Flávio Bolsonaro da la campanada en la primera vuelta frente a Lula y se acerca a la Presidencia de Brasil

Lula busca un cuarto mandato a los 80 años, mientras Flávio promete mano dura contra el crimen y recortes de gasto e impuestos.

El senador, hijo de Jair Bolsonaro, superó los 56 millones de votos y aventajó a Lula en 2,3 millones de papeletas.

Ambos disputarán la Presidencia de Brasil en una segunda vuelta el 25 de octubre, tras una jornada con una abstención del 21%.

Flávio Bolsonaro lideró la primera vuelta presidencial con el 47,07% de los votos, frente al 45,12% obtenido por Lula da Silva.

Brasil ha entrado en la fase decisiva de unas elecciones presidenciales marcadas por la fuerte disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. El mandatario brasileño y el senador se disputarán la Presidencia en una segunda vuelta electoral el próximo 25 de octubre, según los resultados oficiales de los comicios celebrados este domingo, con el 99,85% del censo escrutado.

El primogénito del exmandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, con el 47,07% de los votos, y el dirigente progresista, con el 45,12%, fueron los dos más votados en una primera vuelta sin opciones por los otros 10 aspirantes a la jefatura del Estado, de acuerdo con los datos del Tribunal Superior Electoral (TSE).

Flávio Bolsonaro, de 45 años, estuvo desde el inicio del recuento por delante de Lula, que empeora sus resultados con respecto a la primera vuelta de 2022, cuando alcanzó el 48,4% y 57,2 millones de votos.

El hijo mayor de Jair Bolsonaro sumó este domingo más de 56 millones de papeletas con su nombre, unos 2,3 millones más que Lula este domingo y alrededor de cinco millones más que su padre en la primera vuelta de 2022.

Rozó incluso la victoria en la primera vuelta, pero perdió fuelle a medida que entraron los votos de la región noreste del país, bastión político de la izquierda brasileña.

La abstención alcanzó el 21% del electorado en un país donde el voto es obligatorio.

Para la segunda vuelta, los sondeos publicados antes de este domingo proyectaban una pelea muy reñido, con Lula y Flávio en empate técnico.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, tras conocer los resultados electorales, en Sao Paulo. Reuters

Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo a sus 80 años, ha basado su campaña en el legado de su actual gestión, con un crecimiento económico de más del 2%, el desempleo en mínimos y un aumento importante de la masa salarial.

En los últimos días de campaña anunció medidas de calado, como un aumento del 15% del valor del principal programa de ayuda social del Gobierno y la prohibición de las apuestas deportivas y los casinos en línea.

Flávio Bolsonaro fue elegido candidato a dedo por su padre, quien se encuentra en prisión domiciliaria tras ser condenado a 27 años de cárcel por liderar una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente a Lula, según dictó la Corte Suprema.

El aspirante del PL ha prometido mano dura contra el crimen organizado y un “tijeretazo” en el gasto público y los impuestos.

La campaña brasileña se ha desarrollado entre escándalos de corrupción que han salpicado a varios jueces del Supremo, así como al propio Flávio Bolsonaro y al entorno próximo de Lula, e intentos de injerencia por parte de Estados Unidos, según ha denunciado el PT.