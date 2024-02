El 'método Bukele' se pone de moda: Perú, Honduras o Ecuador se inspiran en su lucha contra las pandillas

La reelección de Nayib Bukele como presidente de El Salvador este domingo fue también un mensaje a sus países vecinos: su método funciona. En 2019, un 53% de los salvadoreños dio un voto de confianza a un hombre de 37 años con el proyecto de erradicar la delincuencia con la mano más dura que se había visto en el país. Esta semana, cinco años después, el pueblo corroboró lo que se sospechaba: están satisfechos. No hay libertades civiles, pero las pandillas no ponen en riesgo la vida de nadie ya.

Tres cifras lo explican todo: con Bukele, El Salvador tiene la tasa de encarcelamiento más alta del mundo —70.000 personas—, es el cuarto país latinoamericano con menos libertades civiles —después de Nicaragua, Venezuela y Cuba— pero en el que más ciudadanos —un 60%— están contentos con el nivel de la democracia. De hecho, según el Latinobarómetro, un 90% de los salvadoreños está satisfecho con la gestión del Gobierno de Bukele. Eso es más que en ningún otro país del hemisferio occidental.

La popularidad de Bukele en su guerra contra las pandillas ha inspirado la lucha contra la delincuencia en toda Latinoamérica. Siendo la criminalidad un problema acuciante a varios países de la región, no son pocos los que han adoptado o han hecho campaña con emular los métodos del salvadoreño para atajar las crisis de sus comunidades. Los pueblos latinoamericanos también han mostrado admiración por el dirigente centroamericano: según el Latinobarómetro de 2023, a más de la mitad de los latinoamericanos no les importaría tener un líder no democrático mientras arreglara los problemas del país.

[El 'millennial' que salvó El Salvador: Bukele, de socio de la guerrilla a encarcelar a 70.000 personas en 5 años]

[Nayib Bukele arrasa en las elecciones de El Salvador y será 'el dictador más 'cool' del mundo' cinco años más]

Honduras

En 2022, el país centroamericano recurrió a un estado de excepción a imagen y semejanza del de sus vecinos salvadoreños para facilitar la represión del crimen organizado. El proyecto de la presidenta Xiomara Castro suspendía los derechos constitucionales y multiplicó los esfuerzos para reprimir a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18, que en su día operaron en El Salvador. Como Bukele, Castro ha ido prorrogando el régimen periódicamente 45 días más hasta la actualidad.

El pasado junio se intensificó el control tras un motín que acabó con la vida de 46 mujeres en el Centro Femenino de Adaptación Social, a 20 kilómetros de Tegucigalpa. Castro anunció entonces "medidas drásticas" para "retomar el control del sistema penitenciario en Honduras", que hasta la fecha atraviesa una reforma a cargo de la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva.

Un policía y un militar rompen una puerta durante una operación conjunta en un barrio de bajos ingresos de Durán (Ecuador). Reuters

Perú

Los alcaldes de dos distritos de Lima consiguieron el pasado mes de septiembre que la presidenta Dina Boluarte instaurara en San Juan de Lurigancho y San Martín de Porres lo que ellos llamaron 'plan Bukele' como una medida para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia. El estado de emergencia, que se extendió a un distrito de la región noroccidental de Piura, consistió en la suspensión de los derechos constitucionales y el permiso al Ejército para hacerse cargo del trabajo que normalmente realiza la Policía.

El primer ministro del país andino, Alberto Otárola, sugirió __ que su Gobierno reprodujera en Perú algunos métodos empleados por el presidente salvadoreño. Tras la controversia se desdijo, y aclaró que Perú tenía que impulsar un 'plan Boluarte', en referencia a la presidenta. Más tarde, la mandataria negó que existiera tal cosa.

