La oposición de Nicaragua pide a la OEA que no permitan que su país se convierta en "una monarquía familiar"

Las claves

Las claves Generado con IA La oposición nicaragüense pidió a la OEA evitar que el país se convierta en una "monarquía familiar" bajo el liderazgo de Ortega y Murillo. La OEA convocó una reunión urgente de cancilleres tras amenazas de Ortega de cancelar las elecciones y por reformas que amplían el mandato presidencial. Opositores en el exilio proponen una transición democrática con junta temporal, asamblea constituyente y elecciones libres para restablecer la democracia. Al menos 60 opositores siguen presos en Nicaragua, con 23 en desaparición forzada, en un contexto de represión política y crisis desde 2018.

La organización opositora Unidad Nacional nicaragüense dijo este miércoles que espera que los ministros de Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA) no permitirán "una monarquía familiar en la región".

Los cancilleres fueron convocados de forma urgente a una reunión - todavía sin fecha - para abordar la situación de Nicaragua tras la amenaza de su presidente, Daniel Ortega, de cancelar las elecciones.



El grupo opositor, cuyos principales dirigentes se encuentran en el exilio, espera que "se apliquen todas las medidas políticas, económicas y diplomáticas para forzar una transición democrática en Nicaragua".



Por su lado, el movimiento político opositor Unión Democrática Renovadora (Unamos) agradeció a los 29 países que respaldaron la resolución de convocar a una reunión de consultas de cancilleres en la OEA.

Logo de la Organizacion de los Estados Americanos (OEA) Li Jiaxu

"Este gesto de solidaridad internacional reafirma nuestro compromiso inquebrantable de seguir luchando por una Nicaragua con democracia, libertad y justicia", señaló en un mensaje.



Nicaragua está gobernada desde 2007 por Daniel Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años que, desde 2017, dirige el país junto a su esposa, Rosario Murillo, primero como vicepresidenta y, con la reforma constitucional de 2025, como copresidenta.

Estados Unidos acusó entonces a Murillo de haberse inventado el cargo de copresidenta sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad.



El país centroamericano debía celebrar elecciones generales en noviembre de 2026 pero las enmiendas constitucionales ampliaron el periodo presidencial por lo que estarían previstas para noviembre de 2027.



Sin embargo, el pasado 19 de julio, Ortega sentenció durante un acto público, para conmemorar el 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua: "Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (la oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder".

Reunión de cancilleres

La resolución de convocar de forma urgente a los cancilleres para abordar la situación de Nicaragua ha sido aprobada con la abstención de México y el voto en contra de Brasil.

Propone "el nivel más alto de consulta diplomática al alcance" de la OEA, declaró el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, que pidió al organismo mostrar "más que palabras en un papel".



"Los Estados miembros de la OEA tenemos la obligación de abordar cuestiones que son de interés común para los Estados de las Américas y no tenemos que estar ociosos allí simplemente condenando acciones. Tenemos un mecanismo al amparo de la carta y tenemos que usarlo", justificó Kozak.

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin en Puerto Príncipe (Haití). Jonet Saint Elois EFE

Nicaragua se retiró de la Organización de los Estados Americanos en 2023 por las críticas de la organización a los comicios presidenciales en los que fue reelegido.



La Asamblea General de la OEA descalificó las elecciones presidenciales del 7 de noviembre de 2021, que se celebraron con los principales candidatos opositores en prisión, y resolvió que "no fueron libres, justas ni transparentes".

Transición democrática y junta constituyente

Varias organizaciones de la oposición nicaragüense en el exilio propusieron este miércoles una transición democrática en Nicaragua a través de una junta temporal, una constituyente y la celebración de elecciones libres para poner fin al régimen de los esposos Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La propuesta 'Nicaragua: Transición ordenada desde la dictadura hacia la democracia' plantea una transición de 24 meses y una Asamblea Constituyente de 60 miembros.

En el documento, los opositores sugieren un proceso ordenado, pacífico y sin violencia, orientado a desmontar las estructuras autoritarias y restablecer la democracia en Nicaragua. Su objetivo es garantizar la estabilidad política y social, la continuidad económica, la seguridad jurídica, y el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil.

La transición contempla el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades para todos los nicaragüenses. Incluye la liberación de presos políticos, restitución de los derechos políticos, civiles y patrimoniales de las personas afectadas por el Ejecutivo sandinista, entre ellos a los nicaragüenses desnacionalizados.

Ese proceso, según la propuesta, se estructurará alrededor de cuatro componentes principales: una junta o equipo técnico de transición nacional con facultades ejecutivas y legislativas limitadas y temporales; una Asamblea Nacional Constituyente encargada de elaborar una nueva Constitución y reformas legales e institucionales para desmontar las estructuras autoritarias y represivas.

Pide elecciones generales libres, competitivas, transparentes y observadas que permitan la transferencia del poder a autoridades democráticamente electas.

La copresidenta arremete contra la oposición

La copresidenta nicaragüense y esposa de Ortega, Rosario Murillo, arremetió este miércoles contra la oposición en el exilio después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) convocara la reunión de cancilleres.



"¿Quiénes son los delincuentes y traficantes de honra? ¿Quiénes son los mentecatos? ¿Quiénes son los malechores y truhanes? ¿Quiénes son los míseros asalariados? De los descendientes de William Walker", el filibustero estadounidense que se autoproclamó presidente de Nicaragua en 1856", señaló Murillo a través de medios oficiales.

Daniel Ortega y su esposa y la vicepresidenta Rosario Murillo. Jairo Cajina EuropaPress

Anunció que este sábado presentará los avances de una iniciativa de reforma constitucional que propone, entre otras medidas, ampliar de seis a siete años el mandato de la denominada copresidencia y establecer que el mismo sea renovable.



Asimismo, la reforma eleva a rango constitucional restricciones que impedirían la participación política de personas consideradas por el régimen como "golpistas" o "traidoras a la patria", con el objetivo de "prevenir la injerencia externa e impedir que el golpismo tome el poder", de acuerdo con el Legislativo nicaragüense.



"Legiones es mucho decir, migajas de mentirosos, mercenarios, traidores y cobardes que se exhiben, les encanta exhibirse en una teatralidad. Otra vez voy a usar la palabra: ridícula, una corte, una especie de corte cómica o tragicómica, rindiendo las pleitesías que ellos imaginan les traerán más migajas, más mendrugos para seguirse peleando como las jaurías hambrientas que son", comentó.

Murillo, parafraseando la novela 'El coronel no tiene quien le escriba', del colombiano Gabriel García Márquez, dijo que "la servidumbre no tiene ni quien la escriba, ni quien la sustente y, por supuesto, tampoco tienen quien las respete. Jaurías y jaurías, ladran y ladran, de mentira a mentira".

60 opositores presos en Nicaragua

La ONG Asociación Memoria y Justicia por Nicaragua (AMJ) denunció este viernes que al menos 60 opositores y críticos con el Gobierno de Nicaragua permanecen encarcelados, incluidas 23 personas se encuentran en condición de desaparición forzada.



Organismos que denuncian, documentan y dan acompañamiento jurídico a las víctimas de la represión en Nicaragua, han documentado 1.506 detenciones por motivaciones políticas en los últimos ocho años.



Esas cifras de personas presas políticas están avaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).



Nicaragua atraviesa una grave crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021.

En esa ocasión, Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.