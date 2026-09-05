Milei saca la carta nacionalista en la antesala de las elecciones: desempolva la causa de las Malvinas y reta al Reino Unido

El Gobierno británico reiteró su firme defensa de la soberanía sobre las islas y su apoyo al derecho de autodeterminación de los isleños, manteniendo sus fuerzas armadas en alerta.

Milei anunció la intención de construir una base naval en Tierra del Fuego, en colaboración con Estados Unidos, pese a dudas internas por el recorte del gasto público.

El presidente argentino cambió su postura respecto a los habitantes de las Malvinas, calificándolos ahora como "población implantada" y desconociendo su derecho a la autodeterminación.

Javier Milei ha intensificado el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, prometiendo acciones concretas contra el Reino Unido y endureciendo sanciones a empresas que operan en el archipiélago.

"Mi papá me dio una tremenda paliza en 1982 cuando Argentina recuperó las Malvinas", contó una vez Javier Milei. "Mi familia estaba exultante. Yo dije que era un disparate porque [los ingleses] nos iban a hacer de goma [aniquilar] en la guerra. A mi papá no le gustó...".

Esa anécdota de niño triste y golpeado a sus 11 años marcó para siempre la vida del actual presidente. De joven se marchó de la casa familiar y se quedó solo, no volvió a mantener relación con su padre. Y sostuvo la crítica al nacionalismo 'malvinero' y la admiración hacia la líder conservadora Margaret Thatcher: "Es brillante", dijo.

En Argentina hay dos pasiones sagradas: las islas Malvinas y el fútbol. Los argentinos sienten —igual a Ricardo Darín en la película El secreto de sus ojos— que "un tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de Dios…pero hay una cosa que no puede cambiar. ¡No puede cambiar de pasión!".

Hasta el astro Lionel Messi y sus compañeros de la selección mostraron una pancarta con la leyenda "Las Malvinas Son Argentinas", cantaron y saltaron junto a la afición que vivaba desde las gradas en el Mundial de Fútbol, tras vencer 2-1 a los ingleses el pasado 15 de julio. Un millón de argentinos saltaron a las calles a festejar y brindar.

La mayoría de los argentinos profesa cierta anglofobia a raíz de la guerra de las islas Malvinas, Falklands para los británicos, que en 1982 enfrentó al país contra el Reino Unido —entonces apoyado logísticamente por los Estados Unidos y la OTAN— por la posesión del archipiélago austral.

Todos los 2 de abril es día festivo porque se conmemora el desembarco, dispuesto por la entonces dictadura militar, de soldados y oficiales que intentaron la reconquista. Ese día, todos rinden homenaje a los llamados "Héroes de Malvinas" caídos en combate.

La tirria va dirigida especialmente a la Dama de Hierro, porque ordenó el hundimiento del viejo crucero General Belgrano, que navegaba en aguas fuera del área de guerra con 1093 tripulantes. Dos torpedos del submarino nuclear Conqueror lo enviaron al fondo del mar con 323 ahogados.

La guerra transcurrió en 74 días y terminó con la rendición de Argentina, murieron 649 militares argentinos y 255 británicos. La ONU reconoce que las islas son una colonia británica y cada cierto tiempo llama a ambos países a entablar negociaciones y a hallar una salida diplomática.

Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido. Europa Press

Parece que Milei ha descubierto ahora que la pasión 'malvinera' continúa intacta en los corazones y podría serle útil para su campaña a la reelección en 2027. Necesita oxígeno político pues las encuestas marcan una subida de la imagen negativa, en torno a 60 %, y caída de la positiva, por debajo del 40 %.

En un giro súbito de su posicionamiento de la niñez y durante toda la vida, el presidente anunció el jueves en cadena nacional que hará frente al Reino Unido y acentuará el reclamo argentino de soberanía sobre el archipiélago, que Londres invadió en 1833 y ocupa desde entonces.

