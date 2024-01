"El problema es el Estado": Milei llama "héroes" a los empresarios y les llama a resistir a la "casta política"

El presidente argentino Javier Milei entró con fuerza este miércoles en el foro de Davos (Suiza) con un alegato ultralibertario en el que alertó a Occidente del peligro del avance del “socialismo empobrecedor” sobre el “capitalismo de libre empresa” y elogió el papel de unos empresarios “héroes”. “Ustedes son los creadores del período de prosperidad más grande que hemos vivido”, señaló.

En un discurso de algo más de media hora de duración, Milei quiso defender su modelo libertario como la solución a todos los males que vive el mundo y pidió a los empresarios no dejarse amedrentar por “casta política” y aquellos “parásitos que viven del Estado". “No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución; es el problema”, instó a los empresarios durante su participación en el evento organizado por World Economic Forum.

Lejos de ser la causa de los problemas actuales del mundo, el presidente argentino argumentó que los empresarios son “los creadores del periodo de prosperidad más extraordinario que jamás hayamos vivido”. Y, por ello, pidió “que nadie les diga que su ambición es inmoral”. “Si ustedes ganan dinero es porque ofrecen un mejor producto a un mejor precio, contribuyendo de esa manera al bienestar general”.

Ante la atenta mirada de representantes del establishment internacional y dirigentes políticos de las grandes potencias, durante su intervención, el presidente les recriminó que hayan “abandonado el modelo de la libertad” y estar cooptados “por una visión del mundo que, inexorablemente, conduce al socialismo y en consecuencia a la pobreza”.

Ya en la antesala de la reunión, Milei señaló en una publicación en la red social X (antes Twitter) que acudía a la cita con la intención de sembrar ideas de la libertad en un foro “que se está contaminando por la agenda socialista 2030”.

La historia económica según Milei

Durante aproximadamente 20 minutos, el presidente argentino expuso su modelo político ultraliberal, reafirmando varios de los conceptos y definiciones previamente abordados en sus intervenciones televisivas y durante la campaña presidencial que lo llevó al cargo. Según Milei, el capitalismo de libre empresa, como sistema económico, se postula como la "única herramienta que tenemos para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia".

Como ejemplo de su tesis, el presidente argentino defendió que el paso a un modelo de la libertad a mediados del siglo XIX condujo a Argentina a ser la principal potencia económica mundial, mientras que cuando abrazaron el “colectivismo” en los últimos años, vieron cómo el país se empobreció hasta caer al puesto 140 del mundo. “La evidencia empírica es incuestionable”, defendió.

Asimismo, abogó por una disminución masiva del Estado. Según Milei, el concepto de “justicia social” es extremadamente injusto porque es violenta y no aporta nada al bienestar general. “Es injusta porque el Estado se financia a través de los impuestos y los impuestos se cobran de manera coactiva, ¿o acaso alguno de nosotros puede elegir no pagar impuestos? Lo cual significa que el Estado se financia a través de la coacción y que a mayor carga impositiva, mayor es la coacción, menor es la libertad”, apuntó.

Ante este panorama, sostiene el ocupante de la Casa Rosa, el Estado capitalista castiga al capitalista “por tener éxito” y destruye todos sus incentivos, creando un pastel más pequeño para repartir, lo que genera en última instancia “un perjuicio para el conjunto de la sociedad”.

En su primer mes de mandato, Milei ha promovido un “megadecreto” de medidas económicas de Necesidad y Urgencia con el objetivo de desregularizar la economía y controlar una inflación que supera el 200% anual. Entre las diferentes medidas, el presidente argentino derogó la ley que prohibía privatizar empresas públicas o la norma que regulaba los alquileres.

La “agenda sangrienta del aborto”

El feminismo también fue objeto de ataque por parte del presidente argentino. Para Milei, el libertarismo “ya establece la igualdad entre los sexos”, ya que la piedra fundacional de este modelo es la igualdad entre las personas. Así, critica que el “feminismo radical” es tan solo una forma que tiene el Estado para intervenir en la sociedad y “darle trabajo a burócratas que no aportan nada”.

Asimismo, expresó abiertamente su postura antiecologista y negacionista del cambio climático al señalar que socialistas sostienen la idea de “que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto”.

