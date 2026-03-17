Kast despliega al Ejército y construirá zanjas kilométricas en la frontera de Chile con Perú para frenar la inmigración

Miembros del Ejército de Chile supervisan la zanja que ha ordenado construir Kast en el norte de la frontera. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El presidente de Chile, José Antonio Kast, ha iniciado la construcción de una zanja kilométrica en la frontera con Perú y Bolivia para frenar la inmigración irregular, el narcotráfico y el crimen organizado. El Plan Escudo Fronterizo contempla muros, vallas de seguridad electrificadas, sensores de movimiento, drones y patrullaje militar y policial constante en la frontera norte. Se prevé que la zanja alcance una extensión de 30 kilómetros en 90 días, con el objetivo de superar los 30.000 kilómetros en una primera fase, según el Gobierno chileno. Kast ha defendido este sistema integral de barreras físicas, tecnológicas y humanas como una respuesta a los problemas sociales y económicos derivados de la inmigración irregular.

No lleva ni una semana como presidente de Chile y el ultraderechista José Antonio Kast ya ha dado luz verde a la construcción de una zanja kilométrica en la frontera con Perú y Bolivia para combatir la inmigración irregular, el crimen organizado y el narcotráfico.

Kast ha puesto en marcha el Plan Escudo Fronterizo con el objetivo de cerrar totalmente la frontera norte a la inmigración ilegal con un despliegue militar y policial sin precedentes.

Para anunciarlo, el presidente de Chile, varios de sus ministros, como el de Obras Públicas, y el Comandante en Jefe del Ejército, Pedro Varela, se han trasladado hasta Arica, a 2.200 kilómetros al norte de Santiago, donde ya se ha iniciado la construcción de esta inmensa zanja.

Drones, vallas electrificadas...

El plan incluye también un sistema de contención física y tecnológica infranqueable, combinando muros y vallas de seguridad de más de cinco metros de altura, equipados con sensores de movimiento y vigilancia por drones, tanto en los sectores aledaños a los pasos oficiales como en los clandestinos inhabilitados.

A eso se suman zanjas de tres metros de profundidad en los sectores de alto tráfico migratorio, impidiendo el acceso de vehículos y el paso de caravanas. Se prevé que estas zanjas abarquen hasta 30.000 kilómetros.

13/3/2026 #ALERTA | ⚠️¡Arrancó el Plan Escudo Fronterizo!



Este viernes el Gobierno del Presidente José Antonio Kast inició el despliegue de maquinaria pesada y tropas del Ejército en la frontera norte (Arica y sectores limítrofes con Perú y Bolivia). El objetivo: frenar de… pic.twitter.com/XHcIlIAznc — EL INFORMANTE CHILE (@ElInformante_CL) March 13, 2026

También se prevén cercos perimetrales electrificados, con patrullaje constante de Fuerzas Armadas y Carabineros en todas estas zonas, torres de vigilancia y radares térmicos, permitiendo la detección inmediata de movimientos sospechosos, así como drones autónomos con cámaras de reconocimiento facial, infrarrojos y térmicos, operando las 24 horas durante los siete días de la semana.

"Desde hoy comenzamos a frenar esa inmigración irregular que en los últimos años trajo más de 180.000 personas a Chile", ha manifestado Kast desde la región chilena de Arica y Panicota, en la frontera norte con Perú y Bolivia.

"Queremos usar las retroexcavadoras para construir un Chile soberano. Ese Chile soberano que ha sido vulnerado por la inmigración ilegal, por el narcotráfico, por el crimen organizado", ha añadido.

José Antonio Kast en Arica este lunes durante las obras del Plan Escudo Fronterizo. Reuters

30.000 km de zanjas

Como parte del plan antiinmigración de Kast, el dirigente ha señalado que se van a bloquear "muchos kilómetros" de frontera con la construcción de una gran zanja, que ya se ha comenzado a excavar este lunes.

En 90 días la zanja tendrá una extensión de 30 kilómetros, según información oficial.

El ministro de Interior y Seguridad Pública, Claudio Alvarado, ha asegurado que el Gobierno de Kast planea pasar de los tres kilómetros actuales de zanja a más de 30.000 "en una primera fase".

Para ello, se ha duplicado "prácticamente" la cantidad de personal dedicado a esta construcción.

El dirigente ultracatólico, que tomó posesión la semana pasada, ha explicado que "no es solo una zanja", sino que se trata de un "sistema integral" que incluye "barreras físicas, tecnológicas, humanas" y que "requiere también el trabajo con otras naciones".

Una excavadora dentro de unas zanjas en la frontera norte de Chile con Bolivia y Perú. Reuters

Según Kast, el "costo" para Chile de la inmigración irregular es "una salud que fue sobrepasada", "niños que no han tenido posibilidad de tener una educación porque no hay espacio" o la imposibilidad "de acceder a una vivienda propia o de alquilar o comprar una casa a un valor razonable".



La migración se ha duplicado desde 2017 y actualmente representa más del 8% de la población, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), que estima en más 330.000 los migrantes que están en situación irregular, mayormente venezolanos.

De acuerdo con cifras oficiales, los ingresos irregulares en la frontera norte descendieron el año pasado un 54% respecto al máximo histórico de 2021, cuando se registraron 56.000 casos.