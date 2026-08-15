Venezuela anuncia 131 excarcelaciones tras comenzar el diálogo con la oposición: 40 presos políticos ya están libres

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Venezuela ha anunciado la excarcelación de 131 presos políticos tras el inicio del diálogo con la oposición, promovido por Estados Unidos. Al menos 40 presos políticos ya han sido liberados, según informó la ONG Foro Penal, aunque no se han detallado las condiciones de su libertad. Entre los excarcelados se encuentra Emirlendris Benítez, vinculada a un intento de magnicidio en 2018 contra Nicolás Maduro. Las liberaciones se han realizado en cárceles del estado Miranda y forman parte de acuerdos recientes entre el chavismo y un grupo de oposición sobre reformas judiciales y recuperación de activos.

El Gobierno de Venezuela ha anunciado este viernes 131 excarcelaciones de presos políticos dos días después del primer ciclo del diálogo promovido por Estados Unidos entre el chavismo y la oposición.

Al menos 40 presos políticos ya han sido puestos en libertad, según ha informado la ONG Foro Penal, líder en la defensa legal de estos detenidos.



Según un comunicado compartido en X por el ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela, las excarcelaciones "fueron acordadas por los tribunales de la república, a petición del Ministerio Público". El gubernamental Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, creado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, había solicitado una evaluación de los casos.

El programa "ratifica que continuará decididamente apoyando las iniciativas del Gobierno nacional y de la sociedad civil organizada orientadas a favorecer el reencuentro entre los venezolanos, el fortalecimiento del tejido social de la nación y la consolidación de la paz", agrega el texto.

Foro Penal ha señalado que el proceso "sigue en curso", por lo que ha pedido "paciencia para la difusión de información verificada y completa".

Entre las personas excarceladas hay seis mujeres, una de ellas Emirlendris Benítez, quien estaba presuntamente vinculada con un intento de magnicidio, en 2018, contra el entonces presidente Nicolás Maduro, actualmente detenido en Nueva York tras su captura en enero pasado por parte de tropas estadounidenses.



Foro Penal no ha informado sobre las condiciones de libertad, aunque la ONG suele utilizar el término excarcelado para referirse a personas que salen de prisión bajo medidas restrictivas.

Hasta el pasado lunes, esta organización no gubernamental computaba 391 presos políticos en el país, entre ellos 228 civiles y 163 militares.



Las excarcelaciones se han dado en cárceles como el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF) y el Rodeo I, ubicadas en zonas del estado Miranda (norte) cercanas a Caracas, según organizaciones no gubernamentales, que exigen junto con partidos opositores la liberación de todos los presos políticos.



El chavismo y un grupo de oposición integrado por exdiputados cerraron el miércoles el primer ciclo de diálogo con dos grandes acuerdos enfocados en la renovación completa del Tribunal Supremo y la recuperación del oro en el Banco de Inglaterra para atender a las víctimas del doble terremoto del pasado 24 de junio, que ha dejado al menos 6.301 fallecidos.



Posteriormente, la exdiputada Dinorah Figuera, quien preside la delegación opositora, se comprometió a trabajar para lograr liberaciones de presos políticos en los "próximos días".



Desde que Nicolás Maduro fue capturado el pasado enero en Caracas por Estados Unidos, cientos de presos políticos han sido excarcelados, varios de ellos como parte de una amnistía aprobada en febrero que también benefició a miles de personas que tenían su libertad restringida.