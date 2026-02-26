Shah Alam, el refugiado ciego que murió tras ser abandonado a 8 km de su casa por los agentes migratorios de Trump

Cinco días después, su cuerpo fue encontrado sin vida alrededor de las 8:30 de la tarde del martes en el centro de Buffalo, a unos 6,4 kilómetros del establecimiento. Murió mientras intentaba regresar a su hogar en la ciudad, que se encuentra cerca de la frontera con Canadá y donde las temperaturas llevan varios días bajo cero.

"Un hombre vulnerable, casi ciego y sin saber inglés, fue abandonado en una fría noche de invierno sin que se supiera que se le permitiera llegar a un lugar seguro. Esa decisión de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos fue poco profesional e inhumana", declaró el miércoles el alcalde de Buffalo, Sean Ryan, en un comunicado. El alcalde calificó la muerte de Shah Alam como "prevenible", aseguró que la policía estaba "investigando las circunstancias" e insistió en que sea la agencia migratoria la que "responda sobre cómo y por qué sucedió esto". Por el momento, el médico forense ha determinado que la causa de la muerte fue "relacionada con la salud", descartando un homicidio.