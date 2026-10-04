Los candidatos a la presidencia de Brasil, Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. EFE

Brasil vuelve a las urnas dividido entre el cuarto mandato de Lula y el regreso del bolsonarismo con Flávio

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LO ESENCIAL Las claves Brasil elige presidente en una jornada marcada por la polarización entre Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro. Lula busca un cuarto mandato; Flávio Bolsonaro debuta en la carrera presidencial como heredero político de su padre, Jair Bolsonaro. Los últimos sondeos reflejan un empate técnico: Datafolha da a Lula 45% frente a 42%, y Quaest, 46% frente a 45%. Más de 158 millones de brasileños votan también por gobernadores, senadores y diputados; habrá segunda vuelta el 25 de octubre si nadie supera el 50% de votos válidos.

Brasil acude este domingo, 4 de octubre, a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una de las disputas electorales más ajustadas de los últimos años.

El actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), busca conquistar un cuarto mandato, mientras que el senador Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), se presenta por primera vez a la Presidencia e intenta devolver a la familia Bolsonaro al Palacio de Planalto.

La jornada electoral se celebra bajo un clima de fuerte polarización y con una diferencia mínima entre los dos principales candidatos en los últimos sondeos.

Tanto Lula como Flávio llegan a las urnas con posibilidades de avanzar a una segunda vuelta, prevista para el próximo 25 de octubre en caso de que ningún candidato supere el 50% de los votos válidos.

Lula, de 80 años, intenta ampliar una trayectoria política que ya suma tres mandatos presidenciales. Gobernó Brasil entre 2003 y 2010 y regresó al Palacio de Planalto en enero de 2023, después de derrotar a Jair Bolsonaro en las elecciones de 2022 por menos de dos puntos porcentuales en la segunda vuelta.

Su principal adversario ahora vuelve a llevar el apellido Bolsonaro. Flávio, de 45 años, es senador por Río de Janeiro e hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro. Esta es la primera vez que disputa la Presidencia.

Su candidatura consolidó su posición como principal heredero político de su padre, que permanece fuera de la disputa electoral. Jair Bolsonaro está inhabilitado y actualmente se encuentra en prisión tras ser condenado por su participación en la trama golpista destinada a impedir la transición de poder después de su derrota electoral en 2022.

Flávio ha intentado mantener movilizada la base política construida por su padre durante la última década, al mismo tiempo que busca ampliar su apoyo entre los sectores conservadores que rechazaban algunos de los aspectos más radicales del expresidente.

Su campaña ha insistido especialmente en temas como seguridad pública, reducción de impuestos y críticas al funcionamiento del Poder Judicial.

Lula, por su parte, ha centrado la campaña en la defensa de su gestión y en propuestas vinculadas a empleo, políticas sociales y servicios públicos. La disputa reproduce, aunque con nuevos protagonistas, la división política que ha marcado al país durante los últimos años.

Los dos principales candidatos acudieron a votar durante las primeras horas de este domingo.

Lula depositó su voto en São Bernardo do Campo, en la región metropolitana de São Paulo y uno de los principales bastiones históricos del Partido de los Trabajadores. Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro, estado que representa actualmente en el Senado.

La recta final de la campaña confirmó un escenario extremadamente competitivo.

El último sondeo de Datafolha antes de la votación sitúa a Lula con el 45% de los votos válidos, frente al 42% de Flávio Bolsonaro.

La diferencia está dentro del margen de error de dos puntos porcentuales, lo que configura técnicamente un empate entre ambos. El instituto entrevistó a electores durante los últimos días de campaña.

Quaest muestra una disputa todavía más cerrada. Según la encuesta divulgada este sábado, Lula registra el 46% de los votos válidos y Flávio Bolsonaro el 45%. El estudio entrevistó a 3.702 electores y también cuenta con un margen de error de dos puntos porcentuales.

Detrás de los dos favoritos aparecen candidatos con porcentajes considerablemente menores, lo que refuerza la expectativa de un nuevo enfrentamiento entre Lula y Bolsonaro en segunda vuelta.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para acudir a las urnas este domingo. Además de presidente y vicepresidente, los electores eligen gobernadores, senadores y diputados federales y estatales.

La votación se realiza mediante urnas electrónicas y, debido al sistema brasileño de recuento, se espera que los primeros resultados comiencen a conocerse poco después del cierre de los colegios electorales.

EL ESPAÑOL sigue desde São Paulo los principales acontecimientos de la jornada electoral y actualizará los resultados a medida que avance el recuento.