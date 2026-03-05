El Senado de Estados Unidos, controlado por los republicanos, respalda la intervención militar de Trump en Irán

Las claves nuevo Generado con IA El Senado de EE.UU., con mayoría republicana, rechazó una resolución para bloquear la intervención militar de Trump en Irán. La propuesta, presentada por el demócrata Tim Kaine y apoyada por algunos republicanos, fue derrotada por 53 votos contra 47. Los demócratas alertan sobre la posibilidad de que el Gobierno de Trump envíe tropas a Irán tras una sesión informativa confidencial. Aunque la Cámara de Representantes votará sobre una resolución similar, cualquier medida podría ser vetada por Trump y necesitaría mayoría de dos tercios para ser anulada.

El Senado de Estados Unidos rechazó el miércoles una resolución que buscaba bloquear la intervención militar contra Irán ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, quien autorizó el ataque sin solicitar previamente la aprobación del Congreso.

La iniciativa, presentada por el demócrata Tim Kaine y respaldada también por el republicano Rand Paul, fue derrotada con 47 votos a favor y 53 en contra, según recoge la agencia Efe. La propuesta tenía escasas posibilidades de prosperar, ya que la oposición se encuentra en minoría en ambas cámaras del Congreso.

Incluso si hubiera sido aprobada en el Senado, la medida habría enfrentado un camino difícil en el Capitolio: debía ser modificada antes de pasar a la Cámara de Representantes y, además, probablemente habría sido vetada por el presidente, lo que habría requerido una mayoría de dos tercios para anular ese veto.

La decisión de los senadores republicanos de proteger al presidente se produce después de que Trump criticara duramente a los cinco senadores díscolos que votaron a favor de impulsar una resolución previa sobre poderes de guerra para la acción militar en Venezuela. De esos cinco, solo uno votó de nuevo a favor de restringir los poderes del presidente y espera que la Cámara vote sobre el mismo tema el jueves.



Por otro lado, los demócratas advirtieron el martes de que el Gobierno de Trump no descarta el envío de tropas a territorio iraní, después de una sesión informativa confidencial con funcionarios de alto nivel. "Tengo más miedo que nunca", dijo el demócrata Richard Blumenthal al respecto en declaraciones recogidas por Efe.



La Cámara tiene previsto también votar el jueves sobre una resolución similar sobre poderes de guerra, que el presidente Mike Johnson, republicano de Luisiana, aseguró que cree que tiene los votos para derrotar.



Incluso si se hubiera aprobado en el Senado y el jueves lo hiciera también la Cámara de Representantes, Trump podría vetarla y para anular ese veto se requerirían una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.