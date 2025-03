Trump sigue acercándose a Putin: el Pentágono suspende las operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia

Estados Unidos ha suspendio las operaciones y la planificación de acciones cibernéticas ofensivas contra Rusia, según detalla la CNN citando como fuente a un alto funcionario estadounidense. Se trata de "un golpe importante" para la seguridad estadounidense, según apunta la información, especialmente porque la programación de tales operaciones lleva tiempo e investigación.



Esta pausa en las operaciones cibernéticas ofensivas contra Rusia hará que Washington sea más vulnerable a posibles ciberataques de Moscú, que tiene un formidable grupo de piratas informáticos capaces de interrumpir la infraestructura crítica de Estados Unidos y recopilar inteligencia sensible.



La suspensión de las operaciones y la planificación del Comando Cibernético de Estados Unidos, la unidad cibernética ofensiva y defensiva del Ejército, se produce cuando la Administración que dirige Donald Trump persigue una distensión más amplia con Rusia tres años después del inicio de la invasión rusa de Ucrania.



"No comentamos, ni discutimos sobre inteligencia cibernética, planes u operaciones. No hay mayor prioridad para el secretario [Pete] Hegseth que la seguridad del combatiente en todas las operaciones, incluido el área cibernética", dijo a CNN un alto funcionario refiriéndose al actual secretario de Defensa.



Pero "no es raro que el Pentágono pause acciones que son potencialmente desestabilizadoras o provocadoras para las negociaciones (con Rusia), incluidas las cibernéticas", dijo, por su parte, Jason Kikta, un exfuncionario del Comando Cibernético. "Aunque si también se ordenara una pausa en la planificación, eso podría hacer que las opciones ofensivas se volvieran obsoletas y, por lo tanto, no viables", subrayó.

Brian Snyder Reuters El aplomo de Zelenski en la encerrona de la Casa Blanca saca el orgullo de una Europa atrapada entre Putin y Trump





"Cualquier período prolongado sin verificar el acceso y actualizar la planificación corre el riesgo de perder ese acceso o perderse un cambio crítico", dijo Kikta, y agregó que no estaba personalmente al tanto de ningún cambio en el estado de las operaciones del Comando Cibernético.



El Kremlin considera el ciberespacio como una oportunidad frente a EEUU, ya que puede excavar en la infraestructura crítica estadounidense e intentar influir en las elecciones del país. Mientras, los hackers militares y de inteligencia estadounidenses han intensificado sus acciones en los últimos años contra los cibercriminales y agentes de inteligencia rusos.



Desde 2016, cuando Rusia utilizó bots, trolls y piratas informáticos para intentar influir en las elecciones a favor de Trump, Moscú ha repetido esa estrategia de alguna forma en todas las elecciones presidenciales de Estados Unidos, según dijeron funcionarios estadounidenses a la cadena.



El Comando Cibernético se estableció hace más de una década, en parte para responder a las amenazas de Rusia y otras potencias extranjeras y ha evolucionado considerablemente desde su creación, convirtiéndose en una fuerza de varios miles de agentes informáticos que llevan a cabo misiones ofensivas y defensivas.