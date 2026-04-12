Milei ya tiene su 'Ábalos': Adorni, jefe de gabinete, mano derecha y portavoz, imputado por enriquecimiento ilegal

A pesar del escándalo, Milei respaldó a Adorni y duplicó su sueldo, mientras la imagen del Gobierno cae y surgen más casos de créditos blandos a altos funcionarios.

Adorni atribuyó su fortuna a su actividad privada anterior, pero sus declaraciones fiscales y laborales no lo respaldan.

La fiscalía investiga viajes de lujo, compras de propiedades y préstamos sospechosos con testimonios contradictorios de supuestos prestamistas.

Manuel Adorni, jefe de Gabinete y portavoz de Javier Milei, ha sido imputado por enriquecimiento ilegal tras un rápido aumento de patrimonio y gastos elevados.

Los escándalos de corrupción que salpican al gobierno argentino de Javier Milei desde semanas atrás han invertido la imagen presidencial ante la opinión pública.

En promedio, la imagen positiva ha caído al 40% y la negativa ha subido al 60%, según las encuestas publicadas en la prensa local.

El caso más reciente tiene de protagonista nada menos que al jefe de Gabinete de ministros y portavoz presidencial, Manuel Adorni, de 46 años.

De tertuliano de radio escaló a altísimos cargos y en 28 meses dio un pelotazo comparable para muchos a los de José Luis Ábalos y Koldo García en España.

Manuel Adorni junto a Javier Milei en un mitin electoral. Reuters

El fiscal federal Gerardo Pollicita –acusador en el pasado de presidentes, ministros y súper ricos- ha impulsado la investigación penal contra Adorni. Ha tipificado el presunto delito que podría haber perpetrado como “enriquecimiento ilegal”, castigado con 9 a 15 años de cárcel.

La pesquisa apunta al crecimiento del patrimonio del encumbrado funcionario y a unos elevadísimos gastos. Casan mal con la imagen de la mano derecha del Presidente que proclama "la moral como política de Estado" y afirma combatir "a la casta política".

La primera sospecha sobre Adorni ocurrió en marzo pasado cuando coló a bordo del avión presidencial a su esposa, Bettina Angeletti, en un viaje oficial a todo lujo a Nueva York.

Ante las críticas, intentó defenderse: "Vengo una semana a deslomarme –dijo- y quería que mi esposa me acompañe".

Viajes e inversiones millonarias

Aunque luego trató de enmendar admitiendo que "fue una frase desafortunada" y "la palabra no debió ser deslomarse", los radares del periodismo de investigación ya lo habían interceptado. Empezaron a aparecer exclusivas en portadas sobre sus otros viajes de millonario.

Con un sueldo de funcionario en pesos argentinos equivalente a 1.800 euros mensuales, emprendió un viaje familiar en jet privado -8.000 euros- a Punta del Este, Uruguay -la 'Marbella' del Cono Sur-. Otro destino fue a la isla Aruba, en el mar Caribe.

La fiscalía investiga 15 salidas suyas y en familia al extranjero desde 2023. Los consumos mensuales ascendieron a casi 10 mil euros solventados con tarjeta de crédito, según las exclusivas.

Y en cuestión de ladrillo, de propietario de un apartamento de 50 metros cuadrados, adquirido mediante hipoteca de banco público, pasó a poseedor de pisazo y casoplón.

A saber: un piso de 200 metros cuadrados en el barrio señorial de Caballito, por el que habría pagado, según declaró, 198 mil euros. Según los portales inmobiliarios, pisos similares en ese barrio valen casi el doble.

Además, declaró que dos jubiladas le prestaron casi todo el dinero, 172 mil euros.

Sin embargo, un reportero del diario La Nación contactó a las jubiladas supuestamente prestamistas, Beatriz Biegas y Claudia Sbabo, para interiorizarse de la operación financiera.

Ambas aseguraron que no conocían de nada a Adorni y, mucho menos, que le habían otorgado un crédito hipotecario.

La fiscalía también investiga la construcción por 215 mil euros de un chalet en la urbanización privada 'Indio Cuá', con campo de golf, piscina, pistas de tenis, etc.

El matrimonio declaró que también esta vez recibieron un préstamo hipotecario, de 86 mil euros, pero no de jubiladas sino de dos mujeres policías.

La notaria que contrató Adorni para dar fe en esas compras-ventas ha sido llamada a declarar como testigo por la fiscalía. La profesional, según la prensa, intervino años atrás en operaciones inmobiliarias de narcos.

Estas consistían en la importación de efedrina de India para fabricar drogas, en concreto metanfetamina. Estos narcos terminaron condenados por la Justicia.

El portavoz presidencial compareció sólo una vez ante los periodistas desde que salió a la luz el escándalo. "No tengo nada que esconder", aseguró.

Adorni trató de atribuir su patrimonio a la "actividad anterior en el sector privado", lo cual no calza con su pasado laboral y declaraciones al fisco. El portavoz no ha vuelto a hablar.

Enfurecido con el periodismo por destapar corruptelas, Milei echó de la Casa Rosada a los cinco periodistas más preguntones. Justificó la expulsión en que sus medios habrían cobrado dinero de Rusia para desinformar sobre Argentina, una versión no comprobada ni documentada.

Y lejos de ‘dimitir’ a Adorni lo respaldó y le dobló el sueldo. De todos modos, al Gobierno le crecen más escándalos.

La prensa informó que secretarios de Estado, directores del Banco Central, diputados y senadores oficialistas obtuvieron créditos inmobiliarios blandos –a tasa de interés subsidiada y de casi hasta 350.000 euros- en el banco público Nación, que Milei había prometido privatizar pero dejó en el Estado.