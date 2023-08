Trump se refugia en el show de Carlson y 'pasa' del debate: "Las imputaciones, gilipolleces"

El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) calificó este miércoles sus cuatro imputaciones penales de "gilipolleces", y dijo que los ciudadanos estadounidenses "lo entienden" ya que no para de subir en las encuestas. Mientras, el resto de aspirantes a la candidatura republicana para las elecciones de 2024 iniciaban el primer debate de las primarias, con la gran ausencia de Trump, que no quiso participar.

"Gilipolleces. Son todo gilipolleces, es horrible", dijo claramente agitado durante una entrevista con el expresentador de Fox News Tucker Carlson, quien ahora dirige entrevistas en un canal propio y las publica en X (antes Twitter).

Trump defendió que los ciudadanos son "inteligentes" ya que, por lo general, si alguien es imputado baja en las encuestas. Sin embargo, la realidad es que el expresidente lidera las encuestas republicanas cómodamente, con gran ventaja sobre el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

Ep. 19 Debate Night with Donald J Trump pic.twitter.com/ayPfII48CO — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) August 24, 2023

El exmandatario es el claro favorito para hacerse con la nominación republicana para las presidenciales de 2024, donde espera enfrentarse de nuevo al actual presidente, Joe Biden, contra quien perdió en las elecciones de 2020.

Unos comicios que Trump sigue sosteniendo que fueron fraudulentos, pese a que el resultado ha sido avalado por la Justicia y los principales medios del país.

Precisamente su insistencia en no aceptar el desenlace electoral de 2020 le ha hecho recibir dos de sus cuatro imputaciones penales: una en Washington D.C. por presuntamente tratar de revertir los resultados a nivel nacional y otra en Georgia por intentar hacer lo mismo en ese estado.

Durante la entrevista con Carlson, que se publicó al mismo tiempo que empezaba el primer debate de precandidatos republicanos en Milwaukee, Trump volvió a defender su creencia de que el entonces vicepresidente, Mike Pence, podría haber detenido la confirmación de la victoria electoral de Biden negándose a aceptar el resultado. La mayoría de expertos coinciden en que, de hacerlo, el republicano hubiera ido en contra de la Constitución.

Trump mantuvo firme su postura y acusó a la fiscal encargada de su caso en Georgia, Fani Willis, de negarle su derecho a dudar de los resultados electorales.

El exmandatario también habló del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 y aseguró que había "mucho amor" en la multitud congregada frente a la sede del Legislativo estadounidense.

Aquel día, cinco personas murieron y decenas de agentes fueron heridos cuando una turba de seguidores de Trump trataron de detener la confirmación de la victoria electoral de Biden. El papel que jugó el exmandatario ese día forma parte de la imputación penal de Washington D.C..

Al ser preguntado si cree que Estados Unidos está abocado a una guerra civil, Trump dijo: "No lo sé... Hay un nivel de pasión que nunca he visto y un nivel de odio que nunca he visto. Es una combinación peligrosa".

Ausente en el debate republicano

Fue el gran rostro ausente en el debate republicano, pero su nombre estuvo presente, como era de esperar. Cincuenta y dos minutos es el tiempo que tardó en aparecer en escena el "elefante ausente en la habitación", Trump, en el primer debate de los precandidatos republicanos a la presidencia.

Y quince minutos, de las dos horas que ha durado, es el tiempo total que los ocho aspirantes a la Casa Blanca han dedicado a hablar del expresidente, El debate fue organizado por Fox News, cadena donde trabajaba Tucker Carlson, en la ciudad de Milwaukee (Wisconsin).

Pero sí han tenido, de una manera u otra, que mojarse, diciendo si apoyarían o no a un Trump condenado por alguno de los múltiples crimes que se le imputan. Y solo dos de ocho —Chris Christie y Asa Hutchinson— han dejado claro que no lo harían.

El posible excesivo protagonismo de Trump en la cita era una de las incógnitas de la noche y finalmente el "elefante ausente en la habitación", como han llamado al exmandatario los presentadores Bret Baier y Martha MacCallum, ha pasado de refilón.

Especialmente para Ron DeSantis, segundo favorito en las encuestas. Ante un público de seguidores republicanos reunidos en el estadio Fiserv, casa de los Bucks de Milwaukee de la NBA, ha optado por echar balones fuera.

