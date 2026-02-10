Golpe de EEUU y Colombia al narcotráfico tras la reunión Trump-Petro: cae un submarino con 10 toneladas de 'coca'

Imagen aérea del narcosubmarino interceptado en una operación conjunta de EEUU y Colombia. Departamento de Estado de EEUU

La renovada colaboración entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia en la lucha contra el narcotráfico empieza a dar sus frutos. Una semana después de la reunión de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro en la Casa Blanca, las fuerzas de seguridad de ambos países interceptaron este lunes en una operación conjunta un narcosubmarino que transportaba cerca de 10 toneladas de cocaína.

Según informó el Departamento de Estado en un mensaje publicado en redes sociales, el operativo se llevó a cabo con apoyo de las fuerzas armadas colombianas y permitió la destrucción de la droga incautada, valorada en unos 441 millones de dólares.

Las autoridades arrestaron además a cuatro presuntos narcos que conformaban la tripulación del submarino. La operación se llevó a cabo en aguas internacionales, si bien no se precisó la ubicación exacta.

With INL support, Colombian security forces executed a joint operation to target this narco-sub. 10 tons of cocaine worth $441M are now destroyed & 4 narco-traffickers arrested. Strong partnerships deliver strong results. 🇺🇸🇨🇴 pic.twitter.com/kWYuaN3Ua9 — US Dept of State INL (@StateINL) February 9, 2026

La acción tuvo lugar una semana después de la visita oficial del presidente colombiano Gustavo Petro a su homólogo estadounidense Donald Trump en Washington en un intento por recomponer la relación bilateral tras las recientes tensiones diplomáticas y los intercambios de insultos.

Trump confesó en una rueda de prensa que había abordado con Petro un acuerdo de colaboración relativo al narcotráfico, aunque sin desvelar detalles al respecto. "Estamos trabajando en ello", indicó. La Casa Blanca ha celebrado la "fuerte asociación que produce resultados robustos".

Desde agosto de 2025, la política de la Administración Trump había consistido principalmente en bombardear embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Pacífico y el Caribe, en el marco de la operación Lanza del Sur. A diferencia de esos operativos —que han dejado más de 115 personas muertas—, en esta acción conjunta los tripulantes fueron detenidos para ser procesados judicialmente.

No obstante, el Comando Sur de EEUU, responsable de esta operación, anunció el lunes un nuevo ataque contra otra supuesta narcolancha en el Pacífico, matando a dos de los tres tripulantes.

Las fuerzas armadas estadounidenses detallaron que tras el bombardeo la Guardia Costera activó el sistema de búsqueda y rescate para socorrer al tripulante de la lancha que sobrevivió.

On Feb. 9, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/fa5vppjcCy — U.S. Southern Command (@Southcom) February 10, 2026

En su cuenta de X, el Comando Sur detalló que el operativo fue ordenado por el general Francis L. Donovan, quien está a cargo de esta división militar desde el pasado 5 de febrero.

El ataque contra la lancha, que se suma a otros 40 similares realizados en aguas internacionales en los últimos meses, fue realizado en una "conocida ruta del narcotráfico".