Trump fue evacuado de Turquía en un vuelo secreto por temor a Irán dejando al Air Force One y sus pasajeros como señuelo

Las claves

Las claves Generado con IA Donald Trump fue evacuado de Turquía a Reino Unido tras una cumbre en Ankara por temor a un atentado iraní. El Air Force One fue utilizado como señuelo, mientras Trump fue transportado oculto en un camión de equipaje hasta otro avión. Trump voló en un avión militar C-32A, conocido como Air Force Two, junto al Secretario de Defensa Pete Hegseth. La operación secreta fue descubierta gracias al registro de vuelos y confirmada por fuentes de la Administración estadounidense.

La accidentada evacuación del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desde Turquía a Reino Unido tras la cumbre de Ankara del mes pasado fue una operación para evitar un atentado iraní. Trump ni siquiera viajó en el Air Force One, como se dijo originalmente.

Según revelan altos funcionarios de la Casa Blanca citados por The New York Times y The Washington Post, las autoridades estadounidenses elaboraron el plan tras determinar que existía una "amenaza creíble" contra el avión presidencial.

Eso implicó recuperar el antiguo avión presidencial, que había sido sustituido por el nuevo que Catar regaló a Trump. Pero el presidente tampoco viajó ahí, sino que fue trasladado oculto en un transporte de equipaje y cátering hasta otro avión.

Trump escenificó ante la prensa su subida al Air Force One, de un modo "apresurado" y sin aceptar preguntas antes de salir en secreto. Ni los periodistas ni el personal a bordo, que tuvieron que volar con las cortinillas bajadas, supieron que eran usados como señuelo.

Mientras, Trump voló en un avión militar C-32A hasta la base de Mildenhall en Reino Unido. Esta aeronave, conocida como Air Force Two, es usada como apoyo para acompañantes de alto nivel del presidente, por lo que el Secretario de Defensa, Pete Hegseth, también iba a bordo.

La maniobra formó parte de un dispositivo para ocultar los movimientos del mandatario y reducir el riesgo de que pudiera ser localizado durante el trayecto. Una vez en Reino Unido, Trump volvió a usar el avión catarí para volver a EEUU.

My favorite part: This Turkish catering truck nonchalantly moving from Air Force One to the other plane https://t.co/vQSoncQw9f pic.twitter.com/Ob5r1hxSwL — John Hudson (@John_Hudson) August 11, 2026

En un primer momento, el presidente de EEUU aseguró que había enviado su nuevo Air Force One a Mildenhall porque los militares estadounidenses ahí destinados estaban "deseando verlo". Afirmó que usaría su antiguo Air Force One "por los viejos tiempos".



Al ser preguntado si existía una amenaza creíble contra él, respondió: "Estoy bajo amenaza todo el tiempo. Soy el número uno de su lista".

Descubierto por el registro de vuelos

Una cuenta de X especializada en el seguimiento de aeronaves militares aportó una pista clave que ayudó a reconstruir la operación secreta, según los periodistas autores de la exclusiva.



Dan Lamothe, uno de los autores de la investigación en The Washington Post, destacó la contribución de la cuenta 'La Nueva Fuerza Aérea 51'.

La cuenta detectó que un avión militar C-31A de la Fuerza Aérea con los radares desconectados aterrizó justo al lado del avión presidencial la noche del 8 de junio en Mildenhall.



El reconocimiento de Lamothe confirma además que esa información ayudó al Post a reconstruir una maniobra que mantuvo engañados durante horas a los periodistas que habitualmente viajan con el presidente.



El plan secreto de utilizar el avión presidencial como señuelo fue confirmado al Post por tres fuentes de la Administración, según con el reportaje.