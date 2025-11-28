Trump endurece su política: pausará "de forma permanente" la entrada de migrantes "de países del tercer mundo"

El presidente de EEUU, Donald Trump, este jueves, durante un discurso a sus tropas por Acción de Gracias. Reuters

Donald Trump anunció que pausará "de forma permanente" la entrada de migrantes provenientes de "países del tercer mundo", aunque no especificó a qué países se refiere. El ex presidente prometió eliminar todos los beneficios federales y subsidios a los no ciudadanos, y deportar a extranjeros considerados una amenaza o "no compatibles con la civilización occidental". Trump vinculó el endurecimiento de medidas migratorias a un reciente tiroteo cerca de la Casa Blanca protagonizado por un ciudadano afgano que había obtenido asilo en EE.UU. En su mensaje, Trump afirmó que la mayoría de los inmigrantes reciben asistencia social y provienen de "naciones fallidas", prisiones o cárteles, y criticó duramente a políticos demócratas y comunidades inmigrantes.

Donald Trump endurece todavía más la política antiinmigratoria de su Administración. El presidente estadounidense ha anunciado durante la noche de Acción de Gracias que va a "pausar permanentemente" la llegada de migrantes de los países más pobres del mundo. En un furibundo mensaje publicado en la red Truth Social, ha prometido "acabar con todos los beneficios federales y subsidios a los no ciudadanos".

Sin embargo, y haciendo gala de su característica ambigüedad, el mandatario republicano no ha identificado concretamente a ninguno de esos "países del tercer mundo". También ha añadido que arrebatará la nacionalidad estadounidense a los "inmigrantes que socaven la tranquilidad interna" y deportará a cualquier extranjero que suponga una amenaza para la seguridad o sea "no compatible con la civilización occidental".

"Pausaré permanentemente la migración desde todos los países del tercer mundo para permitir que el sistema estadounidense se recupere por completo, cancelaré los millones de ingresos ilegales de Biden, incluidos los firmados por el Autopen de Sleepy Joe Biden, y expulsaré a cualquiera que no sea un activo neto para Estados Unidos", ha prometido Trump.

Este incremento de la política antiinmigración se produce un día después de la muerte de una integrante de la Guardia Nacional que fue tiroteado cerca de la Casa Blanca por un ciudadano afgano de 29 años identificado como Rahmanullah Lakanwal. Según las autoridades, el sospechoso, que colaboró con la CIA y combatió junto con las tropas de EEUU durante la guerra de Afganistán, había recibido luz verde a su solicitud de asilo este año.

Pocas horas después del incidente, Trump escaló su retórica antimigrante y anunció la suspensión de las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos.

En su largo mensaje publicado en Truth Social, Trump ha dicho que "la mayoría" de los residentes de EEUU nacidos en el extranjero "reciben asistencia social, provienen de naciones fallidas o de prisiones, instituciones mentales, pandillas o cárteles de la droga". Además, los ha culpado por cometer delitos en todo el país que, según la agencia Associated Press, son principalmente obra de ciudadanos estadounidenses.

"Estos objetivos se perseguirán con el fin de lograr una importante reducción de las poblaciones ilegales y conflictivas", ha proclamado. La Casa Blanca ha subrayado que el mensaje de Trump es "uno de los más importantes" que ha lanzado durante su mandato.

Trump ha afirmado que los inmigrantes de Somalia están "tomando por completo el control del otrora gran Estado de Minnesota" al mismo tiempo que lanzaba críticas, mezcladas con insultos, al gobernador demócrata Tim Walz, el candidato a vicepresidente de Kamala Harris, a quien ha llamado "retrasado mental".