Greg Bovino, el azote de la política antiinmigratoria de Trump que lidera las redadas del ICE en Mineápolis

A Alex Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años que trabaja de médico en cuidados intensivos, le mataron los agentes del Servicio de Control de Inmigración de Aduanas por grabar las revueltas en Mineápolis (Minnesota).

El ICE, como se conoce popularmente a esta unidad de policías antiinmigración, disparó a Pretti hasta en cinco ocasiones. El facultativo estaba grabando las protestas. Protegía a una mujer mientras filmaba. Le tiraron al suelo y abrieron fuego.

Quien lidera a los agentes del ICE es el comandante Greg Bovino. Es el jefe general de la Patrulla Fronteriza. Saltó al ojo mediático cuando encabezó las redadas migratorias en Los Ángeles (California), en junio del año pasado.

Asimismo, dirigió la operación Midway Blitz de Chicago (Illinois) en septiembre, así como otros dispositivos policiales como la sucedida en Charlotte (Carolina del Norte) y Nueva Orleans (Luisiana), según publica la BBC.

Atuendo de las SS

Además de destacar por la mano dura con la que ejerce Bovino sobre los inmigrantes en Mineápolis (Minnesota), también lo hace por su particular atuendo.

En un vídeo grabado, se muestra al comandante del ICE vistiendo un abrigo verde oscuro con numerosas insignias en brazos y hombros y luciendo un corte de pelo rapado, un outfit similar a las SS de Adolf Hitler, la guardia personal del Tercer Reich.

"Greg Bovino vestido literalmente como si hubiera comprado un uniforme de las SS en eBay", hizo referencia a ello el gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, durante una entrevista este jueves en el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). "Policía secreta, ejército privado, hombres enmascarados, gente que desaparece sin el debido proceso...", dejó caer Newsom.

Redada en Chicago

Chicago, Charlotte, Nueva Orleans... y la última, Mineápolis. Bovino ha comandado numerosas redadas antiinmigratorias en Estados Unidos.

La acontecida en Chicago el pasado mes de septiembre, denominada operación Midway Blitz, se saldó con la detención de 3.000 inmigrantes a manos de los agentes del ICE, según recoge la CNN.

El Departamento de Seguridad Nacional (DSN) lanzó el dispositivo "en honor a" Katie Abraham, una ciudadana estadounidense que "fue asesinada" en Illinois "a manos de un inmigrante ilegal y delincuente". "Jamás debió estar en nuestro país", subrayó el DSN en referencia al presunto asesino.

El DSN indicó que entre los miles de detenidos se encuentran "violadores, asesinos y pandilleros". La joven de 20 años murió tras un atropello y posterior fuga de un hombre "que se encontraba ilegalmente residiendo en Estados Unidos".

“El presidente Trump y la secretaria Noem tienen un mensaje claro: ninguna ciudad es un refugio seguro para inmigrantes ilegales delincuentes. Si vienes a nuestro país ilegalmente y violas nuestras leyes, te perseguiremos, arrestaremos, deportaremos y nunca regresarás”, declaró el DSN en septiembre.

10.000 detenidos en Los Ángeles

Los Ángeles se declaró en emergencia cuando más de 10.000 inmigrantes fueron detenidos desde el mes de junio hasta diciembre. De nuevo, por los agentes del ICE de Bovino y con el beneplácito del presidente de EEUU, Donald Trump.

El DSN recalcó en un comunicado que las detenciones en Los Ángeles se produjeron a pesar de "la violencia de los alborotadores y la demonización por parte de los políticos de ciudades santuario".

En cuanto al término "ciudad santuario" se hace referencia a esas regiones que tienen normas que "impiden a las fuerzas policiales colaborar con las federales en la captura de inmigrantes en situación irregular".

Por su parte, el huésped de la Casa Blanca acusó a los gobernadores demócratas de no colaborar con sus esfuerzos para acabar con lo que califica de "invasión".

Charlotte y Nueva Orleans

En Charlotte, la megalópolis de Carolina del Norte, detuvieron a decenas de personas. Sin embargo, la ciudad no había sido señalada públicamente por Trump, a diferencia de otras como Chicago y Los Ángeles. Pero todo forma parte de su ofensiva antiinmigratoria, con el fin de "combatir amenazas a la seguridad pública".

Además, la delincuencia en la ciudad disminuyó del 20 al 8% con respecto a los datos arrojados el año anterior.

A diferencia de los operativos en Charlotte, en Nueva Orleans se desplegaron más de 200 agentes federales. Aquí se detuvieron hasta a 5.000 personas en menos de dos meses.

Jefe de la "máquina verde"

Nacido hace 55 años en Carolina del Norte, Bovino se crió en el seno de una familia italoestadounidense, según la BBC. Sus abuelos paternos emigraron desde Calabria, al sur de Italia, a Pensilvania en 1909 para trabajar en el sector minero.

A los 14 años, los padres de Bovino se separaron. Ingresó en la Escuela Secundaria Watauga de Boone, una ciudad de apenas 20.000 habitantes enclavada en la Cordillera Azul, en el oeste del estado.

Más tarde, saltó a la Universidad de Carolina Occidental, donde se licenció en Conservación de Recursos Naturales. Después, en la Universidad Estatal de los Apaches, obtuvo una maestría en Administración Pública.

Tras trabajar un tiempo en el Departamento de Policía de Boone -un pueblo de Carolina del Norte-, en 1996 Bovino dejó el cuerpo para ingresar a la Academia de la Patrulla Fronteriza.

Una vez ya dentro del ICE, fue destinado en el sector Centro, en California, a dos horas de San Diego y la frontera con México. Poco a poco, fue ascendiendo en la escala ejecutiva y trabajando en distintas estaciones de la frontera.

Bovino califica la Patrulla Fronteriza como la "máquina verde", en alusión al verde militar de sus uniformes y a su "capacidad de arresto".