Canadá cede ante la presión de Trump y anuncia que no firmará un acuerdo de libre comercio con China

Las claves nuevo Generado con IA Canadá descarta firmar un acuerdo de libre comercio con China tras amenazas de aranceles del 100% por parte de Donald Trump. El primer ministro canadiense, Mark Carney, reafirmó que Canadá no suscribirá acuerdos comerciales con economías que no sean de mercado sin notificación previa. Los acuerdos recientes entre Canadá y China se limitan a corregir problemas en sectores como el agrícola, pesquero y de vehículos eléctricos, respetando el T-MEC. Trump y su entorno critican la postura de Canadá y advierten sobre el riesgo de que productos chinos lleguen a EE.UU. a través del país vecino.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, confirmó este domingo que su país no tiene intención de firmar un acuerdo de libre comercio con China después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, amenazara con imponer aranceles del 100 % a Canadá si firmaba un pacto comercial de esta naturaleza con Pekín.



"Tenemos el compromiso de no buscar acuerdos de libre comercio con economías que no sean de mercado sin previa notificación. No tenemos intención de hacerlo con China ni con ninguna otra economía que no sea de mercado", explicó hoy Carney en declaraciones a medios.

"Canadá se está autodestruyendo sistemáticamente. El acuerdo con China es un desastre para ellos", publicó el presidente estadounidense en Truth Social este domingo previamente a esta confirmación canadiense.

Este comunicado llega un día después de que Donald Trump hiciera públicas sus amenazas contra Canadá. Trump aseguró que si Canadá aceptaba el acuerdo comercial con China, esta se encargaría de devorarla, "incluyendo sus empresas, su tejido social y su estilo de vida en general", sentenció el mandatario.

Detalles del acuerdo

Carney especificó que el objetivo de los acuerdos alcanzados en su reciente visita a Pekín es "corregir algunos problemas que surgieron en el último par de años" en los intercambios con el gigante asiático en sectores como el agrícola, el pesquero o el de vehículos eléctricos, y recordó que Ottawa acaba de acordar una cuota anual máxima de 49.000 de estos coches para que entren en Canadá con aranceles reducidos.



"Esto es totalmente coherente con el acuerdo de T-MEC, con nuestras obligaciones, que respetamos profundamente en el marco de dicho acuerdo", añadió el primer ministro canadiense.



En una entrevista televisiva publicada este domingo, preguntaron al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, por qué Trump, quien hace menos de diez días se mostró a favor de un acuerdo entre Canadá y China, ha criticado de repente a Ottawa. Bessent pareció atribuirlo al reciente discurso de Carney en el Foro Económico de Davos, en Suiza

"No estoy seguro de qué está haciendo el primer ministro Carney, aparte de intentar aparentar ser virtuoso ante sus amigos globalistas en Davos. No creo que esté haciendo lo mejor para el pueblo canadiense", dijo Bessent en una entrevista con la cadena ABC.



En su alocución en Davos, Carney afirmó que las potencias medias deben trabajar juntas para resistir el acoso y la coerción económica de las grandes potencias.



Aunque en ningún momento nombró a Trump, muchos analistas apuntan a que sus palabras han podido enojar al presidente estadounidense.



Por su parte, Bessent subrayó en ABC que Ottawa está obligada a cumplir con las obligaciones del T-MEC y se mostró favorable a imponer gravámenes del 100 % a Canadá si el país vecino se va a convertir "en una puerta de entrada para que los chinos inunden EEUU con sus productos baratos".

Donald Trump, continuando con sus publicaciones en Truth Social, lamentó del poder de China sobre el país canadiense: "China se está apoderando con éxito y por completo del otro gran país de Canadá. Es muy triste verlo suceder. ¡Solo espero que dejen en paz al hockey sobre hielo!".