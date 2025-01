El conductor del Tesla que explotó en Las Vegas sufría estrés postraumático y dejó dos cartas criticando al Gobierno

C. G.

El conductor vinculado a la explosión del Cybertruck de Tesla frente a un hotel de la cadena de Donald Trump en Las Vegas sufría estrés postraumático y dejó escritas dos cartas de suicidio en su teléfono en las que acusaba a Estados Unidos de estar dirigido por un "liderazgo débil e insensible", informaron las autoridades.

"Es hora de despertar (...) estamos siendo dirigidos por un liderazgo débil e insensible que solo ha servido para enriquecerse", reza uno de los extractos de una de las cartas compartida este viernes a la prensa por el asistente del sheriff de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Dori Koren.

El supuesto responsable de la explosión, un miembro activo del Ejército de EEUU llamado Matthew Livelsberger, explica a lo largo de los escritos que su objetivo no era cometer un "ataque terrorista", sino que sirviera como "un llamado de atención", agregó el agente.

"Los estadounidenses solo prestan atención a los espectáculos y la violencia. ¿Qué mejor manera de transmitir mi punto de vista que con un espectáculo con fuegos artificiales y explosivos?", se lee en la carta recogida por las autoridades.

También dejó claro que necesitaba limpiar su mente de aquellas personas que había perdido y aliviarse de la carga de todas las vidas que había tomado, precisó.

El agente especial a cargo de la oficina de campo del FBI en Las Vegas, Spencer Evans, lamentó que este incidente sea "más público y más sensacionalista de lo habitual", pero subrayó que "en última instancia parece ser un trágico caso de suicidio que involucra a un veterano de combate muy condecorado que estaba luchando con el trastorno de estrés postraumático y otros problemas".

Asimismo, en declaraciones recogidas por The New York Times, Evans dijo que "no hemos identificado ninguna conexión entre este sujeto y ninguna otra organización terrorista".

El conductor vinculado a este incidente, que dejó siete heridos el pasado 1 de enero, se disparó en la cabeza antes de hacer estallar el vehículo por los aires con una combinación de fuegos artificiales, tanques de gasolina y combustible encontrados en la parte trasera del vehículo, de acuerdo con la versión policial.

El vehículo iba cargado de cilindros de gas, combustible para acampar y morteros de pirotecnia de alto calibre, mientras que el Cybertruck fue alquilado en Colorado a través de la plataforma Turo (que tiene un sistema de alquiler similar entre personas como Airbnb), según confirmó la empresa en un comunicado.

La explosión sucedió después de que en Nueva Orleans, Shamsud Din Jabbar, de 42 años, embistiera con una furgoneta, también rentada a través de la aplicación de Turo, a una multitud, matando al menos a 14 personas antes de que la policía lo abatiera a tiros.

Tanto Livelsberger como Jabbar formaron parte de la misma base del Ejército en Carolina del Norte, entonces conocida como Fort Bragg, aunque funcionarios aseguran que no hay una coincidencia en sus asignaciones en la base y descartan la correlación entre ambos sucesos.