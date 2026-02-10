Ordenan el arresto domiciliario del opositor venezolano Guanipa, el primer preso político del mandato de Delcy

El político opositor venezolano Juan Pablo Guanipa, a su salida el pasado domingo del centro de detención Helicoide. Reuters

El dirigente opositor venezolano Juan Pablo Guanipa se encuentra en su residencia en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste), donde cumplirá arresto domiciliario tras ser detenido el domingo, horas después de su excarcelación, informó este martes en X su hijo, Ramón Guanipa.

El líder opositor se convierte así en el primer preso político del mandato de Delcy Rodríguez, detenido la misma semana en que la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de amnistía por mayoría absoluta en primera lectura.

"Confirmo que mi papá, Juan Pablo Guanipa, está en mi casa en Maracaibo. Estamos aliviados de saber que mi familia estará junta pronto. Mi papá sigue injustamente preso, porque casa por cárcel sigue siendo prisión y exigimos su libertad plena y la de todos los presos políticos", explicó Ramón Guanipa.

El hijo del dirigente opositor aprovechó su mensaje para agradecer al gobierno de los Estados Unidos, a Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio por su "labor a favor de la libertad de Venezuela y de todos los presos políticos".

Liberado por unas horas

Guanipa, exdiputado y colaborador cercano de la líder opositora y premio Nobel María Corina Machado, fue excarcelado este domingo del centro de detención Helicoide tras permanecer detenido desde mayo del año pasado.

Su excarcelación se dio en medio de un proceso de liberaciones iniciado por el Gobierno de Delcy el pasado 8 de enero.

Tras su salida de prisión, en declaraciones a la prensa, Guanipa abogó por la reconciliación en Venezuela, pero "con la verdad", y que Venezuela "tiene derecho a ser un país libre".

Sin embargo, esa misma noche volvió a ser detenido por "hombres no identificados" que interceptaron su vehículo, pese a que, afirmó su hijo, las medidas cautelares impuestas en su caso solo incluían prohibición de salida del país y presentación ante tribunales cada 30 días.

