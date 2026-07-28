María Corina Machado y Edmundo González descartan participar en las negociaciones entre el chavismo y la oposición

La exclusión de Machado genera dudas sobre la sostenibilidad de los acuerdos, dada su influencia y legitimidad en la oposición venezolana.

Machado y González condicionan su apoyo al proceso a la obtención de logros concretos como la recuperación democrática, liberación de presos políticos y un cronograma electoral claro.

Las negociaciones, supervisadas por Estados Unidos, comenzarán el 1 de agosto y buscan impulsar una transición política tras las elecciones presidenciales de julio de 2024.

María Corina Machado y Edmundo González anunciaron que no participarán en las negociaciones entre el chavismo y la oposición venezolana.

El chavismo y una parte de la oposición volverán a sentarse en la misma mesa para impulsar la transición política en Venezuela. Será la primera vez que lo hagan desde las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, unos comicios que, según los observadores internacionales, el derrocado presidente Nicolás Maduro manipuló a fin de perpetuarse en el poder.

En la mesa de diálogo no tendrán asiento reservado ni la Premio Nobel de la Paz María Corina Machado ni el veterano diplomático Edmundo González Urrutia. Ambos aclararon el domingo a través de un comunicado conjunto que no participaron en el "diseño, construcción y funcionamiento" de las negociaciones, por lo que no les corresponde "explicar sus alcances ni sus decisiones".

Las negociaciones comenzarán el próximo 1 de agosto bajo la supervisión directa de Estados Unidos, convertido de facto en la potencia administradora del país caribeño desde la captura de Maduro en la madrugada del 3 de enero. Donald Trump ha llegado a decir en público que Venezuela podría convertirse en "el estado número 51" y ha asumido la gestión de sus recursos petroleros.

Machado y González explicaron que juzgarán el proceso impulsado desde Washington "con base en logros concretos y verificables: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación de todos los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusiones, un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular".

Ambos solicitaron a la mesa que, entre otros objetivos, informe a la nación de "sus objetivos, su método y su cronograma" y fije un "cronograma electoral presidencial oportuno", dejando claro en todo momento que no obstaculizarían "ninguna iniciativa que produzca avances reales".

El tándem opositor anunció, además, que regresará a Venezuela tan pronto como fuera posible para "acompañar al pueblo, recorrer el país y construir" un acuerdo nacional para diseñar la reconstrucción de las zonas afectadas por los terremotos, una catástrofe que se cobró la vida de más de 5.500 personas, según el balance de víctimas ofrecido por el chavismo.

"En medio de este dolor, los venezolanos vieron con sus propios ojos cómo la ayuda que la propia gente organizó se intentó bloquear, desviar y controlar para que no llegara a quienes más la necesitaban", recoge el comunicado. "Reconstruir lo destruido y acompañar a las familias que lo perdieron todo no es una tarea solo administrativa. Hace falta un gobierno nuevo con autoridad moral y capacidad gerencial".

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera serán los encargados de dirigir las negociaciones, que empezaron a preparar el pasado 18 de junio, unos días antes del doblete sísmico que sacudió a Caracas y al estado costero de La Guaira.

Figuera, que defiende la continuidad de la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora, aseguró la pasada semana que Machado era "muy importante en este proceso", sin concretar el papel que jugaría. Ahora queda claro que Machado no jugará ninguno.

El excandidato presidencial Henrique Capriles, advirtió esa misma semana de que cualquier proceso que orille a Machado estaría destinado al fracaso. "Esta tiene que ser una oportunidad para la unidad por encima de cualquier diferencia. Es la reconstrucción de Venezuela la que está en juego. Es el futuro del país el que está en juego", escribió en X.

El exdiplomático turco Imdat Oner, que sirvió en la Embajada de Turquía en Caracas, comparte la tesis de Capriles: "Por su legitimidad política y la influencia que mantiene sobre un amplio sector de la oposición, será muy difícil alcanzar un acuerdo sostenible sin la participación de María Corina".

"El proceso actual está bastante alineado con las prioridades de Washington, y Machado ha sido mantenida deliberadamente al margen", subraya Oner. "La Administración Trump todavía no está convencida de que ella deba liderar el proceso y, por eso, parece dar mayor espacio a otros actores de la oposición que puedan resultar más aceptables para el entorno de Delcy", explica.

"Desde la perspectiva de Estados Unidos, el principal objetivo es que las negociaciones produzcan resultados; un fracaso tendría un costo político para la Administración Trump, que ha presentado la situación en Venezuela como uno de sus éxitos en política exterior", sentencia Oner.