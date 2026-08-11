El terremoto que sacudió el pasado lunes el centro y el oeste de Colombia ha dejado ya 132 fallecidos y 570 heridos, según el último balance. Con una magnitud de 7,4, el sismo ha hecho colapsar miles de edificios en ciudades como Cali o Pereira. Los servicios de emergencia buscan ahora a personas desaparecidas entre los escombros.
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La UE activa la asistencia consular y la ayuda satelital para colaborar con las labores de rescate en Colombia
La Unión Europea ha activado su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ya ha dejado más de cien muertos, según ha informado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.
In the face of the devastating earthquake that has struck Colombia, I have conveyed our deepest condolences to my Colombian counterpart @omarbula.— Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2026
Our thoughts are with the victims, their families, the injured, and all those affected.
The EU has mobilised Copernicus, our…
"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", ha indicado en un mensaje a través de redes sociales.
Asimismo, ha aseverado que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE "para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe".
La política estonia ha señalado que ha transmitido las condolencias de la UE a las autoridades colombianas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, los heridos y todos los afectados", dijo.
Por su parte, la noche del lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó".
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Canarias habilita un teléfono de información para canarios en Colombia
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha mostrado la solidaridad del archipiélago con las víctimas y sus familias que han sufrido este lunes el terremoto en Colombia, habilitando un teléfono de información para los canarios que se encuentren en el país.
Clavijo ha indicado en X que Canarias tiene "estrechos lazos sociales y culturales" con Colombia, un país donde residen "miles de compatriotas". Asimismo ha mostrado su deseo de que las labores de rescate permitan encontrar con vida al mayor número posible de personas.
🔴 El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración y en colaboración con la ‘Fundación +34’, ha habilitado un teléfono de asistencia e información para los canarios y canarias que se encuentren en #Colombia🇨🇴— Presidencia GobCan (@PresiCan) August 10, 2026
📞 +57 310 778 7794@jtellezledesma
"La tierra ha vuelto a temblar en Colombia, un país con el que las islas mantienen estrechos lazos sociales y culturales. Aquí residen miles de compatriotas. Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias", ha señalado.
Asimismo ha informado que el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emigración y en colaboración con la 'Fundación +34', ha habilitado el teléfono de asistencia e información para los canarios que se encuentren en Colombia +57 310 778 7794.
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Colombia sigue buscando a los desaparecidos inmersa en la emergencia nacional
Los servicios de emergencia y rescate trabajan a contrarreloj para salvar a las personas que se encuentran entre los escombros.
Ayer, el recién investido presidente del país, Abelardo de la Espriella, mandó un mensaje a la nación en el cual declaró la "emergencia nacional, desplegando las capacidades institucionales para responder como corresponde".
Frente a la adversidad que hoy golpea a nuestro pueblo, el Estado no se dobla ni titubea. Este Gobierno asume con carácter, total disposición y compromiso absoluto la atención integral de las víctimas y la reconstrucción de las zonas afectadas por esta tragedia natural. Por ello,… pic.twitter.com/dPa63oFNIH— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026
Mientras los alcaldes de las ciudades hablan de al menos 132 muertos, de la Espriella cifra los fallecidos en 111 personas.
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No hay constancia de españoles entre los afectados por el terremoto
Las autoridades españolas no tienen constancia de españoles afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes la mayor parte de Colombia, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación Internacional.
Fuentes del departamento que dirige José Manuel Albares han informado de que la embajada de España en Colombia y el Consulado General, junto con la Red de consulados honorarios están "plenamente activados y siguiendo la situación".
"Por el momento no se tiene constancia de españoles afectados", señala Exteriores y recomienda seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades locales y la información y contactos en las redes sociales de la embajada de España y del Consulado.
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Cali decreta un toque de queda y la militarización de la ciudad tras terremoto de magnitud 7,4
La Alcaldía de Cali ha decretado el toque de queda entre las 20:00 horas de este lunes y las 06:00 del martes, así como la militarización de la ciudad ante la emergencia por el terremoto de magnitud 7,4 que dejó al menos 132 muertos en el país y numerosas estructuras derrumbadas.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha explicado que la medida busca garantizar la movilidad y seguridad de los equipos de emergencia y permitir que los organismos de socorro se centren en la búsqueda y rescate de personas que puedan estar atrapadas entre los escombros.
"Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali", ha afirmado Eder, quien ha pedido a los ciudadanos informar de cualquier intento de saqueo o situación de inseguridad.
"Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados", ha agregado.
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Solo en Cali hay al menos 35 muertos y 188 desparecidos, según de la Espriella
El terremoto de magnitud 7,4 que este lunes sacudió a Colombia dejó 35 fallecidos y por lo menos 188 desaparecidos solo en Cali, además de unos 700 heridos y 5.000 viviendas destruidas o afectadas en esta ciudad, informó el presidente, Abelardo de la Espriella.
Además hay tres hospitales colapsados, 18 hospitales con daños, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto sufrió algunos daños, razón por la cual las operaciones están restringidas.
Además, el mandatario aseguró que hay "cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas", durante un balance entregado al finalizar una reunión con las autoridades de la ciudad.
En Cali, nuestra prioridad son las familias afectadas y las personas desaparecidas que ha dejado esta tragedia natural.— Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 11, 2026
Desde el Gobierno Nacional, en articulación con las autoridades departamentales y locales, trabajamos sin descanso en la atención de los heridos, la búsqueda… pic.twitter.com/WFGLM3ofCm
Asimismo, el mandatario ha anunciado que en la ciudad se desplegará un operativo de más de 1.000 agentes de seguridad para la seguridad y 228 rescatistas y perros para las labores de rastreo.
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El terremoto de Colombia deja ya más de un centenar de muertos y el país bloqueado con seis aeropuertos cerrados
Un terremoto sacudió este lunes el centro y el oeste de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), dejando 132 muertos y 570 heridos, según un balance parcial de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales).
El director del organismo, Julio Fierro Morales, confirmó que se trata del "episodio más fuerte" que ha sentido el país andino desde 1979. La magnitud del seísmo fue de 7,4, de acuerdo con la estimación del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El temblor se dejó sentir a las 07.34 hora local (14:34 hora peninsular española) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 103 kilómetros.
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Los 60 segundos de temblor que convirtieron los edificios de Colombia en trampas mortales: "Pensé que no iba a poder salir"
A las 7.34 de la mañana, Colombia todavía no sabía que había empezado a contar sus muertos. A esa hora, cuando buena parte del país acababa de incorporarse a la jornada del lunes, a 96 kilómetros bajo el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, la tierra comenzó a moverse.
Primero hubo un temblor. Después llegaron las paredes que crujían, los muebles desplazándose, los objetos cayendo de las estanterías y miles de personas tratando de buscar una puerta, una escalera o simplemente un espacio abierto.
La sacudida se propagó desde el occidente colombiano hacia algunas de las ciudades más pobladas del país y también se pudo sentir en otras cercanas como Quito, capital ecuatoriana, a mil kilómetros.