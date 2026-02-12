El chavismo justifica el arresto del opositor Guanipa tras ser excarcelado por "montar un show" y "generar violencia"

Juan Pablo Guanipa, de camisa blanca, encabeza una marcha motociclista por las calles de Caracas antes de ser detenido. Leonardo Fernández Viloria Reuters

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, acusó este miércoles al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, que se encuentra bajo arresto domiciliario tras ser excarcelado el pasado domingo, de "tratar de generar violencia" en el país y de "hacer un show" nada más salir del Helicoide. El hijo del colaborador de María Corina Machado, Ramón Guanipa, ha rechazado estas imputaciones.

Durante la emisión de Con el mazo dando, su programa semanal de televisión, Cabello contrapuso la actuación de Guanipa a la de los varios cientos de presos políticos liberados por el nuevo régimen de Delcy Rodríguez en las últimas semanas.

Mientras "ninguno" de los excarcelados ha "salido en actitud de generar en la calle algún tipo de molestia a las demás personas", Guanipa hizo "un show montado previamente" y "violó" las condiciones de la liberación, a juicio del responsable de las fuerzas policiales y de inteligencia de Caracas.

Cabello, que ha negado de forma insistente que haya presos políticos en Venezuela, justificó así la detención de Guanipa pocas horas después de quedar en libertad. Un movimiento que ha puesto de manifiesto que el chavismo mantiene el control del aparato represivo pese a la apertura registrada tras la captura de Nicolás Maduro y la tutela de la Administración Trump.

"Si él viola la medida de casa por cárcel, tendrá que regresar a la cárcel, (...) Ahora está detenido allá en su casa en el (estado de) Zulia por culpa de él mismo, porque se empeñan en tratar de generar violencia en la calle", señaló Cabello durante su programa, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Ramón Guanipa, hijo del opositor, rechazó las acusaciones del ministro del Interior venezolano y defendió que su padre "nunca incitó a la violencia", según recoge la agencia Efe. "Lo único que hizo fue acompañar a las familias de presos políticos, a darles ánimos, a tratar de levantar el espíritu, porque llevan semanas acampando afuera de los centros de reclusión", afirmó.

El hijo del exdiputado y exvicepresidente de la Asamblea Nacional señaló que el Gobierno es el "único que tiene la posibilidad de generar violencia" porque tiene "el control de la Fuerza Armada y policial del país". "Ellos lo único que saben es mentir y perseguir", agregó.

Juan Pablo Guanipa, también colaborador cercano de la líder opositora y Nobel de la Paz María Corina Machado, fue excarcelado el domingo tras permanecer detenido desde mayo del año pasado. En declaraciones a la prensa tras su salida de prisión, abogó por la reconciliación en Venezuela "con la verdad" y dijo que la nación suramericana "tiene derecho a ser libre".

Junto al exconcejal de Caracas Jesús Armas, también excarcelado el domingo, encabezó ese día una caravana de motocicletas y automóviles que partió desde el oeste de Caracas hacia varias cárceles, en apoyo a los familiares de presos políticos que se mantienen en las afueras de centros de detención desde el inicio del proceso de excarcelaciones.

Sin embargo, durante la noche del domingo se informó que Guanipa fue detenido por "hombres no identificados" de un comando chavista que interceptaron su vehículo. El martes su hijo anunció que el opositor ya se encontraba en arresto domiciliario en su residencia en Maracaibo, capital de Zulia, al noroeste del país.