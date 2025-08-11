Trump promete expulsar a los sin techo y a los criminales de Washington: amenaza con desplegar a la Guardia Nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este domingo su intención de expulsar "inmediatamente" a toda la población sin hogar de Washington D.C. y encarcelar a todos los delincuentes, si bien la alcaldesa de la capital ha rechazado la medida defendiendo que no se ha registrado un aumento de la delincuencia en las fechas.

Aunque los detalles del plan del mandatario todavía no están claros, la Administración Trump se prepara para desplegar a cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Washington, según informa la agencia Reuters citando fuentes gubernamentales. Se trata de una controvertida táctica que el presidente utilizó hace unas semanas en Los Ángeles para frenar las protestas desatadas por las redadas contra los inmigrantes.

"Voy a hacer que nuestra capital sea más hermosa y más segura de lo que ha sido jamás", ha indicado el mandatario en un mensaje publicado en la red Truth Social. "Os daremos alojamiento, pero lejos de la capital", ha añadido el mandatario. A los delincuentes les ha dicho que no tendrán que "mudarse, porque vais a acabar en la cárcel, donde os merecéis estar".

<script async="async" src="https://truthsocial.com/embed.js"></script>

El presidente, que dará una rueda de prensa este lunes con el tema de "acabar con el crimen violento en Washington D.C.", ha asegurado que todo este proceso va a completarse "muy rápidamente, como en la frontera". "Se acabó el ir de buen chico. Queremos recuperar nuestra capital", ha avisado. La Casa Blanca, según Reuters, se negó a explicar qué legislación utilizará Trump para desalojar a esta parte de la población de Washington.

El pasado miércoles, un empleado del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) resultó herido durante un presunto intento de robo de su coche, lo que llevó a Trump a amenazar de nuevo con declarar el "control federal" de la ciudad.

La ONG local Community Partnership estima que en 2024 fueron identificados 3.960 "adultos no acompañados" que sobrevivían en albergues, "viviendas de transición" o a la intemperie (estos últimos, 888, los más indefensos a la orden).

Por otro lado, la alcaldesa demócrata de la ciudad, Muriel Bowser, ha insistido este domingo que la capital "no estaba experimentando un aumento repentino de la delincuencia". "Es cierto que hubo un aumento terrible de la delincuencia en 2023, pero esto no es 2023", ha esgrimido en una entrevista con la cadena NBC. "Hemos dedicado los últimos dos años a reducir la delincuencia violenta en esta ciudad, llevándola a su nivel más bajo en 30 años".

Competencias de seguridad

El Departamento de Policía de la ciudad, por su parte, estima que la delincuencia violenta en Washington D. C. ha disminuido un 26% en los primeros siete meses de 2025 en comparación con el año pasado, mientras que la delincuencia en general se ha reducido alrededor de un 7%.

Cabe recordar que Trump no tiene por sí solo la autoridad para federar la ciudad. Hace falta una ley del Congreso para revocar la Ley de Autonomía de 1973, que otorgaba a los residentes la facultad de elegir a los concejales y al alcalde, que aprueban e implementan sus leyes locales.

El Congreso, donde los republicanos controlan ahora mismo ambas cámaras, sí tiene autoridad para modificar o bloquear las leyes de la ciudad, como hizo en 2023 cuando anuló un proyecto de ley contra el delito que habría eliminado la mayoría de las sentencias mínimas obligatorias.

La Ley de Autonomía sí concede a Trump la potestad de asumir las competencias de seguridad siempre y cuando declare la existencia de emergencia que requiera el uso de la Policía Metropolitana para fines federales. Esta medida, sin embargo, podría ser apelada en los tribunales.