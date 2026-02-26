Nurul Amin Shah Alam, refugiado de Myanmar en Estados Unidos. Cartel de personas desaparecidas.

Shah Alam, el refugiado ciego que murió tras ser abandonado a 8 km de su casa por los agentes migratorios de Trump

Los agentes fronterizos lo dejaron solo en una cafetería, a pesar de su discapacidad visual y de no hablar inglés, tras confirmar que no podía ser deportado.

Jara Atienza
Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, había llegado a Estados Unidos a finales de 2024 como refugiado rohingya, tras escapar de la persecución y la violencia contra su comunidad en Myanmar. Con una discapacidad visual y un escaso dominio del inglés, desapareció el pasado 19 de febrero después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos le dejaran solo en una cafetería a varios kilómetros de su casa, en Buffalo, en el estado de Nueva York, tras comprobar que no podían deportarlo.

Shah Alam acababa de ser liberado de la cárcel del condado donde había permanecido detenido los últimos meses mientras enfrentaba cargos que finalmente se resolvieron con una declaración de culpabilidad por un delito menor, recoge Reuters. Durante el proceso, las autoridades penitenciarias avisaron a los agentes migratorios, que lo recogieron del centro de detención el día de su salida y horas más tarde, al determinar que "no era susceptible de deportación", lo abadonaron frente a una cafetería.

Cinco días después, su cuerpo fue encontrado sin vida alrededor de las 8:30 de la tarde del martes en el centro de Buffalo, a unos 6,4 kilómetros del establecimiento. Murió mientras intentaba regresar a su hogar en la ciudad, que se encuentra cerca de la frontera con Canadá y donde las temperaturas llevan varios días bajo cero.

"Un hombre vulnerable, casi ciego y sin saber inglés, fue abandonado en una fría noche de invierno sin que se supiera que se le permitiera llegar a un lugar seguro. Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana", declaró el miércoles el alcalde de Buffalo, Sean Ryan, en un comunicado. El alcalde calificó la muerte de Shah Alam como "prevenible", aseguró que la policía estaba "investigando las circunstancias" e insistió en que sea la agencia migratoria la que "responda sobre cómo y por qué sucedió esto". Por el momento, el médico forense ha determinado que la causa de la muerte fue "relacionada con la salud", descartando un homicidio.

Por el momento, la Patrulla Fronteriza -a quien el presidente Donald Trump ha concedido poderes especiales para llevar a cabo deportaciones masivas- ha indicado en un comunicado que, tras determinar que Shah Alam no debía permanecer bajo su custodia, "le ofrecieron un transporte de cortesía, que aceptó hasta una cafetería".

Agentes del ICE en Minneapolis, durante una intervención este mes de enero. Reuters

Según el portavoz, se eligió Tim Hortons (una cadena especializada en dónuts) porque era un lugar cálido y seguro cerca de su última dirección conocida, en lugar de liberarlo directamente desde la estación de la Patrulla Fronteriza. "No mostró signos de angustia, problemas de movilidad ni discapacidades que requirieran asistencia especial", explica el comunicado.

Sin embargo, los agentes no informaron ni a su abogado ni a la familia de Shah Alam sobre su liberación en la cafetería, según informó Investigative Post, medio local de Buffalo. Sus allegados esperaban que fuera trasladado a un centro de detención del ICE , donde pensaban que sería liberado. En cambio, la familia pasó varios días buscándolo antes de denunciar su desaparición. "Nadie me dijo a mí, ni a mi familia, ni a mi abogado dónde dejaron a mi padre", ha denunciado a Reuters Mohamad Faisal, uno de los hijos de Shah Alam, que sostiene que su padre "no leía, ni escribía, ni usaba dispositivos electrónicos".

"Un malentendido"

Según la Fiscalía del Condado de Erie, Shah Alam había sido arrestado hacía algo menos de un año tras un incidente que resultó en lesiones leves a dos agentes de la Policía de Buffalo. Fue inicialmente acusado de delitos como agresión, allanamiento y posesión de armas. Este mes, fue puesto en libertad bajo fianza este mes tras aceptar un acuerdo con la fiscalía.

Según su hijo, la detención se debió a "un malentendido". Al parecer, Shah Alam, con pocos conocimientos de inglés, había salido a caminar con una barra de cortina que compró para utilizar a modo de bastón, ya que apenas veía con un ojo. Se perdió y entró en la propiedad de una vecina que llamó a la Policía. Cuando las autoridades le dijeron que bajara la barra, él no les entendió y fue arrestado.