La Unión Europea ha activado su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ya ha dejado más de cien muertos, según ha informado la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas.

In the face of the devastating earthquake that has struck Colombia, I have conveyed our deepest condolences to my Colombian counterpart @omarbula.



Our thoughts are with the victims, their families, the injured, and all those affected.



The EU has mobilised Copernicus, our… — Kaja Kallas (@kajakallas) August 11, 2026

"La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", ha indicado en un mensaje a través de redes sociales.

Asimismo, ha aseverado que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE "para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe".

La política estonia ha señalado que ha transmitido las condolencias de la UE a las autoridades colombianas. "Nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias, los heridos y todos los afectados", dijo.

Por su parte, la noche del lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó".