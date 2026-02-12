Delcy Rodríguez amenaza a María Corina Machado: "Si regresa al país, tendrá que responder ante Venezuela"

Las claves nuevo Generado con IA Delcy Rodríguez advirtió que María Corina Machado tendrá que responder ante Venezuela si regresa al país, acusándola de pedir intervención militar y sanciones. Rodríguez afirmó que no entiende el revuelo por la seguridad de Machado, quien salió de Venezuela por temor a represalias tras la captura de Maduro. Donald Trump respalda al gobierno interino de Rodríguez y ha excluido a Machado del proceso de transición por falta de apoyos. Rodríguez confirmó próximas reuniones con autoridades estadounidenses y reiteró que considera a Nicolás Maduro el presidente legítimo de Venezuela.

La líder chavista Delcy Rodríguez no afloja en sus amenazas contra la líder opositora María Corina Machado. Con una retórica que recuerda al ya exmandatario Nicolás Maduro, la presidenta interina advirtió a la premio Nobel de la Paz que, si regresa a su país, deberá "responder ante Venezuela".

"En cuanto a su regreso al país, tendrá que responder ante Venezuela. Por qué pidió una intervención militar, por qué pidió sanciones contra Venezuela y por qué celebró las acciones que tuvieron lugar a comienzos de enero", afirmó Rodríguez en referencia a la operación militar que terminó con la captura de Maduro, en una entrevista con NBC News.

Al ser preguntada de forma directa acerca de las garantías de seguridad para Machado, que huyó de la nación venezolana tras pasar meses en escondite por temor a represalias del Gobierno, Rodríguez dijo que, "en cuanto a su vida", los chavistas no entienden "por qué hay tanto revuelo".

Tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha respaldado al nuevo Gobierno de Rodríguez, al asegurar que este funciona bajo la tutela de su Administración y está cumpliendo con todas las exigencias de Washington, incluido el acceso al sector petrolero venezolano.

De momento, el mandatario estadounidense ha excluido a Machado del proceso de transición en ese país por considerar que no cuenta con suficientes apoyos.

Sin embargo, tras la reunión en la que la opositora le entregó a Trump la medalla de su premio Nobel de la Paz, el presidente calificó este gesto de "algo extraordinario" y afirmó que podría "involucrar" de alguna manera a Machado en el futuro de Venezuela.

Machado por su parte, dijo a inicios de este mes que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la "presión" que EE.UU. ejerce sobre Rodríguez.

Días después del encuentro de la líder opositora con Trump, un responsable de la Casa Blanca anunció que Rodríguez tenía previsto visitar Washington, aunque no precisó fechas.

Su entrevista con la cadena NBC, de la que por ahora solo se ha publicado un adelanto, verá la luz tras una "exitosa" reunión en Caracas con el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. En ella también confirmó un futuro viaje a EE.UU.

"Me han invitado a Estados Unidos. Estamos considerando ir allí una vez que establezcamos esta cooperación y podamos avanzar con todo", indicó.

Rodríguez insistió en que "Maduro es el presidente legítimo" de Venezuela, y que tanto "el presidente Maduro como Cilia Flores, la primera dama, son inocentes".

"Les puedo asegurar que estoy a cargo de la Presidencia de Venezuela, como lo establece claramente la Constitución venezolana. Y por la cantidad de trabajo que tengo, por lo ocupada que estoy, les puedo asegurar que es un trabajo muy, muy duro y lo estamos haciendo día a día", agregó.