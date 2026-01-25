La hazaña de Alex Honnold, el escalador que subió 'a pelo' y en directo el rascacielos más alto de Taiwán de 500 metros

El escalador estadounidense Alex Honnold, durante su subida al Taipei 101 en Taiwán. Reuters

Asomarse a la ventana de un rascacielos y ver un hombre subiendo sin ningún tipo de protección. Esa es la estampa que se encontraron varios ciudadanos taiwaneses al acercarse a los enormes ventanales del Taipei 101, el edificio más alto de la ciudad.

El escalador estadounidense Alex Honnold (40 años) ascendió los 508 metros de edificación. Sin cuerdas. Sin arneses. Sin protecciones. Sin nada. Solo con sus manos y una brutal dosis de valentía.

Honnold protagonizó un documental ganador de un Óscar en 2019, llamado Free Solo. El escalador ascendió el monte del Parque Nacional Yosemite, en California.

Subida al rascacielos

Multitud de personas se congregaron a los pies del rascacielos. Honnold ascendió por las vigas metálicas. Se retransmitió en Netflix en directo. Pantalón corto azul y camiseta roja. Cero sujeciones, y a subir.

Sin embargo, Honnold tuvo que retrasar sus planes. Tenía planeado conseguir su hazaña el pasado viernes, pero la lluvia le chafó su subida.

El escalador Alex Honnold se toma un descanso en su ascenso al rascacielos taiwanés Taipei 101. Reuters

"Fue una vista increíble, qué día tan hermoso", comentó Honnold después de escalar el edificio. "Había mucho viento, así que pensé: 'No te caigas de la aguja'. Intentaba mantener el equilibrio. Pero fue una posición increíble, una forma hermosa de ver Taipéi", agregó.

El escalador dijo que esperaba que la gente se sintiera inspirada en su propio camino después de ver su logro, según publica The Guardian.

"Creo que las personas a menudo encuentran la inspiración que necesitan para perseguir sus propios retos o metas. A menudo es el impulso que necesitan para lograr lo que quieran en la vida. A menudo ven algo así y les recuerda que su tiempo es finito y que deben aprovecharlo al máximo, de la forma más significativa posible. Espero que, en todo caso, eso sea lo que la gente se lleve", apostilló el atleta.

Un centenar de plantas

El edificio Taipei 101 cuenta, como su propio nombre indica, con 101 plantas. El tramo más complejo de la escalada son las 64 plantas que componen la sección central, las denominadas "cajas de bambú", por su peculiar aspecto.

"Al salir del lugar, uno piensa: 'Qué intenso, hay tanta gente mirándome'", dijo. "Pero, sinceramente, todos me desean lo mejor. En resumen, hace que la experiencia sea casi más festiva; toda esta gente tan amable me apoya y se lo pasa bien", apostilló el atleta.

Varias personas observan desde la lejanía cómo Alex Honnold asciende el rascacielos taiwanés Taipei 101. Reuters

Honnold no es el primer escalador en subir dicho rascacielos, pero sí el primero en realizarlo sin ningún tipo de protección. El escalador francés Alain Robert escaló el edificio el día de Navidad de 2004, durante la gran inauguración del que entonces era el edificio más alto del mundo.

Robert, quien cubrió el evento para la cadena CNN, felicitó a Honnold cuando consiguió su hazaña, diciendo que comprendía lo que debía de estar sintiendo. "Para mí, fue increíble; aunque no arriesgaba mi vida porque tenía una cuerda, las condiciones climatológicas eran terribles y tardé cuatro horas". "Conozco a Alex, siempre tuve confianza… no me preocupé en absoluto". concluyó.

Meses de entrenamiento

Honnold pasó los últimos tres meses de su vida entrenando sin descanso para subir el Taipei 101. Entrenó horas y horas en el gimnasio para aumentar su masa muscular, realizó entrenamientos especígicos de escalada y tambien entrenó su mente para gestionar el miedo y la angustia. Subir el Taipei 101 es un objetivo que tenía entre ceja y ceja desde hace una década.

"Subes a la base, te subes al edificio y subes hasta la cima", dijo Honnold en su podcast, Climbing Gold. "Sin cuerdas. Sin equipo. Sin margen de error". añadió.

La gesta la consiguió a las 9:00 horas de Taiwán, lo que son las dos de la madrugada en España.

En EEUU existe una larga tradición de retransmitir en directo hazañas de este calibre. Al límite. Entre ellos, destacan los saltos en moto de Evel Knievel en la década de los 70 hasta los intentos de récord de Red Bull en la actualidad.