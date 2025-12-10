Trump redobla la presión sobre Maduro e incauta un barco petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, participa en una mesa redonda con líderes empresariales en la Casa Blanca en Washington, DC, EE. UU., el 10 de diciembre de 2025. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos ha incautado un buque petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela en una operación liderada por la Guardia Costera y confirmada por Donald Trump. Trump ha calificado el barco como el "más grande jamás incautado" y ha anunciado un aumento masivo de tropas en la región, incluida la presencia de un portaaviones y aviones de combate. La incautación supone un nuevo golpe a la exportación petrolera venezolana, principal fuente de ingresos del país, y podría disuadir a otros transportistas de operar en la zona. La tensión entre EE. UU. y Venezuela se incrementa mientras Trump no descarta una intervención militar terrestre y Maduro llama a sus ciudadanos a estar preparados para responder a posibles ataques.

Estados Unidos ha inmovilizado y confiscado este miércoles un barco petrolero sancionado frente a las costas de Venezuela en una operación liderada por la Guardia Costera estadounidense, según ha confirmado el presidente del país, Donald Trump.

El republicano ha afirmado en una rueda de prensa que se trata del buque petrolero "más grande jamás incautado". Además, ha adelantado que "están pasando otras cosas", sin dar más detalles.

Se trata de un nuevo paso que eleva la presión del magnate sobre su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, tras meses de tensión entre Washington y Caracas por el despliegue militar de la Administración Trump en aguas del Caribe bajo el argumento de acabar con el narcotráfico.

Trump: "It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela. Largest one ever seized actually. And other things are happening." pic.twitter.com/wyOYMKCJTT — Aaron Rupar (@atrupar) December 10, 2025

Aunque las primeras informaciones reveladas por Bloomberg no detallan el origen del petróleo ni el lugar exacto donde se llevó a cabo la interceptación, todo parece apuntar que se trata de petróleo venezolano, la principal fuente de ingresos del país.

La incautación podría dificultar mucho más la exportación de petróleo de Venezuela, ya que otros transportistas probablemente se muestren más reacios a navegar con sus cargamentos, apunta la citada agencia.

Venezuela exportó más de 900.000 barriles diarios (bpd) de petróleo el mes pasado, el tercer promedio mensual más alto en lo que va del año, gracias a que la empresa estatal PDVSA importó más nafta para diluir su producción de petróleo extrapesado.

PDVSA, la petrolera estatal venezolana, trabaja en tareas de perforación con la estadounidense Chevron, que tiene una licencia del Departamento del Tesoro que la exime de las sanciones.

Además de esta acción, que ha hecho que se disparen los precios del petróleo tras haber cotizado el terreno negativo este mismo miércoles, Trump ha ordenado un aumento masivo de tropas en la región, incluido un portaaviones, aviones de combate y decenas de miles de soldados.

Desde septiembre, las Fuerzas Armadas estadounidenses han atacado más de una veintena de embarcaciones supuestamente cargadas con droga en el Caribe y en el Pacífico -aguas internacionales-, matando extrajudicialmente a más de 80 tripulantes.

Además, Trump ha planteado en múltiples ocasiones la posibilidad de una intervención militar por tierra en Venezuela, y ha asegurado que será "pronto".

Casi sumultánetamente, Maduro pedía a sus cuidadanos estar preparados para "partirle los dientes" a Estados Unidos, si "hiciera falta". Todo ello a pesar de que la semana pasada ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica que el líder chavista calificó como "cordial y respetuosa", un primer paso "para la paz y el futuro de Venezuela".

Estos hechos ocurren el mismo día de la ceremonia en Oslo para la entrega del Premio Nobel de la Paz a la opositora venezolana María Corina Machado, quien no ha asistido al acto aunque ha asegurado que llegará a la capital noruega en las próximas horas y aparecerá en público para saludar.