"Esta elección no se trata del 6 de enero de 2021, sino del 20 de enero de 2025, cuando el próximo presidente comenzará. Lo que les gustaría a los demócratas es que habláramos de eso, pero tenemos que centrarnos en el futuro, en revertir el declive de nuestro país", afirmó, consciente de que cualquier crítica al exmandatario es una pérdida de apoyo para sí mismo.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, el más crítico con el exmandatario, fue el primero en lanzarse a la piscina y hablar de Trump.

"Alguien tiene que dejar de normalizar esta conducta", afirmó el candidato sobre las cuatro causas penales que acechan a Trump, ante un público enfurecido que le respondió con abucheos.

Pese a que se ha negado a aparecer porque considera que no lo necesita al ser ya el líder indiscutible de los republicanos, el público le declaró este miércoles su apoyo incondicional con aplausos a quienes lo han alabado y abucheos a quienes lo han criticado.

Como "el mejor presidente de estados unidos en el siglo XXI", así lo definió el multimillonario tecnológico Vivek Ramaswamy, minutos después de que todos ellos -salvo Christie y el ex gobernador de Arkansas Asa Hutchinson- levantaran la mano a la pregunta de si apoyarían a Trump si es condenado por alguno de los procesos que tiene abiertos.

A pesar de los intentos de DeSantis de mostrarse como el referente ante la ausencia de Trump, Ramaswamy, de 38 años, el más joven y el único "no político", como se ha encargado de destacar, ha intentado comerle terreno con su visión de que es necesario hacer "una revolución para recuperar el control" del país.

"Estamos en medio de una crisis de identidad nacional (…) el patriotismo, la fe, la familia y el trabajo duro han desaparecido. Lo que realmente necesitamos es un reinicio total que nos cuente lo que significa ser estadounidense", afirmó, con un ataque directo a los políticos más veteranos.

Christie calificó su inexperiencia diciendo que es "el mismo tipo de amateur que (Barack) Obama" mientras que el exvicepresidente Mike Pence le respondió apuntándose a sí mismo como "el conservador mejor preparado, el más probado, el más calificado"

Este jueves llegarán las encuestas sobre los ganadores, como la anunciada por FiveThirtyEight, Ipsos y el Washington Post. En una previa publicada este miércoles los encuestados apuntaban que tenían expectativas relativamente altas para Ramaswamy y para DeSantis.

Tras ellos estaban el senador de Carolina del Sur Tim Scott, la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley y Pence. Y, en la cola, Christie, seguido de el exgobernador de Arkansas Asa Hutchinson y el gobernador de Dakota del Norte Doug Burgum, muy poco conocidos por el público y que este miércoles no han tenido gran protagonismo.

En bloques de preguntas y respuestas de un minuto los aspirantes han hablado de temas como el aborto, con ligeras diferencias de opinión pero una postura común: la oposición al aborto.

También han hablado de inmigración y, en línea con el discurso conservador, la relacionaron con seguridad. Todos abogaron por la defensa de la frontera sur con México y en su voluntad de incrementar la lucha contra los cárteles sin miedo incluso a usar "fuerza letal", en palabras del gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El hecho de que hoy la ciudad de Milwaukee haya alcanzado temperaturas históricas, sobrepasando la simbólica frontera de los 100 grados fahrenheit (37,8 celsius), no ha impedido que los ocho precandidatos hayan continuado con su discurso incendiario contra las políticas ambientales de Joe Biden.

Ramaswamy, el visionario y revolucionario, llamó al cambio climático un "engaño" y afirmó, sin ningún dato que lo corroborara, que "muere más gente por las malas políticas contra el cambio climático que por el cambio climático".

El empresario fue además el único de todos que mostró su oposición a aumentar el apoyo a Ucrania. El resto coincidía en que defender a Ucrania es también defender su país.

Y aunque Trump no haya estado en Milwaukee, sí estuvo como invitado Donald Trump Jr, uno de sus hijos, quien criticó a Fox News por no dejarlo acudir tras el debate a la zona reservada a los entrevistados.

Se pasó por la sala de prensa y conversó con los periodistas, criticando duramente a DeSantis, a quien acusó de copiar a su padre y de no ser capaz de tener “un solo pensamiento original”

Todo ello unas horas antes de que Trump acuda una prisión de Georgia para ser detenido por una de las causas que lo acorralan pero no impiden que siga en la cabeza de la carrera a la presidencia.

