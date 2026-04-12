Perú vota en unas elecciones presidenciales con 35 candidatos: de un exfutbolista a un cómico y un prófugo de la ley

Ningún candidato se perfila como claro ganador en primera vuelta, por lo que se prevé una segunda ronda electoral el 7 de junio.

La principal preocupación de la campaña es la inseguridad ciudadana y el crimen organizado, con propuestas de "mano dura" por parte de los candidatos favoritos.

La votación ocurre en medio de una profunda crisis política, tras haber tenido 8 presidentes en menos de una década y un alto nivel de descontento social.

Perú celebra elecciones presidenciales con un récord de 35 candidatos, entre ellos figuras como Keiko Fujimori, el cómico Carlos Álvarez y el exalcalde Rafael López Aliaga.

Este domingo 12 de abril hasta 35 candidatos se miden en las urnas en Perú, en unos comicios en los que más de 27 millones de ciudadanos están habilitados a votar para elegir al sucesor del presidente interino José María Balcazar.

Balcazar ha ostentado la presidencia de modo provisional tras la caída de José Jerí, quién fue destituido en febrero tras sólo cuatro meses en el cargo por incumplir sus funciones. Jeri se encuentra investigado por tráfico de influencias por sus encuentros clandestinos con empresarios chinos.

En la contienda presidencial participarán 35 candidatos en la primera vuelta, una cifra récord. Entre los principales aspirantes a hacerse con la presidencia del país andino se encuentran Keiko Fujimori, hija del difunto expresidente Alberto Fujimori; el humorista Carlos Álvarez; y el conservador Rafael López Aliaga, ex alcalde de Lima.

Vídeo | Perú busca atajar su crisis política en las elecciones con más candidatos de su historia: hasta 35 personas optan a la presidencia

De hecho, en un principio había 36 candidatos, pero finalmente se redujo la cifra a 35 debido a la muerte de Napoleón Becerra en un accidente de tráfico. Era candidato del Partido de los Trabajadores y Emprendedores.

Estas elecciones se producen en un momento delicado en la nación andina, con una importante crisis política, que ha llevado a que haya habido 8 presidentes de la República en menos de una década.

El malestar social es evidente, así lo demuestra una encuesta publicada este mes de enero por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) que arrojó que el 87% de peruanos desaprueba al Parlamento y está insatisfecho con las formaciones políticas.

En estos comicios, además de elegir presidente de la República, también se definirán dos vicepresidentes, 130 diputados, 60 senadores y cinco representantes que conformarán el Parlamento de Perú.

Los dos líderes políticos más conocidos son Fujimori (Fuerza Popular), que se presenta por cuarta vez a unas presidenciales y López Aliaga (Renovación Popular), en lo que será su segunda candidatura a las presidenciales.

Keiko Fujimori, candidata a las presidenciales en Perú. Reuters

Sin embargo, la cara más famosa sea probablemente el cómico Carlos Álvarez (País Para Todos), una estrella de la televisión peruana que ha imitado a políticos durante los últimos 30 años.

Además de Fujimori, hay otros dos candidatos de centroderecha con lazos familiares con antiguos mandatarios del país.

Mario Vizcarra (Perú Primero), hermano del encarcelado exmandatario Martín Vizcarra (2018-2020), y el empresario Rafael Belaúnde (Libertad Popular), nieto del dos veces presidente Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1985-1990).

Rostros castillistas

Tres candidatos están relacionados con el también encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), entre ellos su exministro y congresista Roberto Sánchez, que ha enarbolado su bandera y hace campaña en su nombre con el propósito de lograr su libertad.

En sus listas al Congreso lleva a dos hermanos de Castillo, a uno de sus sobrinos y a su cuñada. Sánchez ha prometido que liberará a Castillo, mientras que el expresidente ha recogido el guante y ha asegurado que "recuperarán el Gobierno del país".

El partido marxista Perú Libre, con el que Castillo ganó las elecciones en 2021, lleva esta vez como candidato a Vladimir Cerrón, un neurocirujano formado en Cuba que suma tres años prófugo de la Justicia por distintos procesos de corrupción cuando fue gobernador regional.

Roberto Sánchez (a la derecha), junto al expresidente Pedro Castillo (a la izquierda). Reuters

Asimismo, es candidato presidencial Carlos Jaico (Perú Moderno), que también fue secretario de Castillo.

Desde la izquierda también compite el abogado Ronald Atencio, de la alianza electoral Venceremos, mientras que por el centroizquierda aparece Alfonso López Chau (Ahora Nación), exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

Desde el centro político se presentan un grupo de exministros de anteriores gobiernos como Jorge Nieto (Buen Gobierno), Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) y Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad).

También de centro liberal son dos antiguos dirigentes del partido Acción Popular, como son el exgobernador de la región Cajamarca Mesías Guevara (Partido Morado) y el excongresista Yonhy Lescano (Cooperación Popular).

Mundo empresarial y políticos veteranos

Del mundo empresarial proceden César Acuña (Alianza Para el Progreso) y José Luna (Podemos Perú), dueños de universidades privadas vinculadas a sus respectivos partidos políticos.

El también empresario Ricardo Belmont (Obras) encabeza un grupo de candidatos que buscan dar el salto a la Presidencia tras haber ejercido de alcaldes. Belmont fue alcalde de Lima entre 1990 y 1995.

Otros de los candidatos son el ecologista Álex González (Partido Demócrata Verde) y Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú), que han sido alcaldes de diferentes distritos de Lima.

Además, destaca el exfutbolista George Forsyth (Somos Perú), un ex de Alianza de Lima, uno de los clubes más importantes del país y que jugó en la cantera del Borussia Dortmund.