Costa Rica

El propio presidente Rodrigo Chaves considera "envidiables" e "impresionantes" las cifras de seguridad de su vecino centroamericano, pero puntualiza que esas acciones no se pueden aplicar en Costa Rica por razones políticas y legales. "Esa situación de levantamiento de garantías individuales sólo la puede hacer una Asamblea Legislativa con mayoría calificada", recalca en unas declaraciones recogidas por Efe. Con una población ligeramente inferior a la de El Salvador, Costa Rica cerró 2023 con una histórica cifra de 907 homicidios, un 38,6% más de asesinatos que el año anterior, cuando hubo 654.

Ecuador

El ataque al plató de TC Televisión mientras se grababa el noticiero en directo y el motín intercarcelario que sucedieron simultáneamente el 9 de enero tuvieron una respuesta inmediata y contundente por parte del presidente Daniel Noboa: un estado de excepción estricto con control policial y militar en todo el país, especialmente en la ciudad de Guayaquil.

Las autoridades ecuatorianas detienen a un hombre, el pasado viernes en Durán. Reuters

Antes del 9 de enero, Noboa ya se jactaba de sus planes de construir prisiones en barcos y centros de detención masiva al estilo Bukele en tierra para alojar a todas las personas que está deteniendo. Pero la respuesta del Gobierno de Ecuador a la crisis del mes pasado no fue exactamente en la línea del salvadoreño.

Como el propio ecuatoriano aseguró en una entrevista en Telemundo a mediados de enero, "Bukele y yo somos muy diferentes". En oposición al modelo autoritario —pero eficaz— del país centroamericano, defendió ante la CNN: "Mi estilo es el estilo Noboa, que es democrático". En vez de usar la 'oportunidad' para alzarse como el hombre-solución que hará las cosas más estrafalarias para contener la situación, Noboa no tardó en recurrir a Estados Unidos, a quien pidió ayuda. "Esa es la realidad [...] No estamos avergonzados de decirlo", dijo en aquella entrevista a la cadena norteamericana.

[Los 'barcos-cárcel' llegan a Ecuador: Noboa contrata al equipo de Bukele para aislar presos en alta mar]

[El plan de ayuda de EEUU a Ecuador: 90.000.000 euros, armas para el Ejército y cinco años de intervención]

Poco después, la jefa del Comando Sur de EEUU, Laura Richardson, anunció un plan de intervención en Ecuador. El acuerdo incluye una sólida cartera de inversiones que abarca la cooperación entre fuerzas militares estadounidenses y ecuatorianas. "Nuestra cartera tiene un valor de 93,4 millones de dólares e incluye no solo la transferencia de equipos militares, sino también asistencia humanitaria, y respuesta a desastres, así como educación militar profesional", dijo Richardson el mes pasado en una entrevista con el diario Primicias.

Colombia

En mayo del año pasado, una encuesta planteó la siguiente pregunta a una muestra de colombianos: "¿Está de acuerdo con la megacárcel que construyó el presidente de El Salvador?". El 67% respondió afirmativamente. El fenómeno Bukele goza de gran popularidad en Colombia, desde donde tres hombres jóvenes se mudaron a El Salvador atraídos por la gestión de la delincuencia del país centroamericano y acabaron detenidos durante 90 días por tener tatuajes.

[Eran fans de Bukele, se mudaron a El Salvador y acabaron presos: el gran chasco de 3 colombianos]

En la oposición al presidente progresista Gustavo Petro son varias las propuestas políticas que se acercan o han hecho referencia a Bukele. Figuras como María Fernanda Cabal, senadora de extrema derecha del partido Centro Democrático, proponen la represión de las pandillas en El Salvador como modelo deseable frente a los intentos de paz con las guerrillas colombianas que ha emprendido el Gobierno de Petro.

El mes pasado, Cabal respondió a un tuit en el que Bukele reveló que un importante monumento por la paz entre facciones políticas y guerrilleras fue demolido. En su comentario, la senadora colombiana pidió que se hiciera lo mismo con el que se levantó en Cali en honor al estallido social de la Primera Línea: "Eso habrá que hacer con el bodrio de la 'Resistencia' de la Primera Línea terrorista", manifestó desde su cuenta de X la miembro del Centro Democrático.

Sigue los temas que te interesan