Bush, expresidente republicano, felicita a Biden: "Se merece esta oportunidad"

El último presidente republicano antes de Donald Trump, George W. Bush, ha felicitado a Joe Biden por vencer en las elecciones Presidenciales de EEUU tras los resultados que todavía el magnate y candidato por los republicanos no reconoce.

"Aunque tenemos diferencias políticas, sé que Joe Biden es un buen hombre que se ha ganado la oportunidad de unir y liderar nuestro país", reza un comunidado difundido por el expresidente.

"Acabo de hablar con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden. Le he dado mi sentida enhorabuena y le he dado las gracias por el mensaje patriótico que dio anoche. También he llamado a Kamala Harris para felicitarla por su histórica elección como vicepresidenta", comienza el documento, en el que no se lanza mínima duda sobre los resultados.

Statement by President George W. Bush: https://t.co/Bsbv8k1nho pic.twitter.com/O7CLtEvxk0 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 8, 2020

En la llamada, Bush cuenta que ofreció, al igual que lo hizo con Trump y Obama, "mis oraciones por su éxito y mi promesa de ayudar en todo lo que pueda". "Los desafíos que enfrenta nuestro país exigirán lo mejor del presidente electo Biden y de la vicepresidenta electa Harris, y lo mejor de todos nosotros. Debemos unirnos por el bien de nuestras familias y vecinos, y por nuestra nación y su futuro. No hay problema que no ceda a la voluntad reunida de un pueblo libre", dice el exmandatario en otro punto del comunicado.

Bush también se refiere a Trump, a quien felicita por obtener más de 70 millones de votos, voces que, dice, "serán escuchadas". Asimismo, asegura que "el presidente Trump tiene el derecho a pedir recuentos y presentar objeciones en los tribunales, y cualquier cuestión no resuelta será decidida de forma apropiada".

Pese a ello, en opinión del expresidente republicano, "la gente puede confiar en que esta elección ha sido justa en lo fundamental, se ratificará su integridad, y el resultado está claro".