Cuenta con una importante trayectoria política, ya que ha sido mandatario del distrito de La Victoria, uno de los más complicados en materia de seguridad de la capital peruana.

Asimismo, con largo recorrido político están los excongresistas Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fernando Olivera (Frente de la Esperanza), mientras que el Partido Aprista Peruano, del difunto expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011) apostó por renovarse con Enrique Valderrama.

Debido a la gran cantidad de candidatos a la presidencia, en Perú se han organizado varios debates, con la intención de dar visibilidad a todos, pero con la idea de mantener un orden y control del mismo.

Debate electoral con 12 candidatos. Reuters

Aliaga pierde fuelle

Los últimos sondeos realizados en Perú, confirman un cambio de tendencia respecto al favoritismo para estas elecciones, con un López Aliaga que habría perdido la condición de favorito para hacerse con la victoria este domingo.

Aliaga, pese a haber liderado las encuestas previas, llega a caer hasta el tercer lugar, por detrás del humorista Carlos Álvarez que tendría el 9% de voto y de Fujimori. Ahora es ella la favorita a hacerse con el triunfo, al alcanzar el 14% según las encuestas.

Rafael López Aliaga, candidato a la presidencia de Perú, en un mitin electoral. Reuters

Con total seguridad, se producirá una segunda vuelta de cara a las presidenciales, que sería el 7 de junio, ya que es previsible que ninguno de los candidatos alcanzará el 50% de voto para hacerse con la presidencia en primera vuelta.

Aliaga es el candidato más polémico, tras haber sido alcalde de Lima con una gestión plagada de disputas y controversia política por su estilo confrontativo, con un estilo similar a la de Donald Trump.

Está fuertemente vinculado con el espectro más conservador del electorado. Tuvo presencia en el acto anual que Vox celebra en Madrid, VIVA 25, en el que hizo uno de los discursos más duros del evento, cargando duramente contra la izquierda y el globalismo.

Rafael López Aliaga, durante el acto VIVA 25 celebrado en Madrid. Rafael López Aliaga - Redes sociales

En las últimas horas, el eurodiputado de la formación de Abascal, Hermann Tertsch, ha mostrado su respaldo a Aliaga, aunque recalcando que "respeta enormemente el trabajo realizado por Alberto Fujimori", padre de la candidata Keiko.

Todo mi respeto a Alberto Fujimori, al padre que salvó al Perú del terror comunista y a la hija Keiko, por su fortaleza frente al acoso injusto. Pero el futuro del Perú, país destinado a ser una gran joya del continente, está en aquellos que creen en la libertad del individuo, en… — Hermann Tertsch (@hermanntertsch) April 7, 2026

Álvarez, por su parte, se presenta con un perfil outsider, al ser alguien ajeno a la política. En su caso, trata de emular el resultado obtenido por Zelenski, que accedió a la presidencia de Ucrania gracias a tratarse de un rostro conocido y con tono humorístico.

Esta estrella televisiva ha decidido dar el salto a la política y puede ser la opción sorpresa para un electorado descontento con el otro candidato saliente, de cara a la segunda vuelta de los comicios.

Además de ser un candidato alternativo, asegura que su ideología está por encima de las trincheras de derecha a izquierda, al definirse como una persona "de derechas, de izquierda y de centro" durante una entrevista en el canal Perú 21TV.

Carlos Álvarez, candidato a la presidencia de Perú. Peru21TV

Más allá de las principales fuerzas conservadoras del país o la presencia de Álvarez, que aunque no se ha definido ideológicamente, sus ideas políticas van desde el centro a la derecha, el papel de la izquierda en estos comicios apunta a complicado.

Desde las fuerzas socialistas, Belmont (con un apoyo del 6%) según los sondeos, es el candidato que más opciones tiene de alcanzar la segunda vuelta, por delante de Sánchez, que tan solo lograría el 4% de los sufragios.

Según datos recopilados en un informe del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), en la primera quincena de enero, al inicio de 2026, al menos 77 personas fueron asesinadas en Perú, en lo que representa un incremento respecto a los números de años anteriores.

En este contexto, la inseguridad ciudadana se ha convertido en uno de los principales ejes de la campaña para las elecciones.

Estos comicios se producen en un contexto de crisis de criminalidad sin precedentes, impulsada por la extorsión, con una ola de asesinatos a sueldo. Esto ha convertido la apuesta por combatir el crimen y la seguridad en el principal tema de campaña.

Las bandas criminales están cobrando “cupos” a comerciantes, transportistas y pequeños negocios, lo que afecta especialmente a los sectores más populares del país y a trabajadores informales.

Los candidatos favoritos proponen medidas similares de cara a combatir la delincuencia, con propuestas de "mano dura", lo que implica que la mayor diferencia entre los distintos candidatos es el nivel de dureza para combatir este aumento del crimen organizado.

Militares y otros candidatos

La terna de candidatos a presidir Perú la completan una terna de militares, que intentan saltar de la carrera militar a la presidencia del país gracias al mandato de las urnas.

Entre ellos, destacan José Williams (Avanza País), que participó en la liberación de la residencia del embajador japonés y Roberto Chiabra (Unidad Nacional), que estuvo en la Guerra del Cenepa (1995) contra Ecuador.

También figuran otros soldados del ejército peruano, como son Wolfang Grozo (Integridad Democrática), Herbert Caller (Partido Patriótico) y Charlie Carrasco (Partido Demócrata).

Completan la lista de futuribles, el periodista Carlos Espá (Sí Creo), Paul Jaimes (Progresemos), el empresario Antonio Ortiz (Salvemos al Perú), la profesora Rosario Fernández (Un Camino Diferente), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y el músico y cirujano Armando Massé (Perú Federal).