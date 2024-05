México entra en su última fase electoral: la violencia no cesa y Sheinbaum mantiene el favoritismo

Menos de dos semanas quedan para las elecciones en México, fechadas para el 2 de junio. Serán las más grandes de la historia del país, al renovarse más de 20.000 cargos federales, los 128 del Senado y el presidente.

Con el debate del domingo pasado, se acabaron los cruces televisivos entre los candidatos. Sin embargo, ninguno de ellos ha decidido dar por acabada su campaña. Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, mantiene su favoritismo, pero eso sólo le motiva a seguir recorriendo las calles. Xóchitl Gálvez, candidata opositora, busca dar una remontada histórica y desplazar a la formación Morena del poder.

Cerca de 100 millones de mexicanos acudirán a votar. Los desafíos, sobre todo en vistas del auge de la violencia, serán mayúsculos. Mientras tanto, los candidatos se enfrentan cada vez que pueden, siendo el tercer y último debate del domingo pasado la más reciente disputa entre ellos.

"Ellos son los privilegios, nosotros el bienestar y los derechos (...) Ellos son el clasismo y el racismo, nosotros somos el humanismo, ellos defienden a unos cuantos, nosotros al pueblo de México", señaló Sheinbaum en una de sus intervenciones finales. Para Gálvez, que no dudó en mantener su estilo, la acusó de ser una "narcocandidata" por haber estado recibiendo sobornos y drogas, como dice un libro en el que se respaldó.

Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano, ha decidido tomar distancia del estilo conflictivo de sus dos rivales, llegando a calificar de "lamentable" el camino que ambas han decidido seguir y advirtiendo que, de no estar él en la papeleta, la campaña sería aún más ofensiva.

A los ataques electorales, sigue el tema de la violencia. México, acostumbrado a sufrir episodios asociados al crimen organizado, observa con preocupación el modo en que este ha ido al alza durante las últimas semanas. Sheinbaum dice querer mantener la estrategia del actual mandatario Andrés López Obrador (AMLO), lo que significaría atacar los delitos desde las raíces, desde su origen social.

Estrategia distinta planta Gálvez, quien ha establecido como eslogan de su candidatura "Se acabaron los abrazos a los delincuentes". Para la líder opositora, lo que hace falta en las calles es "mano dura", más cárceles y mejores sueldos para la policía y así evitar su corrupción.

Ciudad de México como bastión

De los 100 millones de ciudadanos que acudirán a votar el próximo 2 de junio, la mayoría lo hará en Ciudad de México. Son 16 las alcaldías por las que habrá que elegir a un candidato, además de su gobierno federal, hoy en manos de la izquierda. Lo que pase allí, se dice en México, es casi igual de importante que lo que ocurra en los comicios presidenciales.

Para la oposición, representada en Gálvez, vencer en Ciudad de México podría servir de consuelo en caso de perder la presidencia. Para la coalición Sigamos Haciendo Historia, en cambio, no mantener el poder en la zona sería visto como un fracaso.

Como bastión que es, la ciudad se ha llenado de manifestaciones de un candidato y otro. El pasado domingo, horas antes de que inicie el debate, Gálvez tuvo una convocatoria masiva en la Plaza de la Constitución ('el Zócalo') para oponerse a las políticas de AMLO y animar a sus seguidores a seguir creyendo en su candidatura. En el encuentro también participó activamente el candidato a la jefatura de Gobierno de la ciudad, Santiago Taboada. Una 'marea rosa' inundó un ambiente festivo.

La capital seguirá siendo sede de grandes movilizaciones. Sheinbaum dará cierre a su carrera electoral el miércoles 29 de mayo en la misma plaza en la que estuvo antes Gálvez. La aspirante opositora, en tanto, lo hará en el pueblo de Iztapalapa, lugar en el que es alcaldesa Claudia Brugada, adversaria suya y militante del partido Morena.