"Las Malvinas son argentinas por historia y por derecho, no hay discusión al respecto", leyó con tono marcial, rodeado de todo su Consejo de Ministros. "El Reino Unido expulsó a las autoridades argentinas e instaló una situación colonial que se perpetúa hasta nuestros días", remarcó.

Un año atrás, el mismo mandatario había dicho que los kelpers —habitantes isleños con ciudadanía británica— tenían derecho a la autodeterminación, contrariando la doctrina histórica de Argentina. "Ojalá los malvinenses quieran votarnos y elegir ser argentinos", comentó en 2025.

Ahora, en cambio, desanduvo dichos suyos y sostuvo que los kelpers son una "población implantada" en un "territorio usurpado" que "no tienen derecho a la autodeterminación". También juzgó de "inválido" el referéndum en que todos los isleños (1517) votaron en 2013 que quieren ser territorio de ultramar de Londres.

La Oficina del Gobierno de las Falklands (Malvinas), en Londres, salió el viernes a reivindicar aquella consulta en la red social X. "El 99,8 % de los votantes eligió permanecer como Territorio Británico de Ultramar", afirmó, y se jactó acto seguido de ser "una democracia autogobernada con una economía en crecimiento".

No obstante Milei consideró que en el mundo "corren vientos de cambio favorables a nuestro reclamo" y recordó que "recientemente el presidente Donald Trump declaró que Estados Unidos están revaluando su posición histórica —de apoyo a Londres— con relación a Malvinas".

"Los Estados Unidos evalúan ese cambio de posición porque saben que en Argentina tienen un socio confiable", insistió. A la vez expresó su opinión acerca de que el Reino Unido va "en un camino de declive" mientras que "el futuro de Argentina es floreciente y va a prevalecer".

También anunció el presidente que proveerá "el endurecimiento de sanciones y penas" a las compañías que se embarquen en la explotación de "recursos naturales en territorio argentino bajo ocupación británica". Lo cual podría alcanzar a pesqueras españolas y a las petroleras Rockhopper Exploration (británica) y Navistas Petroleum (israelí).

Argentina's President Javier Milei:



I want to be clear with the world and express the position of the Argentine State. The Malvinas (Falkland Islands) are Argentine by history and by right. There is no discussion about it.



The islands have been part of Argentine territory… pic.twitter.com/R4v28Pnrn1 — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Queda claro que Argentina está incapacitada para otra aventura bélica, por el casi nulo equipamiento de sus Fuerzas Armadas. Sólo desplegará, dijo Milei, "herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a los actores estatales y no estatales que violentan nuestra soberanía".

Por último, Milei volvió a comentar su idea de construir una base naval integrada, posiblemente con Estados Unidos, que ya había hecho pública el 5 de abril de 2024. Aquel día recibió oficialmente a la jefa del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, generala Laura Richardson.

Ambos ya habían acordado en aquella reunión la construcción de una base naval binacional en la provincia argentina de Tierra del Fuego, justo enfrente a las islas Malvinas, donde el Reino Unido tiene emplazados aviones cazas de la RAF, más un submarino y un destructor de la Royal Navy.

Nada de eso avanzó desde entonces. Esta vez Milei aseguró que va a disponerla provisión de fondos para levantar la fortificación en el Atlántico austral, algo que genera dudas entre los argentinos porque contradice su política de recorte de gasto público mediante la 'motosierra'.

Andy Burnham llegando al Parlamento británico. Jack Taylor Reuters

En Londres, el Gobierno del primer ministro Andy Burnham dio un aviso contundente de que observa y vigila la situación: "Nuestras Fuerzas Armadas están en alerta las 24 horas del día, los siete días de la semana, para proteger al Reino Unido y nuestros intereses", dijo un portavoz según la BBC.

Y a la vez el secretario de Asuntos Exteriores, Ed Miliband, reiteró en un mensaje en X la posición oficial: "Las islas son británicas y seguirán siéndolo", abundó. "El derecho a la autodeterminación de los isleños es primordial y lo defenderemos con firmeza".