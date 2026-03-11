Gabriel Boric se despide de La Moneda "con la frente alta" y "las manos limpias" y da el relevo al ultraderechista Kast en Chile

Las claves nuevo Generado con IA Gabriel Boric se despide de la presidencia de Chile asegurando dejar el país mejor que hace cuatro años y reconociendo algunos errores. El mando será entregado a José Antonio Kast, primer presidente de ultraderecha en la democracia chilena y abierto defensor de la dictadura de Pinochet. Boric destacó haber asumido el cargo a los 36 años y agradeció el apoyo recibido, prometiendo seguir trabajando por un Chile más justo e igualitario desde donde esté. Kast ha prometido un Gobierno de emergencia enfocado en seguridad, migración y economía, evitando la confrontación en derechos sexuales y reproductivos.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se ha despedido este martes del Palacio presidencial de La Moneda "con la frente alta" y "las manos limpias", convencido de dejar el país "mejor que hace cuatro años", aunque reconociendo "errores" o la compra "frustrada" de la casa de Salvador Allende.

En su último discurso como mandatario antes de traspasar este miércoles el mando al pinochetista José Antonio Kast, que se convertirá en el primer jefe de Estado de ultraderecha de la democracia chilena, Boric ha señalado que seguirá trabajando para hacer un mundo "más justo, digno e igualitario".



"Soy un presidente joven que asumió esta responsabilidad a los 36 años, y la termina a los 40. Tomé con humildad el mandato que ustedes me dieran y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad", ha dicho desde el palacio de La Moneda.

También ha asumido su "responsabilidad" en "errores" como la gestión del caso Monsalve, en el que el exsubsecretario del Interior chileno Manuel Monsalve fue detenido por supuestos delitos de violación y abusos sexuales, o el "frustrado proceso de compra" de la casa de Salvador Allende (1970-1973), hito por el que diversas autoridades fueron cuestionadas.

Boric también ha admitido que le ha faltado sacar adelante el proyecto de la Sala Cuna, destinada a cubrir los costes de guardería para los trabajadores, y aprobar una nueva financiación para la educación superior.

El presidente saliente ha garantizado que este miércoles habrá "un cambio de mando impecable" a Kast, un abogado ultracatólico e hijo de un nazi que llega al poder siendo el primer presidente en apoyar abiertamente la dictadura de Augusto Pinochet

Chilenas y chilenos, quiero que sepan que tomé con humildad el mandato que hace cuatro años ustedes me dieran y les prometo que durante todo este tiempo he dado lo mejor de mí para estar a la altura de esta tremenda responsabilidad.



Tal como mis antecesores, no estuve solo en… pic.twitter.com/7xXztsfJhS — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) March 11, 2026

"Me despido con gran emoción, con gran agradecimiento, y con la certeza de que esté donde esté, vamos a seguir trabajando desde cualquier lugar, desde donde estemos por construir un Chile más justo, digno e igualitario, con la esperanza intacta", terminó Boric su último discurso.



Militante del Frente Amplio y parlamentario durante los periodos legislativos 2014-2018 y 2018-2022, Gabriel Boric se transformó en el jefe de Estado más joven de la historia chilena, encumbrado a la primera magistratura con el apoyo de fuerzas de la centroizquierda tradicional chilena y el Partido Comunista.



Este miércoles a mediodía traspasará la banda presidencial a Kast, padre de nueve hijos y antiabortista acérrimo.

El futuro presidente de Chile ha prometido que no dará la "batalla cultural" en materia de libertades individuales y derechos sexuales y reproductivos y que instalará un "Gobierno de emergencia" para centrarse en las principales preocupaciones de los chilenos (seguridad, migración irregular y economía).