Irán reabre el estrecho de Ormuz después de casi 50 días mientras siga en vigor el alto el fuego con Estados Unidos

Las claves

Las claves Generado con IA Irán ha reabierto el estrecho de Ormuz tras casi 50 días de cierre, condicionado al alto el fuego temporal con Estados Unidos. La reapertura del paso marítimo coincide con una tregua entre Israel y Hezbolá, y el tránsito comercial queda restablecido durante este periodo. Tras el anuncio de Irán, el precio del crudo cayó un 10% y las bolsas internacionales subieron fuertemente. Estados Unidos mantiene su bloqueo naval en la zona, aunque permite el comercio, y condiciona el levantamiento completo a la finalización del acuerdo con Irán.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha anunciado este viernes la reapertura total del estrecho de Ormuz. El paso marítimo, arteria vital para el comercio energético mundial, permanecía cerrado desde el estallido del conflicto con Estados Unidos a finales de febrero. El desbloqueo ocurre casi 50 días después del inicio de la guerra y durará lo que dure la tregua temporal vigente entre ambos países. En principio, ésta expira el próximo miércoles, pero el presidente estadounidense, Donald Trump, ha abierto la puerta a una posible prórroga para facilitar la continuidad de las negociaciones de paz, que comenzaron el pasado fin de semana en Islamabad, la capital pakistaní, sin avances significativos. "Ahora tenemos muy buena relación" con las autoridades iraníes, dijo anoche el mandatario. "En consonancia con el alto el fuego en Líbano, el tránsito de buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda plenamente restablecido durante el periodo restante de la tregua", ha señalado el jefe de la diplomacia iraní a través de la red social X. De esta manera, Teherán vincula su decisión a la estabilidad del alto el fuego entre Israel y Hezbolá, que ha entrado en vigor este viernes y que se extenderá por un periodo de diez días. In line with the ceasefire in Lebanon, the passage for all commercial vessels through Strait of Hormuz is declared completely open for the remaining period of ceasefire, on the coordinated route as already announced by Ports and Maritime Organisation of the Islamic Rep. of Iran. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) April 17, 2026 Tras el anuncio iraní, el precio del crudo se ha desplomado un 10% y las bolsas se han disparado.

EEUU mantiene el bloqueo

El estrecho, sin embargo, no está totalmente desbloqueado. Poco después de que Irán anunciara su decisión de no interferir con el tráfico comercial en la zona, Estados Unidos ha indicado que su cerco militar —en el que participan más de 10.000 efectivos— sigue vigente.

"El estrecho de Ormuz está completamente abierto y listo para el comercio y el paso libre, pero el bloqueo naval permanecerá en plena vigencia en lo que respecta únicamente a Irán, hasta que nuestra transacción con ellos esté completa al 100%", ha escrito Trump en una publicación de Truth Social redactada en su totalidad en mayúsculas.

"Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", ha añadido el mandatario, en referencia al acuerdo para poner fin a la guerra de forma permanente.

En otro mensaje, Trump ha asegurado que "Israel no volverá bombardeará Líbano porque "EEUU se lo prohíbe". "¡Ya basta!", ha añadido en la publicación, en la que también ha precisado que cualquier acuerdo que Washington haga con Teherán no dependerá, en ningún caso, de lo que suceda en Líbano. Por el momento, Israel y Hezbolá han aceptado el alto el fuego, pero las fuerzas israelíes han aclarado que "mantiene y seguirá manteniendo" el control del territorio ocupado en el sur del Líbano y que continuarán derribando viviendas y edificios.