Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la costa de México, Guatemala y El Salvador: se activa la alerta por tsunami

Imagen de archivo de una playa en el estado de Chiapas. Reuters

Las claves

Las claves Generado con IA Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió la costa de Chiapas, México, y se sintió también en Guatemala y El Salvador. El sismo tuvo lugar cerca de Puerto Madero con una profundidad de 10 kilómetros, según el Servicio Geológico de EE.UU. Se activó la alerta de tsunami para las costas situadas a menos de 300 km del epicentro, por riesgo de olas peligrosas. En Ciudad de Guatemala se evacuaron edificios y se activaron protocolos de seguridad; en Oaxaca no se reportaron daños graves.

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este viernes la costa del estado sureño mexicano de Chiapas, lo que provocó la activación de una alerta de tsunami. El seísmo se sintió también en Guatemala y El Salvador.

El seísmo, que se produjo cerca de la ciudad mexicana de Puerto Madero, tuvo una profundidad superficial de 10 km, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Tras el temblor, el Sistema de Alerta de Tsunamis de EEUU advirtió que era posible que se produjeran olas de tsunami peligrosas a lo largo de las costas situadas a menos de 300 km del epicentro.

En Ciudad de Guatemala, el terremoto sacudió edificios y provocó que algunos residentes salieran corriendo de sus casas a la calle, según informó la agencia Reuters.

Medios locales guatemaltecos mostraron imágenes del personal evacuando un edificio gubernamental mientras se activaban los protocolos de seguridad.

En el estado sureño mexicano de Oaxaca, el gobernador Salomón Jara dijo en las redes sociales que el terremoto se sintió con intensidad moderada en la capital del estado, pero que no se reportaron daños graves de inmediato.

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