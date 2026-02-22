Amnistía en Venezuela: la oposición confirma tan solo 19 excarcelaciones frente a las cientos que anuncia el Gobierno

La presidenta interina de Venezuela , Delcy Rodríguez, habla junto al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello Reuters

Las claves nuevo Generado con IA La oposición venezolana ha verificado solo 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía, pese a los anuncios de liberaciones masivas por parte del Gobierno. Según la Plataforma Unitaria Democrática, desde el 8 de enero se han confirmado 494 excarcelaciones, aunque aún quedan más de 600 presos políticos según sus cifras. El Gobierno asegura que se han realizado "cientos de liberaciones" tras la ley, pero no ha dado detalles sobre la identidad o el número exacto de los liberados. La Ley de Amnistía cubre el periodo entre 1999 y 2026, pero excluye arrestos de al menos 15 años y algunos casos militares, dejando fuera a al menos 400 presos políticos según Foro Penal.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que agrupa a la oposición mayoritaria de Venezuela, informó este sábado que tan solo ha verificado 19 excarcelaciones tras la aprobación de la Ley de Amnistía el pasado jueves.



"Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la excarcelación de 19 inocentes, mientras los familiares de los presos políticos se mantienen en vigilia permanente a las puertas de los centros de reclusión", reclamó la agrupación política en X.



Asimismo, indicó que hasta las 22:00 hora local de este sábado (02:00 GMT) ha confirmado 494 excarcelaciones desde el pasado 8 de enero, cuando se inició un proceso de liberaciones impulsado por el Gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

La PUD consideró que solo hace falta "voluntad política" para concretar la libertad de los más de 600 presos políticos que permanecen encarcelados, según el conteo de la coalición, una cifra que también estima la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de estos detenidos.

Condenamos que, a 48 horas de aprobada la amnistía, hasta ahora solo hayamos podido verificar la… pic.twitter.com/pmCD4X5OIk — Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) February 22, 2026

"Exigimos procesos de liberación masivos, expeditos, públicos y transparentes que garanticen la libertad de todos", agregó el bloque opositor.



El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, aseguró que durante la tarde este sábado se dieron "cientos de liberaciones" derivadas de la Ley de Amnistía, y precisó que los primeros casos que se están atendiendo son del calabozo policial conocido como Zona 7 y El Helicoide, la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), ambos en Caracas.



Sin embargo, no ofreció más detalles sobre las liberaciones, las identidades de los beneficiados ni la cantidad precisa de casos.

Ley de Amnistía en Venezuela

La ley, que fue aprobada este jueves y anunciada por la presidenta interina Delcy Rodríguez, señala en sus objetivos principales "contribuir a la promoción de la paz, la convivencia democrática, la rectificación y la reconciliación nacional".

Cubre, en teoría, el período establecido entre 1999 y 2026, pero especifica 13 coyunturas políticas arrancando en 2002, lo que excluye arrestos ocurridos en al menos 15 de los últimos 27 años, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Podrán acogerse a la amnistía quienes ya se hayan presentado ante la justicia o decidan hacerlo después de que la ley entre en vigor. En el caso de quienes se encuentran en el exterior, incluidos cientos de exiliados, el trámite podrá realizarse a través de un abogado.

La plataforma de Foro Penal estimó el viernes que al menos 400 presos políticos podrían estar excluidos de la norma.



