó su derrota, el actual presidente, que volvió a la Casa Blanca al derrotar a la demócrata Kamala Harris en noviembre de 2024, ha repetido falsamente que hubo fraude.

De forma llamativa, los agentes estuvieron liderados en los registros por Tulsi Gabbard, la jefa de la Inteligencia Nacional de EEUU. El FBI, según los medios estadounidenses, se incautó de varios centenares de cajas que fueron trasladadas a un complejo en Virginia.

Trump ha enfocado sus esfuerzos en particular en esta zona del país, donde las autoridades estatales lo acusaron de liderar una organización mafiosa con 18 cómplices, entre ellos su abogado y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, para revertir el resultado de los comicios de 2020 en Georgia, donde perdió contra Biden.

Días antes de confirmarse su derrota, Trump llamó al secretario del estado de Georgia, el republicano Brad Raffensperger, para pedirle que "encontrara 11.780 votos" que le permitieron revertir la victoria del demócrata.

The FBI searched an election office in Georgia's Fulton County outside Atlanta, pursuing President Trump's false claims that his 2020 election defeat was the result of widespread voting fraud https://t.co/2oz8dnQTp0 pic.twitter.com/SpJRvcoO3N — Reuters (@Reuters) January 29, 2026

Este es el caso por el que el actual mandatario estadounidense acudió a una cárcel de Atlanta para tomarse la foto policial que luego utilizó durante la campaña para denunciar una persecución judicial en su contra. En noviembre pasado la Fiscalía de Georgia retiró los cargos contra Trump.

El Departamento de Justicia escaló el 12 pasado de diciembre su pelea por obtener información de las listas electorales al demandar a otros cuatro estados -Colorado, Hawái, Massachusetts y Nevada-, con lo que suma 18 querellas legales contra gobiernos estatales por este asunto, la mayoría dirigidos por demócratas.