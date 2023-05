La insólita iniciativa de la CIA: recluta espías entre los rusos descontentos con la guerra de Ucrania

"Por qué contacté a la CIA: mi decisión". Con ese reclamo, la Agencia Central de Inteligencia estadounidense publicó la noche del lunes un vídeo en Telegram con el que pretende captar a los próximos espías de la Casa Blanca: aquellos rusos disconformes con la política del Kremlin.

La grabación muestra, en un tono dramático, a dos personas en un oscuro paisaje moscovita, siguiendo una rutina triste. En off, un narrador pregunta en ruso: "¿Esta es la vida que soñaba? ¿Este es el camino que escogí?". Al final del vídeo, los protagonistas se animan a contactar con los servicios americanos a través de sus teléfonos móviles.

El material publicado por la CIA, de casi dos minutos, concluye: "Puede que las personas que te rodean no quieran oír la verdad. Nosotros sí. Tienes poder. Contáctanos por un método seguro", leen unos rótulos sobre fondo negro. La presentación cierra con un enlace a otro vídeo, publicado hace un año en YouTube, sobre cómo contactar a la Agencia de forma segura y un largo código.

Una de las maneras que propone la inteligencia estadounidense para que los ciudadanos rusos puedan comunicarse con ella es el Navegador Tor, una red de anonimato que pertenece a la darknet y mantiene encriptada la dirección IP de los equipos interlocutores. El último fotograma del vídeo indica la dirección a la que el usuario ha de acudir dentro de Tor para contactar con la CIA.

El spot se hizo público la noche del lunes, después de que Ucrania consiguiera derribar seis de los "invencibles" misiles Kinzhal de Putin y recuperara 20 kilómetros cuadrados en los alrededores de Bakhmut, en un canal nuevo de Telegram de la CIA. Esta red social es muy popular en Rusia, y en ella suelen circular noticias sin filtrar. El material también ha sido publicado en otras plataformas, como Twitter, YouTube, Instagram y Facebook.

En un tono dramático y existencialista, una voz masculina trata de conmover al espectador: "¿Esta es la vida que soñaba? ¿Este es el camino que escogí? ¿Por qué la vida de algunas personas es más importante que la de otras? ¿Y quién decide eso? Ser un héroe significa aguantar. Pero aguantar no significa tolerar sin sentido y punto, ¿no? La mejor manera de prevenir que un preso se escape es hacer que ni siquiera sepa que está en la cárcel", narra el vídeo.

Mientras se suceden las imágenes de un hombre y una mujer llevando una triste rutina, el discurso prosigue: "Caemos fácilmente en mentiras. Pero no sabemos cuál es nuestro mundo. La realidad en que vivimos, la realidad que susurramos. No creo en una revolución. La verdadera vida pasa mientras ocurren cambios sutiles en las almas de la gente. Sutiles para mi país, pero no para mí. Viviré una vida veraz, esta es mi Rusia. Siempre será mi Rusia. Aguantaré. Mi familia aguantará. Mis acciones hacen que merezca la pena vivir esta vida", sentencia.

Esta narración, acompañada de una música épica, persigue reclutar a aquellos rusos descontentos con la guerra en Ucrania y la vida en Rusia. En el vídeo, la CIA pide a estas personas que actúen como confidentes de Washington en una "oportunidad inusual, casi histórica para atraer a nuevos espías rusos", según confesó un funcionario anónimo de la inteligencia estadounidense a la cadena CNN.

Entre los objetivos de la campaña hay "oficiales militares, especialistas en inteligencia, diplomáticos, científicos y personas con información sobre la economía de Rusia y sus dirigentes", afirma Reuters. Es a ellos a quienes se pretende trasladar un mensaje de esperanza de "ser escuchados" por los servicios estadounidenses, "quizá mejor de lo que pensáis", según el funcionario citado.

El agente agregó que la idea del vídeo era "transmitir a los rusos en su propio idioma que sabemos por lo que están pasando", algo que ha sido considerado un riesgo colosal. Insistió en que el vídeo no pretende ser incendiario o generar disturbios entre la población en general, donde el presidente Putin, todavía disfruta de un alto nivel de apoyo, sino que se dirige a personas que puedan estar indecisas.

El spot apela a valores bien arraigados en la sociedad rusa, como el heroísmo, la resistencia y el patriotismo. Lo que la CIA cree que están pasando los rusos, lo que cree que podría convencerles para que se conviertan en activos, es la duda, la falta de propósito (de la guerra) y la opresión que sufren, explicó la CNN.

Al final, un hombre y una mujer aparecen en escenas separadas con los dedos posados sobre las pantallas de teléfonos móviles con un enlace que dice "Contactar con la CIA". El funcionario estadounidense dijo a CNN que quiere desmitificar la idea de peligrosidad o dificultad de acercarse a la Inteligencia de su país.

Algunos rusos han reaccionado con escepticismo al vídeo, diciendo que parecía una "provocación" del Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB).

Rusia, desprevenida

Los servicios de inteligencia rusos guardan con atención cualquier injerencia extranjera. "Partiendo del hecho de que la CIA y otros servicios de inteligencia occidentales no reducen sus actividades en nuestro país", Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, ha asegurado este martes que la monitorización de estas es una prioridad del FSB.

Pero cuando se le preguntó sobre los intentos de la CIA de reclutar a ciudadanos a través de redes sociales con vídeos como el publicado la noche del lunes, Peskov respondió: "Honestamente, todavía no le hemos prestado atención. No dispongo de información al respecto".

