Trump recibe por fin su primer premio de la paz: la FIFA le entrega un galardón de reciente creación tras perder el Nobel

El presidente de EEUU, Donald Trump, fue galardonado este viernes con el primer Premio FIFA de la Paz por su "acción extraordinaria" para tratar de cerrar conflictos bélicos en lugares como Gaza, el sudeste asiático, África o Ucrania, según explicó el máximo organismo del fútbol.

Este es el galardón con el que el republicano tendrá que conformarse tras no llevarse el premio Nobel de la Paz, que cayó en manos de la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

"El mundo es ahora un lugar más seguro. Hace un año, Estados Unidos no estaba pasando por un buen momento, y ahora tengo que decir que somos el país más pujante del mundo y vamos a seguir siéndolo", afirmó con convicción Trump tras recibir el galardón de manos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el evento previo al sorteo del Mundial del año que viene.

El republicano aseveró que fue difícil mediar en varios conflictos este año y destacó la presencia, en el acto que se celebra en el Centro Kennedy de Washington, de los jefes de Gobierno de México y Canadá, Claudia Sheinbaum y Mark Carney, con quien dijo trabajar "estrechamente" para la organización del torneo entre junio y julio el año próximo. "La coordinación, la amistad y la relación han sido excepcionales", añadió Trump.

"Esto es lo que queremos de un líder, un líder que se preocupe por la gente. Queremos vivir en un mundo seguro, en un entorno seguro. Queremos unirnos. Eso es lo que la gente busca hoy aquí. Eso es lo que hacemos en la Copa del Mundo", dijo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, tras entregar a Trump un gran y aparatoso trofeo dorado y una medalla que el mandatario se colgó él mismo del cuello.

El presidente del máximo organismo rector del fútbol consideró que Trump "sin duda merece el primer Premio de la Paz de la FIFA por sus acciones y por lo que ha conseguido".

Desde su regreso a la Casa Blanca el pasado enero, Trump ha tratado de capitalizar al máximo los distintos acuerdos de paz, ocho según él, en los que ha mediado con éxito este año.

La concesión de este galardón ad hoc llega en un momento en el que Trump ha ordenado un despliegue militar para forzar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a que abandone el poder y suS Fuerzas Armadas bombardea de manera sumaria lanchas que asegura que transportan droga en el Caribe y el Pacífico, acciones que analiza ahora el Congreso ante la posibilidad de que constituyan un crimen.

A su vez, organizaciones civiles plantearon esta semana su preocupación por la perspectiva de que el campeonato se celebre en un país que no está respetando el debido proceso a la hora de, por ejemplo, detener y expulsar a inmigrantes o ciudadanos extranjeros en el país y criticaron la falta de transparencia de FIFA, que no ha hecho públicos sus criterios para la concesión del premio.

El organismo rector del fútbol mundial anunció en noviembre que este año se presentaría el Premio FIFA de la Paz, un nuevo galardón anual que se otorga a alguien que, según la FIFA, ha realizado "acciones excepcionales y extraordinarias por la paz y, al hacerlo, ha unido a personas de todo el mundo".