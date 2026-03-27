Hackers proiraníes difunden fotos y documentos del director del FBI tras supuestamente acceder a su email personal

El grupo de hackers está vinculado a las unidades de ciberinteligencia del Gobierno iraní y su dominio fue incautado recientemente por las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que los correos electrónicos de Patel han sido comprometidos, aunque no ofreció más detalles al respecto.

Los hackers aseguran haber vulnerado los sistemas "impenetrables" del FBI en cuestión de horas y han difundido imágenes privadas y el supuesto currículum de Patel.

Un grupo de hackers proiraníes, Handala Hack Team, ha publicado fotos y documentos personales del director del FBI, Kash Patel, tras acceder supuestamente a su correo personal.

Un grupo de hackers vinculados a Irán ha publicado este viernes fotografías y documentos del director del FBI, Kash Patel, que habrían obtenido tras supuestamente acceder a su correo personal.

La organización, conocida como Handala Hack Team, ha reivindicado el ataque cibernético en su página web, en el marco de la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos en Irán. "Ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas de hackeos exitosos", señalan en referencia a Patel. De esta manera, los ciberatacantes se jactan de haber violado los supuestos sistemas "impenetrables" del FBI "en cuestión de horas".

Por el momento, solo un funcionario del Departamento de Justicia ha confirmado a la agencia Reuters que los correos electrónicos de Patel "han sido comprometidos", aunque no ha ofrecido más detalles.

En algunas de las fotografías se puede ver a Patel fumando un puro habano o haciéndose un selfie tras una imagen de una botella de ron. Uno de los documentos publicados es el supuesto currículum del funcionario, nombrado por Donald Trump el año pasado como jefe de la agencia.

Por el momento no se han podido verificar de manera independiente los correos publicados, pero todo apunta a que se trata de información que pertenece al periodo entre 2010 y 2019, según Reuters.

Fotografía difundida por los hackers.

Hace unas semanas, la Justicia estadounidense incautó varios dominios de páginas web, incluido el de Handala Hack Team, por "facilitar los esfuerzos de piratería informática del Ministerio de Inteligencia y Seguridad de Irán (el MOIS), vinculados a operaciones psicológicas y represión transnacional".

El grupo de hackers es considerado también por otras agencias occidentales como una de las identidades falsas utilizadas por las unidades de ciberinteligencia del Gobierno iraní.