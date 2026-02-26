Shah Alam, el refugiado ciego que murió tras ser abandonado a 8 km de su casa por los agentes migratorios de Trump
Los agentes fronterizos lo dejaron solo en una cafetería, a pesar de su discapacidad visual y de no hablar inglés, tras confirmar que no podía ser deportado.
Las claves
Nurul Amin Shah Alam, de 56 años, había llegado a Estados Unidos a finales de 2024 como refugiado rohingya, tras escapar de la persecución y la violencia contra su comunidad en Myanmar. Con una discapacidad visual y un escaso dominio del inglés, desapareció el pasado 19 de febrero después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos le dejaran solo en una cafetería a varios kilómetros de su casa, en Buffalo, en el estado de Nueva York, tras comprobar que no podían deportarlo.
Shah Alam acababa de ser liberado de la cárcel del condado donde había permanecido detenido los últimos meses mientras enfrentaba cargos que finalmente se resolvieron con una declaración de culpabilidad por un delito menor, recoge Reuters. Durante el proceso, las autoridades penitenciarias avisaron a los agentes migratorios, que lo recogieron del centro de detención el día de su salida y horas más tarde, al determinar que "no era susceptible de deportación", lo abadonaron frente a una cafetería.