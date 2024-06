El Supremo de EEUU tumba la medida de Trump que prohibía los aceleradores de disparos

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha decidido eliminar la prohibición federal, promulgada por el expresidente Donald Trump, de los aceleradores de disparos, utilizados en una matanza en 2017 en Las Vegas, la peor de la historia del país. Los seis magistrados conservadores del Supremo se impusieron a los tres progresistas para determinar que no se puede usar una ley de casi cien años, pensada para prohibir ametralladoras, para incluir los aceleradores de disparos ( bump stocks, en inglés).

La opinión de la mayoría, redactada por el juez Clarence Thomas, considera que no se puede equiparar este accesorio, una culata diseñada para ampliar la frecuencia de los disparos de armas semiautomáticas, a una ametralladora. "Concluimos que un rifle semiautomático equipado con un acelerador de disparos no es una ametralladora porque no dispara más de un disparo mediante una sola activación de gatillo", argumentó el magistrado.

En la opinión disidente, la juez Sonia Sotomayor criticó el fallo mayoritario y aseguró que no se tiene en cuenta "el contexto y el propósito" a la hora de aplicar esta definición para prohibir estos accesorios, detrás de la peor matanza a tiros de la historia de historia del país, ocurrida en 2017 en Las Vegas.

Decenas de heridos y muertos en un tiroteo en Las Vegas

El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock empleó uno de estos mecanismos de aceleración para disparar nueve balas por segundo desde la ventana de un hotel contra centenares de asistentes a un concierto en La Vegas, causando 58 muertos y generando un caos que provocó heridas a más de 850 personas.

Después del tiroteo en Las Vegas, la Administración Trump impuso una prohibición federal contra los bump stocks y la Casa Blanca de Joe Biden la mantuvo y apoyó tras su llegada al poder.

Un vendedor de armas, con el apoyo de la Asociación Nacional del Rifle, recurrió la prohibición ante el Supremo con el argumento de que la agencia federal de control de armas de fuego (ATF, por sus siglas en inglés) excedió su autoridad al aplicar la definición de ametralladora de manera demasiado amplia.