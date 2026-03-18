El Gobierno de Delcy califica a Zapatero como "el campeón de la paz" y agradece su papel en la Ley de Amnistía de Venezuela

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno venezolano ha calificado a José Luis Rodríguez Zapatero como "el campeón de la paz" y ha agradecido su apoyo a la Ley de Amnistía. Zapatero ha defendido la Ley de Amnistía en Venezuela, destacando su rapidez y comparándola con la aprobada en Cataluña. El expresidente español ha participado en Caracas en un encuentro con la Asamblea Nacional y ha abogado por el perdón, la reconciliación y la esperanza para el futuro de Venezuela. Desde la aprobación de la ley, la Justicia venezolana ha concedido más de 7.700 libertades plenas, aunque organizaciones reclaman transparencia sobre las identidades de los liberados.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a Venezuela para respaldar la Ley de Amnistía a pesar de que 508 personas siguen en prisión.

Y lo ha hecho en la Asamblea Nacional de Venezuela, donde su presidente, el chavista Jorge Rodríguez, hermano de Delcy, no ha dudado en calificarle como el "campeón de la paz" del país así como su "amigo" y "mentor".



Preguntado sobre el papel del expresidente del Gobierno en la Ley de Amnistía, Rodríguez ha evitado responder aunque ha alabado y agradecido sus "esfuerzos" en la búsqueda de la paz en Venezuela.

"Él no es un asesor, él es el campeón de la paz de Venezuela, porque se ha ganado esas charreteras -distintivo militar- con toda la fuerza que ha demostrado a lo largo de los años", ha afirmado Jorge Rodríguez en declaraciones a la prensa desde el Palacio Federal Legislativo, la sede del Parlamento en Caracas.

Además, añadió que Zapatero ha contribuido a la liberación de cientos de presos venezolanos y lamentó que esto le haya llevado a ser objetivo de "insultos" y críticas tanto a él como al Gobierno de Sánchez.

"El acompañamiento de Zapatero a este nuevo tiempo político de Venezuela es algo natural y más que merecido después de tanto tiempo de esta búsqueda, que pareciera que está, en este momento, tomando buen curso", agregó.

"Amigo" y "mentor"

Jorge Rodríguez encabezó un encuentro con el expresidente español, a quien reconoció como su "amigo" y "mentor", en el que participó también la Comisión Especial de Seguimiento, designada por la Asamblea Nacional, para evaluar el cumplimiento de la Ley de Amnistía, así como examinar y recomendar la revisión de casos excluidos de esta norma para recibir beneficios procesales.

En dicho encuentro, Zapatero, ante los medios, dejó claro que "no hay lugar para el odio y para la violencia en Venezuela, es el punto final" y que "la amnistía hace que vivamos y sintamos un país compartido".

"Es el perdón, la reconciliación y el reconocimiento del otro, es la esperanza fundada en el futuro de Venezuela", ha dicho el expresidente del Gobierno", ha añadido.

El socialista consideró, además, que no existen "precedentes de una aprobación tan rápida y aplicación tan rápida" como la de esta ley, a la vez que ha comparado la amnistía venezolana con la catalana, señalando que "afecta a un número mucho mayor de personas" que la ley aprobada en relación "al conflicto" del procès.

Zapatero este martes en Caracas. Efe

Mensaje a EEUU

Zapatero se involucró como mediador, observador electoral y facilitador de diálogo entre el Gobierno de Maduro y distintos sectores opositores de Venezuela en 2014 en un contexto de protestas masivas y creciente confrontación institucional.

Desde entonces, su principal labor se ha centrado en la liberación de los presos políticos y buscar un espacio de negociación entre las partes que pudiera frenar la violencia y abrir canales de diálogo.

El expresidente también ha aprovechado para dirigirse a Estados Unidos, instando a Donald Trump a "ayudar en la economía de Venezuela" -que ha enfrentado años de crisis y sanciones principalmente impuestas por Washington- si quiere estabilidad para el país.

Desde la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del nuevo gobierno chavista, la Justicia ha otorgado más de 7.700 libertades plenas, la gran mayoría de ellas a personas que tenían medidas cautelares y sin que hasta ahora se haya publicado un listado oficial con las identidades.

La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exigió este lunes que se publique de manera inmediata la lista completa con los nombres de los presos políticos que han sido liberados en el país, después de que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señalara que no ha recibido esta información detallada

Con esta visita, Zapatero ha viajado a Caracas en dos ocasiones desde la captura de Nicolás Maduro por parte de EEUU.

En su anterior viaje, Delcy Rodríguez le recibió en el Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo chavista- "como parte de la diplomacia bolivariana de paz que afianza la hermandad, el diálogo y la solidaridad.