Trump gasta casi la mitad de lo recaudado para su campaña en afrontar sus batallas judiciales

Las tres imputaciones a las que se ha enfrentado en lo que va de año Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, han mermado los fondos de su campaña para las elecciones presidenciales de noviembre de 2024. Aunque los 78 cargos presentados no amenazan con inhabilitar al magnate, el gasto en abogados ha menoscabado el presupuesto para mítines, viajes de campaña y publicidad.

El comité de acción política Save America, que administra la financiación de la campaña, ha gastado de enero a junio 21,6 millones de dólares en honorarios legales para los más de 40 bufetes de abogados que han asesorado a Trump en lo que va de año. La cuantía supone casi la mitad de los ingresos de la organización privada en el mismo período: 54 millones de dólares.

Teniendo en cuenta que Save America ha gastado un total de 32 millones de dólares en el primer semestre de 2023, los 21,6 millones conforman dos tercias partes del desembolso del comité. Además, la organización, fundada por el propio Trump tras su derrota en 2020 y controlada por él a día de hoy, invirtió sólo 16 millones en la defensa legal del expresidente desde su creación hasta 2022, informa la NBC.

Ahora, al comité de acción política le quedan 4 millones de dólares para afrontar la campaña. Una cantidad minúscula que, hasta que no vuelva a inflarse con donaciones, no permitirá a Trump celebrar grandes mítines ni invertir en publicidad para hacer frente al candidato demócrata, el actual presidente Joe Biden.

Se espera que las arcas de la campaña del candidato republicano se recuperen. Así como sus ingresos han alcanzado los 54 millones de dólares entre enero y junio, Save America comenzó el año con apenas 18 millones. Además, la candidatura de Trump puede encontrar fuentes de financiación más allá de Save America.

En realidad, la organización es sólo uno de los varios comités de acción política que alimentan y, de algún modo, influyen en la campaña electoral ―en teoría como órganos separados de ella―. Sin embargo, por su importancia y su conexión directa a Trump, Save America es conocida como la super PAC, y recibe un tercio del gasto de MAGA Inc. Además, el propio expresidente envía una pequeña parte de su recaudación personal a Save America.

Los informes financieros a la Comisión Federal Electoral proporcionan pocos detalles sobre la naturaleza del gasto legal de Save America, con presentaciones que describen muchos de los pagos simplemente como "consultoría legal", informa Reuters. Citando fuentes anónimas, The Washington Post y The New York Times informaron durante el fin de semana de que la presentación de Save America mostraría hasta 40 millones de dólares de desembolso en gastos legales este año.

La poca claridad de la campaña de Trump en el gasto de sus fondos, provenientes sobre todo de pequeñas donaciones, pueden volver en contra del exmandatario a sus mecenas, que en un primer momento invirtieron sus dólares en la campaña presidencial del magnate, y no en sus casos legales personales. Las causas no han sido pocas: es la tercera vez que lo imputan este año. Primero fue por el caso de los pagos a la actriz porno, Stormy Daniels; después, por retener documentos clasificados en su casa de Mar-a-Lago.

Hasta el mayor adversario para representar al Partido Republicano en las elecciones ha cuestionado el modus operandi del exmandatario: el ahora gobernador de Florida, Ron DeSantis, denuncia que Trump se haya gastado más de 60 millones de dólares en dos cosas: atacarlo 'falsamente' y pagar sus propios honorarios legales. "No se ha gastado ni un centavo en derrotar a Biden", declaró el portavoz de la campaña del segundo favorito de los republicanos.

Aunque los frentes legales de Trump han hecho mella en la campaña del expresidente para las elecciones de 2024, las arcas personales del magnate permanecen boyantes: según Forbes, Trump mantiene una fortuna de 2.500 millones de dólares.

