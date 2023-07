Trump lidera las encuestas de las primarias republicanas con amplia ventaja sobre DeSantis

El expresidente de Estados Unidos Donald J. Trump encabeza las encuestas de las primarias del partido Republicano para elegir al candidato de las elecciones de 2024 con un margen del 37% por encima de su perseguidor, el gobernador de Florida, Ron DeSantis.

El 54% de los votantes republicanos elegirían como candidato a las presidenciales a Trump. Una amplia mayoría con gran ventaja sobre el 17% que prefiere a DeSantis. Después, muy por debajo, el 3% prefiere al exvicepresidente Mike Pence, seguido por otros candidatos.

Son los resultados que muestra la última encuesta del diario The New York Times realizada entre el 23 y 27 de julio. El diario estadounidense precisa, además, que Trump es la opción preferida entre prácticamente todos los grupos demográficos y en todas las regiones. Es el favorito de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, moderados y más conservadores, entre las personas con y sin estudios y en ciudades, suburbios y zonas rurales. En otras palabras y de manera esumida, Trump arrasa entre los votantes republicanos, según la encuesta de The New York Times.

[Tres nuevos cargos contra Trump por tratar de eliminar pruebas de los documentos secretos]

El diario estadounidense señala que, aparte de la gran diferencia que separa a Ron DeSantis de Trump, si se desgranan los datos de la encuesta el futuro de las aspiraciones presidenciales del gobernador de Florida no prometen. Por ejemplo, DeSantis solo obtuvo un 9% entre los votantes mayores de 65 años y el 13% entre los republicanos sin estudios universitarios. Además, los votantes que se describieron como "muy conservadores" prefieren a Trump, con una ventaja del 50% sobre DeSantis.

La buena noticia para DeSantis es que es el único candidato con al menos una ligera opción de plantarle cara al expresidente Trump. Si el resto de candidatos, que no superan el 3%, entre ellos Pence, desaparecieran, DeSantis podría aumentar sus opciones, aunque aún asi se antoja complicado.

No obstante, a falta de seis meses para las primarias y teniendo en cuenta los procesos judiciales en los que está involucrado Trump, el panorama podría dar un vuelvo o ajustarse más de lo que aparante estar en la actualidad.

The New York Times señala que muchos de los participantes en la encuesta no están disgustados con DeSantis, simplemente "aman" a Trump. Por ello la cuestiones judiciales en las qu está absorto Trump podrían cambiar radicalmente el panorama republicano. Lo que es evidente es que DeSantis es la segunda opción más preferida, siempre según la encuesta a la que se ha hecho referencia.

