Al menos 164 muertos y 971 heridos en los terremotos de Venezuela: bomberos, policías y civiles buscan supervivientes

Las claves

Las claves Generado con IA Bomberos, policías y civiles trabajan con herramientas improvisadas y a mano para rescatar sobrevivientes tras los terremotos en Venezuela. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron al menos 164 muertos, 971 heridos y el colapso de más de 50 edificios en Caracas y La Guaira. Muchas personas esperan noticias de familiares atrapados y otras han debido abandonar sus viviendas dañadas, sin recibir aún ayuda oficial. El gobierno decretó estado de emergencia, anunció fondos para la reconstrucción y espera la llegada de equipos de rescate internacionales certificados por la ONU.

Usando palas caseras, palos, martillos y las propias manos, los bomberos, los funcionarios de la policía local y de los cuerpos de Protección Civil y decenas de ciudadanos comunes se afanan por encontrar a los supervivientes de los terremotos en Venezuela, que causaron la muerte de al menos 164 personas y dejaron heridas a otras 971.

Rompen escombros, cargan paredes de hormigón y apartan lo que estorba para abrirse paso entre la montaña de ruinas que oculta a decenas de personas bajo lo que antes eran sus casas y que quedó destruido tras los dos sismos ocurridos la tarde de este miércoles 24 de junio.

La precariedad venezolana también se refleja en las labores de rescate de los sobrevivientes del doblete sísmico de 7,2 y 7,5 que afectó a la zona central del país caribeño y que generó graves daños estructurales y el desplome de al menos 10 edificaciones en la capital y más de 40 en el estado costero de La Guaira.

Terremoto en Venezuela.

Minutos antes del primer sismo, que tuvo lugar cerca de las 18:00 (22:00 GMT), las luces de los caraqueños parpadearon, señal habitual de un inminente corte eléctrico, pero que en este caso precedió al movimiento de tierra más fuerte que han sentido los venezolanos en años.

La ciudadanía se volcó a las calles. Comenzaron a circular en redes fotos de edificios dañados o derrumbados, de personas heridas, de desaparecidos y de solicitudes de ayuda de todo tipo.

Eran los propios vecinos quienes ayudaban a los ancianos a salir de los apartamentos. Algunos pedían sillas de ruedas prestadas, otros cargaban a quienes no podían moverse con rapidez e intentaban comunicarse con los cuerpos de seguridad y Protección Civil, pero la señal de las operadoras telefónicas simplemente desapareció.

En Altamira, en el este de Caracas, dos edificios separados por apenas 50 metros colapsaron, y los rescatistas y voluntarios alumbraban con linternas de teléfonos para intentar ver entre los escombros y encontrar sobrevivientes.

Pero, pese a las carencias, esta zona fue privilegiada, pues en muchos otros sectores más alejados del centro de Caracas, a las 7:00 de la mañana de este jueves aún no había rescatistas ni funcionarios policiales para sacar a las personas atrapadas.

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Los que buscan y los que esperan

A medianoche del miércoles, Antonio, un chico de apenas 14 años, llevaba al menos tres horas pegado a la ventana de una ambulancia estacionada frente al edificio Residencias Obelisco, en el este de Caracas, esperando que el próximo rescatado de los escombros fuera su tío o su abuela, que según él quedaron atrapados bajo la estructura colapsada.

Como él, muchos esperaban entre lágrimas noticias de los residentes de los edificios derrumbados, pero para muchos llegó el amanecer sin respuestas, mientras vecinos y amigos intentaban consolarlos.

Un edificio colapsado en Caracas. Carolina Soto

También esperaban la mañana de este jueves personas que se vieron obligadas a abandonar sus viviendas por daños estructurales y que aún no reciben inspecciones ni apoyo de las autoridades.

Keiver Brito vive en un edificio de la Misión Vivienda, el programa gubernamental que otorga casas a familias necesitadas, y se vio obligado a dormir con dos niños pequeños y su esposa en los bancos de cemento de una parada de autobús, ya que "toda la estructura se agrietó".

"No ha venido nadie, estamos esperando, pero nadie ha venido, y el edificio en el que vivimos se inclinó", explicó.

Las cifras oficiales

No fue sino dos horas después de los sismos cuando las autoridades venezolanas se pronunciaron sobre el desastre. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, habló de "situaciones alarmantes" e informó que el movimiento telúrico se sintió en al menos ocho regiones del país.

Otro edificio colapsado en Caracas. Carolina Soto

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un primer balance a las 22:00 (02:00 GMT) para decretar el "estado de emergencia", una figura prevista en la Constitución venezolana para restringir temporalmente algunas garantías "cuando se produzcan catástrofes, calamidades públicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Nación".

Rodríguez informó del despliegue de cuerpos de seguridad para "rescatar vidas" y de la desconexión del gas doméstico en zonas afectadas, como el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas y permanece cerrado por daños estructurales

A las 6:00 de la mañana (10:00 GMT), la presidenta ofreció un tercer balance y detalló que 164 personas han fallecido y que hay al menos 971 heridos, además de 30 réplicas registradas.

La mandataria también anunció que los 200 millones de dólares que Venezuela tiene en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y a los que puede volver a acceder serán destinados a un fondo para atender los estragos de la catástrofe.

Una familia caraqueña duerme en la calle tras ser evacuada de su vivienda. Carolina Soto

"Esto nos permitirá reconstruir infraestructuras, hospitales y viviendas. También estoy creando un fondo que nos permita la atención inmediata de las víctimas", declaró.

Asimismo, confirmó que en las próximas horas llegarán equipos especializados de varios países certificados por la ONU para apoyar las labores de rescate. También instó al sector privado a facilitar el alquiler de equipos especializados para acelerar la búsqueda de heridos.