El fantasma de la unidad opositora

De ser estrecho el resultado en favor de Sheinbaum, son muchos, muchísimos, los que no perdonarán por varios años al candidato Álvarez Máynez. Desde hace semanas que los principales sectores de oposición le han pedido que desista de su postulación y se incorpore a Gálvez. La vez última en que se le pidió fue hace sólo una semana.

Álvarez Máynez, candidato a la presidencia de México, en una movilización en su apoyo. Efe

No, no y no. Nunca ha cambiado su posición y dice estar convencido de la necesidad de su candidatura, por más que no tenga ninguna posibilidad de siquiera competir. En el reciente debate, de hecho, defendió su decisión y volvió a marcar distancia con sus pares, a quienes les acusó de llevar las elecciones a un ambiente de descalificación.

Alejandro Moreno, alias 'Alito', llegó incluso a ofrecer su renuncia como presidente del Partido Revolucionario Industrial (PRI) y su carrera al Senado si es que Álvarez Máynez resolviera abandonar sus intentos de llegar a la presidencia. Nada fue suficiente.

Saber mantener la ventaja

Todas las encuestas favorecen a la militante de Morena y aliada de AMLO, Claudia Sheinbaum. Por más que Gálvez insista en no que no se debe confiar demasiado en los pronósticos, parte importante de la ciudadanía da por descontado el resultado.

Según un conjunto de sondeos de la firma Oraculus, la izquierdista tiene una intención de voto de un 56%, seguido de su más cercana perseguidora con un 34%. A sólo diez días de la elección, sería un milagro que eso cambie. Pero Sheinbaum no se confía.

El lunes pasado instaló su caravana de campaña al este de Ciudad de México, en la alcaldía Magdalena Contreras, que por el momento continúa conducido por el PRI. Durante la jornada alertó a sus seguidores de que no se confíen y asistan a votar. Además, hizo alusión a la amenaza del 'voto cruzado', que consiste en que ciertos votantes la elijan a ella como presidenta, pero escojan a un candidato de oposición en el municipio y/o en la gobernación.

La violencia no descansa

Cifras ofrecidas por el Seminario sobre Violencia y Paz, del Colegio de México, aseguran que entre septiembre de 2023 y el 15 de mayo del presente año, 30 candidatos han sido asesinados. Morena, formación a la que pertenece Sheinbaum, lidera las estadísticas con once víctimas fatales. El registro no contabiliza los últimos incidentes en el estado de Chiapas, que llegó a sumar 15 asesinatos en los últimos cuatro días de campaña.

Miles de vecinos se han visto obligados a abandonar sus viviendas e ir en busca de paz a otros sitios. La Concordia, ubicada en la frontera central de Chiapas, ha sido testigo de al menos 10.000 desplazamientos forzados. El motivo sería la disputa entre cárteles, conflicto que en los últimos días se ha acrecentado de forma alarmante.

Lucero López, candidata a dicho municipio por el Partido Popular Chiapaneco, además de otras cinco personas de su equipo, fueron brutalmente acribilladas el pasado jueves. Entre las víctimas estaba una menor de edad. Las investigaciones no han acabado y por el momento son dos las principales hipótesis: un enfrentamiento entre civiles armados y un ataque planificado en contra de López en la gasolinera La Independencia.

Policías en México trasladan el ataúd de un candidato asesinado en el estado de Michoacán.

Al menos 134 personas habrían sido asesinadas por motivos políticos. El último ataque lo sufrió el candidato municipal de la localidad de Mapastepec, Nicolás Noriega. Según confirmó minutos después, resultó herido, y cinco miembros de su equipo de campaña fallecieron a causa del ataque. Este caso, al igual que muchos otros, provocan que el desafío número uno para quien asuma el poder sea la inseguridad.

La tasa de homicidios permanece arriba de 23 por cada 100.000 habitantes y no da señales de ir a la baja en el próximo tiempo. De aquí al día de la elección, cada uno de los candidatos deberá ofrecer sus soluciones y persuadir a una ciudadanía que no resiste más caminar con temor.