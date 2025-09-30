YouTube paga a Trump 22M por cerrar su cuenta tras el asalto al Capitolio: financiarán un salón de baile en la Casa Blanca

YouTube acordó este lunes pagar 24,5 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la suspensión de su cuenta en enero de 2021 a raíz del asalto al Capitolio.

Del total del acuerdo anunciado por la plataforma de vídeos, 22 millones de dólares serán destinados por Trump a la organización Trust for the National Mall, con el fin de financiar la construcción de un nuevo salón de baile en la Casa Blanca.

Los 2,5 millones restantes se distribuirán entre otros demandantes que también acusaron a YouTube de censura, como la escritora y conspiracionista Naomi Wolf o la Unión Conservadora Estadounidense.

La suspensión de la cuenta de Trump por parte de YouTube, que no especificó qué normas se habían violado, se justificó por "preocupaciones sobre la potencial violencia en curso". Trump había demandado a Alphabet, la empresa matriz de YouTube y Google, y a otras compañías de redes sociales después de que las plataformas suspendieran sus cuentas personales tras el asalto al Capitolio de 2021.

En 2023, el canal de Trump en YouTube fue restablecido después de permanecer bloqueado más tiempo que sus cuentas suspendidas en otras plataformas de redes sociales como Meta y X.

Este acuerdo se enmarca en una serie de resoluciones similares alcanzadas este año con Meta y X, ahora propiedad del multimillonario Elon Musk, que pagaron 25 millones y 10 millones de dólares respectivamente para resolver litigios relacionados con la moderación de contenido.

YouTube no admitió responsabilidad en el acuerdo, que pone fin a la demanda presentada por Trump tras la suspensión de su cuenta.

Por su parte, ABC News acordó pagar 15 millones de dólares en diciembre a la biblioteca presidencial de Trump para resolver una demanda por difamación relacionada con la afirmación inexacta del presentador George Stephanopoulos en directo de que el presidente electo había sido declarado civilmente responsable de la violación de la escritora E. Jean Carroll.