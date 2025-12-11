María Corina Machado, sobre si apoyaría un ataque de Trump: "Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos y criminales"

Las claves nuevo Generado con IA María Corina Machado, líder opositora venezolana, prometió regresar a Venezuela tras recibir el Nobel de la Paz en Oslo. Machado denunció que Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos, iraníes, grupos como Hezbolá y Hamás, guerrilla colombiana y bandas criminales. Afirmó que el país es el epicentro del crimen en América y que el régimen se financia con tráfico de drogas, armas y seres humanos. El régimen de Maduro mantiene una prohibición de salida del país para Machado desde 2014, tras protestas estudiantiles.

La odisea de la huida de María Corina Machado de Venezuela puede quedar empequeñecida por el reto de regresar a su país, donde vive en clandestinidad desde hace más de un año. La líder de la oposición al chavismo ha prometido este jueves desde Oslo, tras recoger su Nobel de la Paz a pesar de no haber llegado a tiempo para participar en la ceremonia, que regresará a territorio venezolano y se llevará consigo el premio asumiendo los riesgos a los que se enfrenta.

En una rueda de prensa con el primer ministro noruego Jonas Gahr Støre, a Corina Machado le han preguntado si el Gobierno de Maduro sabía dónde se escondía. "No lo creo, y habrían hecho todo lo posible para evitar que viniese aquí", ha revelado. Ha señalado que el Nobel es un reconocimiento a la lucha del pueblo de Venezuela para alcanzar la democracia y se lo ha dedicado a todas las madres que tienen encarcelados o en el exilio a sus hijos.

La opositora, que no participaba en un acto público desde el pasado mes de enero, ha confirmado que su intención es volver, aunque no ha revelado cuándo ni cómo lo hará. Pero ha garantizado que volverá a la clandestinidad con su gente "si el régimen todavía sigue en el poder": "No sabrá dónde estoy, tenemos formas para hacerlo".

Preguntada sobre si apoyaría una hipotética invasión militar estadounidense, María Corina Machado ha respondido atacando al régimen chavista: "Venezuela ya ha sido invadida por agentes rusos e iraníes, por Hezbolá y Hamás, por la guerrilla colombiana y por bandas criminales". En este sentido, ha denunciado que su país se ha convertido en el "epicentro del crimen de América" y que el Gobierno de Caracas está financiado por "el tráfico de drogas, de armas y de seres humanos".

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré de vuelta a Venezuela en el momento oportuno. Por supuesto, no diré cuándo", desveló poco antes, durante una visita al Parlamento noruego. El régimen de Maduro había impuesto a Machado una prohibición para abandonar el país desde los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los manifestantes ocurridos en las marchas estudiantiles contra el chavismo de febrero de 2014.

