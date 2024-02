Trump contra la OTAN: por qué EEUU no puede dejar con facilidad la Alianza ni obligar a los socios a pagar

"Me importa una mierda la OTAN". Donald Trump se expresó así una vez sobre la alianza militar surgida en Washington durante la Guerra Fría como muro de contención contra la expansión de la Unión Soviética. No era la primera vez que hablaba en esos términos. Antes de llegar a ser presidente, ya amenazó en repetidas ocasiones con retirarse de la organización, a la que tildó de "obsoleta". No obstante, durante su estancia en la Casa Blanca, el magnate neoyorquino nunca se atrevió a cumplir con sus amenazas.

Quizá por eso hay quien considera que las declaraciones que el candidato republicano favorito para las elecciones presidenciales de este 2024 hizo el sábado no son más que palabrería. No obstante, que Trump -quien pese a estar imputado por varios delitos podría volver a repetir mandato- haya avisado de que si gana los comicios animará a Rusia a atacar a los socios de la Alianza que no pagan lo suficiente ha encendido todas las alarmas (y la indignación) no sólo en la OTAN, sino también en la Unión Europea.

Incluso el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, ha tenido que salir al paso en un gesto inusual, según explicaba Juan Sanhermelando en este periódico. "Cualquier sugerencia de que los aliados no se defenderán entre sí socava toda nuestra seguridad, incluida la de Estados Unidos, y pone a los soldados estadounidenses y europeos en mayor riesgo. Espero que, independientemente de quién gane las elecciones presidenciales, Estados Unidos seguirá siendo un aliado fuerte y comprometido", señalaba Stoltenberg en un comunicado. "La OTAN sigue preparada y es capaz de defender a todos los aliados. Cualquier ataque a la OTAN recibirá una respuesta unida y contundente", enfatizaba.

Donald Trump durante un mitin de campaña en Carolina del Sur. Reuters

Más allá de resaltar la bravuconería tan característica de Trump, lo cierto es que sus amenazas (lanzadas en un mitin de campaña en Carolina del Sur) ponen en duda la mejor arma de disuasión con la que cuentan los aliados: el Artículo 5 del Tratado de la Organización del Tratado Atlántico Norte. Es decir, el principio de defensa colectiva por el que cualquier "ataque armado" contra uno de los miembros de la OTAN se considera una agresión contra todos los países de la alianza y, en consecuencia, cada una de las naciones tiene la obligación, "de ayudar a la Parte o Partes atacadas tomando las medidas que juzgue necesarias, incluido el empleo de la fuerza armada".

¿Puede abandonar la OTAN?

Por eso, con la invasión de Rusia en Ucrania en marcha y con el riesgo real de que el presidente ruso, Vladímir Putin, ataque a los países con los que comparte frontera, como Polonia, los nórdicos o los bálticos, las palabras de Trump son tan dañinas. Porque no hace falta que Estados Unidos abandone la Alianza para que sus decisiones socaven la seguridad y estabilidad de la organización y, probablemente, del globo entero. A pesar de ello, aunque fuese elegido de nuevo presidente, Trump tendría difícil retirar de la Alianza a su país, fundador de la entidad.

¿Qué establece el artículo 5 de la OTAN sobre defensa colectiva?

Es cierto que la carta fundacional de la OTAN recoge la posibilidad de que alguno de sus miembros desee retirarse de la Alianza. En concreto, el Artículo 13 especifica que cualquier Estado miembro podrá abandonar la organización pasados 20 años de vigencia del Tratado (es decir, a partir de 1969) y que la salida se hará efectiva un año después de haberlo notificado al Gobierno de EEUU, que será el encargado de avisar al resto. Un procedimiento relativamente sencillo que, hasta la fecha, ningún Estado ha llegado formalmente a llevar a cabo. Algunos políticos y formaciones, como Podemos en España, sí han llegado a barajar esa opción.

En Washington el temor a que Trump intente sacar a EEUU de la OTAN si vuelve a la Casa Blanca está tan generalizado que en diciembre de 2023 se aprobó un proyecto de Ley para blindar la pertenencia del país a la organización. En concreto la normativa (presentada por el senador demócrata Tim Kaine y el senador republicano Marco Rubio) impide que cualquier mandatario estadounidense se retire de la OTAN sin la aprobación de dos tercios del Senado o que haya una Ley del Congreso que lo autorice.

El controvertido 2%

Una de las grandes quejas del candidato republicano es que los socios "no pagan" su contribución y que, por eso, él no les defendería en caso de una agresión externa. Sin embargo, esta afirmación parte de varios errores de comprensión sobre lo que es la Alianza Atlántica. Y es que, para empezar, los Estados miembros no pagan a EEUU, sino que hay contribuciones directas que van a un fondo común destinado a financiar programas de la OTAN.

Gasto en defensa de los países de la OTAN (en % del PIB)

Luego, cada país tiene el compromiso de gastar un mínimo del 2% de su PIB en Defensa. No obstante, la cifra es orientativa y no una obligación legal ni vinculante, por lo que oficialmente no hay consecuencias en caso de no cumplir con ella. En otras palabras, hoy por hoy, ni Trump ni nadie puede obligar a uno de los socios a llegar al objetivo. Y de hecho, según el último informe anual (que no contemplaba aún la entrada de Finlandia y Suecia), sólo siete de los entonces 30 aliados habían llegado al 2%.

A pesar de ello, la mayoría de los países miembros de la OTAN han aumentado su inversión militar y la producción armamentística desde el inicio de la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania.

