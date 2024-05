Amal Clooney, la refugiada libanesa que conquistó el mundo y ahora es clave en la orden contra Netanyahu

Entre los expertos que el lunes respaldaron emitir órdenes de arresto contra la cúpula de Hamás y Netanyahu destacaba, en concreto, una cara femenina con facciones de revista. En el sentido literal. Una de las abogadas de derechos humanos que asesoró a la Corte Penal Internacional (CPI) es la británico-libanesa Amal Clooney, esposa del actor estadounidense George Clooney.

La magistrada Clooney calificó la decisión del fiscal Karim Khan de "un paso histórico para las víctimas". La declaración anunciaba que la CPI solicitará órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamiín Netanyahu, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y tres dirigentes de Hamás: Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Ismail Haniya. Los dirigentes israelíes y palestinos han rechazado las acusaciones de crímenes de guerra, y representantes de ambas partes han criticado la decisión de Khan.

Junto a la abogada, otros cinco expertos dijeron que habían sido convocados a petición de Khan en enero para evaluar el material que les había proporcionado y ofrecer asesoramiento jurídico. En el panel participó el israelí-estadounidense Theodor Meron, expresidente del Tribunal de la ONU para la antigua Yugoslavia, que vivió el Holocausto de niño en Polonia; el exjuez de la CPI Adrian Fulford; el experto en derecho internacional y derechos humanos Danny Friedman; la miembro de la Cámara de los Lores británica Helena Kennedy, y Elizabeth Wilmshurst, exasesora jurídica adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido.

[El fiscal de la Corte Penal Internacional pide órdenes de arresto contra la cúpula de Hamás y Netanyahu]

Clooney se había enfrentado a meses de críticas por su silencio sobre la guerra en Gaza, que ha causado la muerte de al menos 35.562 personas, y los partidarios de la causa palestina afirmaban que debería hacer más para poner de relieve las injusticias en Gaza. "Retiro totalmente las críticas a Amal Clooney por no hablar públicamente sobre Gaza. No podía ya que estaba involucrada en el proceso", escribió una persona en X. "Para todos aquellos que estaban insultando a Amal Clooney por no hablar sobre Palestina. Ella estaba trabajando horas extras haciendo el trabajo duro para que estos criminales rindan cuentas. Razón de más para poner 70 excusas a alguien", escribió otro.

Clooney nació en Beirut en 1978 y su familia se trasladó al Reino Unido dos años más tarde debido a la guerra civil libanesa. "Soy una refugiada. Si no me hubiera tendido la mano el Gobierno del Reino Unido cuando mi familia escapaba de la guerra en el Líbano, no habría podido crecer en un entorno seguro, recibir la educación que tengo ni hacer ninguna de las cosas que he hecho", dijo en 2018.

[La UE, promotora de la Corte Penal Internacional, se divide por la acusación contra Netanyahu]

Ganó una beca para estudiar Derecho en la Universidad de Oxford y luego se fue a Estados Unidos a hacer un máster en la Universidad de Nueva York. Cuando se convirtió en abogada del bufete londinense Doughty Street Chambers, no tardó en labrarse una reputación como una de las juristas internacionales de derechos humanos más reputadas del mundo.

Desde entonces se ha hecho un nombre como una de las expertas jurídicas internacionales más destacadas, trabajando en el caso del genocidio de los yazidíes a manos del grupo Estado Islámico, en nombre de la periodista filipina Maria Ressa y en otras cuestiones de derechos humanos. Junto a su marido, es cofundadora de la Clooney Foundation for Justice para exigir responsabilidades a los autores de atrocidades masivas y empoderar a las víctimas. Clooney también es profesora adjunta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.