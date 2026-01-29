Menos agentes y "arrestos selectivos", el plan del 'zar de la frontera' de Trump para reducir la tensión en Minnesota

El zar de la frontera de Trump, Tom Homan, en una rueda de prensa este jueves en Mineápolis, Minnesota. Reuters

El 'zar de la frontera' de Donald Trump, Tom Homan, desveló este jueves su plan para reducir la tensión en Minnesota tras el asesinato de dos ciudadanos estadounidenses en menos de un mes por disparos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza.

En un claro cambio de estrategia por parte de la Administración Trump ante el creciente rechazo ciudadano al uso letal de fuerza en las redadas migratorias, Homan anunció que a partir de ahora los agentes federales se centrarán en "operaciones de control específicas, selectivas y estratégicas", en lugar de las macrorredadas en plena calle que se estaban realizando.

Tras cuatro días sobre el terreno en Mineápolis, el zar de la frontera reconoció que las operaciones federales de inmigración no han sido “perfectas” y advirtió de que los agentes que no actúen con profesionalidad serán “tratados como los de cualquier otra agencia federal”.

