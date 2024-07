Biden tira la toalla y apoya a Harris como candidata: "Es lo que más le conviene a mi partido y a mi país"

Joe Biden ha sucumbido a la presión. El actual presidente de Estados Unidos ha anunciado este domingo que se retira de la carrera a las elecciones presidenciales que se celebran en noviembre de este año y que apoya a la vicepresidenta Kamala Harris como próxima candidata demócrata.

Biden ha anunciado el fin de su candidatura mediante un comunicado en la plataforma X en medio de una intensa presión de los líderes demócratas que habían hecho sonar la alarma de que su camino para vencer al expresidente Donald Trump en noviembre se había desvanecido.

"Ha sido el mayor honor de mi vida ser su presidente", aseveraba Biden en su declaración escrita. "Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y mi país es que me retire y me concentre únicamente en mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato"

Las últimas semanas han sido complicadas para el hasta ahora candidato demócrata, que ha tenido que enfrentarse a críticas (y escuchar súplicas para que renuncie) dentro de su propio partido. Y no sólo: ciudadanos de a pie y personajes famosos también le han alentado a que dé un paso al lado.

Los numerosos y graves lapsus de Biden en público ya habían generado preocupación por el estado físico y mental de un político cuyo cometido era batir a Donald Trump, el candidato republicano, cuya popularidad parece haber aumentado después de sobrevivir a un intento de asesinato.

La histórica retirada del presidente arroja la carrera de 2024, ya agitada por un impactante atentado contra la vida de Trump, en un territorio incierto, y la vicepresidenta Kamala Harris es vista como la demócrata mejor posicionada para ocupar el lugar de Biden en la cima de la lista del partido.

Biden hizo el anuncio desde su casa en Rehoboth Beach, Delaware, donde se encuentra aislado desde que dio positivo por COVID-19 el jueves por la noche.



Es difícil datar el inicio del fin de la carrera a la Casa Blanca de Biden. Sin embargo, el declive del mandatario estadounidense comenzó a hacerse más que evidente durante el primer debate presidencial televisado que tuvo lugar el 27 de junio. En el cara a cara contra Trump, el demócrata se mostró débil, incoherente y perdido en numerosas ocasiones.

Tras esa desastrosa intervención, el ahora excandidato se trasladó a la residencia de Camp David, donde mantuvo una conversación con su familia para valorar el futuro de su campaña.

Finalmente, optó por mantenerse en la carrera pese a sus graves equivocaciones durante la cumbre de la OTAN en Washington —llamó Vladímir Putin a Volodímir Zelenski y Donald Trump a su vicepresidenta Kamala Harris—.

Esos errores llevaron a los demócratas a reconsiderar (aún más) su respaldo y a buscar un nuevo candidato para las elecciones presidenciales. Es cierto que para muchos analistas, la sustitución de Biden era cuestión de tiempo. Sin embargo, la opinión estaba dividida, ya que muchos expertos consideran que el presidente no había mostrado ningún indicio (al menos en público) de querer renunciar.

En un inicio, importantes figuras del partido, entre ellas el expresidente Barack Obama, habían expresado confianza en Biden como el posible candidato del partido. Sin embargo, a mediados de julio, muchos comenzaron a cambiar de parecer. El propio Obama pidió a Biden que "reconsiderase" presentarse a las elecciones por sus pocas opciones de victoria.

Previamente, había fuentes que aseguraban que la antigua jefa demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y Obama ya habían expuesto de forma privada su "preocupación" por la continuación de Biden, según la CNN. Con todo, las encuestas arrojan un panorama desolador.

Se podría asumir que la vicepresidenta Kamala Harris sería una más que posible candidata en ese escenario. Pero hay otros nombres sobre la mesa. Por ejemplo, el del gobernador de California, Gavin Newsom, quien brindó un fuerte apoyo a Biden después del debate y quien podría desafiar a Harris en la convención, de acuerdo con la CNN.

Comunicado íntegro de Joe Biden

Compatriotas estadounidenses,

Durante los últimos tres años y medio, hemos logrado grandes avances como nación.

Hoy, Estados Unidos tiene la economía más fuerte del mundo. Hemos realizado inversiones históricas para reconstruir nuestra nación, reducir los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores y ampliar la atención médica asequible a un número récord de estadounidenses. Hemos brindado atención críticamente necesaria a un millón de veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Aprobó la primera ley de seguridad de armas en 30 años.

Nombrada la primera mujer afroamericana para la Corte Suprema. Y aprobó la legislación climática más importante de la historia del mundo. Estados Unidos nunca ha estado mejor posicionado para liderar que hoy.



Sé que nada de esto se habría podido hacer sin ustedes, el pueblo estadounidense.



Juntos, superamos una pandemia única en un siglo y la peor crisis económica desde la Gran Depresión. Hemos protegido y preservado nuestra democracia. Y hemos revitalizado y fortalecido nuestras alianzas en todo el mundo.



Ha sido el mayor honor de mi vida ser su Presidente. Y si bien mi intención ha sido buscar la reelección, creo que lo mejor para mi partido y para el país es que me retire y me concentre únicamente en cumplir con mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato.



Hablaré con The Nation a finales de esta semana con más detalle sobre mi decisión.



Por ahora, permítanme expresar mi más profundo agradecimiento a todos aquellos que han trabajado tan duro para verme reelegido.



Quiero agradecer a la vicepresidenta Kamala Harris por ser una socia extraordinaria en todo este trabajo. Y permítanme expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo estadounidense por la fe y la confianza que han depositado en mí.



Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer cuando lo hacemos juntos.



Sólo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América.Vamos a dar una oportunidad a la paz, al diálogo y a la negociación. Si eso fracasara veremos qué hay que hacer.