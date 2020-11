Hombres armados presionan en los centros de votación en el recuento en un condado clave

Donald Trump alzó la voz en plena noche electoral, aún con todo por decidir, denunciando un "intento de robo", un "fraude" en las elecciones supuestamente perpetrado por su rival, el demócrata Joe Biden, llegándose a autoproclamar ganador. En las horas posteriores, tuit a tuit, no ha dejado de alimentar esta teoría, que cala en parte de su electorado. No pocos, hostiles, han vuelto a los centros de votación, algunos armados, preguntando qué ha ocurrido con sus papeletas.

La tarde y noche de este miércoles y madrugada de este jueves, en torno a 150 republicanos se agolparon a las puertas de estos centros en Phoenix, en el condado de Maricopa, en Arizona, uno de los estados que deciden estas elecciones a la Casa Blanca de 2020, pero no sólo allí. Las imágenes inundan las redes sociales. Por el momento, los manifestantes no han pasado de las proclamas o los gritos, sin altercados. Eso sí, presionan a quienes ultiman un escrutinio clave para el futuro del país.

"¡Contad todos los votos!", gritan partidarios de Trump que lucen su conocida gorra roja de 'Make America great again' y banderas o que portan rifles A-35 y otras armas de fuego, cuenta la prensa local. Cargan contra Biden e incluso contra las cadenas de televisión, incluida la Fox, que en sus sondeos han dado como ganador al aspirante demócrata. Biden también quiere que se cuenten todos los votos, según expresó en su última comparecencia, tras escuchar a Trump pedir que se anularan los anticipados.

"La única forma en que Biden puede ganar Arizona es mediante el fraude", dice uno de los manifestantes, de 67 años, a The New York Times. "No aceptaré una victoria de Biden. No quiero vivir bajo el régimen comunista". Las autoridades temen que las protestas, en este momento minoritas, vayan a más una vez se confirme la victoria de Biden, ya que no parece que Trump vaya a poner fácil su salida de la Casa Blanca. Tanto es así que un 'ejército' de 8.500 abogados pelea estado a estado para que gane las elecciones en los tribunales.

"Estamos preparándonos para una gran victoria", proclamó Trump la noche electoral a falta de millones de votos y numerosos estados por resolverse y en un momento en el que hasta sus medios afines auguraban el fin de sus días en Washington. Al día siguiente, este miércoles, la estrategia no se detuvo. Su objetivo es que el proceso acabe en el Tribunal Supremo, donde cree tener opciones después de uno de sus movimientos clave antes de que se abrieran las urnas.